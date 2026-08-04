Max Verstappen staat bekend om zijn compromisloze manier van racen, maar juist die aanpak bezorgt de FIA regelmatig hoofdbrekens. Dat stelt voormalig Formule 1-coureur en huidig FIA-steward Vitantonio Liuzzi. Volgens de Italiaan zoekt de Red Bull Racing-coureur de grenzen van het reglement beter op dan wie dan ook op de grid.

Liuzzi maakt dit seizoen deel uit van het roulerende panel van FIA-stewards en ziet daardoor van dichtbij hoe Verstappen zijn duels uitvecht. Na de Grand Prix van Hongarije, waar de Nederlander als tweede finishte achter Lando Norris, staat zijn agressieve rijstijl opnieuw volop ter discussie.

'Verstappen is een oorlogsmachine'

Liuzzi steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. "Meer dan welke andere coureur ook zoekt Max de grens op. Hij is wat dat betreft een echte oorlogsmachine", zegt de Italiaan. "Voor ons als stewards maakt hij het werk ontzettend lastig. Als we een incident moeten beoordelen, weet hij zijn auto altijd precies zo te positioneren dat hij op het randje van het reglement blijft."

Volgens Liuzzi is dat precies wat Verstappen zo uitzonderlijk maakt. "Zijn acties zijn veel moeilijker te analyseren dan die van de meeste andere coureurs. Hij brengt ons regelmatig in een lastige positie, terwijl incidenten met anderen vaak veel duidelijker zijn en eenvoudiger beoordeeld kunnen worden."

Advies aan Norris en Piastri

Opvallend genoeg heeft Liuzzi ook een boodschap voor Verstappens grootste concurrenten. "Max hoef ik niets te vertellen, want hij luistert toch niet. Het interesseert hem niet wat anderen zeggen", zegt de FIA-steward met een glimlach.

Voor Lando Norris en Oscar Piastri heeft hij wel een duidelijk advies. "Ik zou hen alle races van Max opnieuw laten bekijken. Bestudeer hoe hij rijdt en hoe hij iedere keer situaties in zijn voordeel weet te draaien. Daarnaast moeten ze de inhaalregels nog eens goed doornemen. Max denkt tijdens ieder duel continu na over zijn positionering en weet precies hoe hij binnen de regels kan blijven. Dat beheerst hij als geen ander."