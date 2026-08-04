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FIA-steward geeft toe: "Verstappen maakt het ons lastig"

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FIA-steward geeft toe: "Verstappen maakt het ons lastig"

Max Verstappen staat bekend om zijn compromisloze manier van racen, maar juist die aanpak bezorgt de FIA regelmatig hoofdbrekens. Dat stelt voormalig Formule 1-coureur en huidig FIA-steward Vitantonio Liuzzi. Volgens de Italiaan zoekt de Red Bull Racing-coureur de grenzen van het reglement beter op dan wie dan ook op de grid.

Liuzzi maakt dit seizoen deel uit van het roulerende panel van FIA-stewards en ziet daardoor van dichtbij hoe Verstappen zijn duels uitvecht. Na de Grand Prix van Hongarije, waar de Nederlander als tweede finishte achter Lando Norris, staat zijn agressieve rijstijl opnieuw volop ter discussie.

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'Verstappen is een oorlogsmachine'

Liuzzi steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. "Meer dan welke andere coureur ook zoekt Max de grens op. Hij is wat dat betreft een echte oorlogsmachine", zegt de Italiaan. "Voor ons als stewards maakt hij het werk ontzettend lastig. Als we een incident moeten beoordelen, weet hij zijn auto altijd precies zo te positioneren dat hij op het randje van het reglement blijft."

Volgens Liuzzi is dat precies wat Verstappen zo uitzonderlijk maakt. "Zijn acties zijn veel moeilijker te analyseren dan die van de meeste andere coureurs. Hij brengt ons regelmatig in een lastige positie, terwijl incidenten met anderen vaak veel duidelijker zijn en eenvoudiger beoordeeld kunnen worden."

Advies aan Norris en Piastri

Opvallend genoeg heeft Liuzzi ook een boodschap voor Verstappens grootste concurrenten. "Max hoef ik niets te vertellen, want hij luistert toch niet. Het interesseert hem niet wat anderen zeggen", zegt de FIA-steward met een glimlach.

Voor Lando Norris en Oscar Piastri heeft hij wel een duidelijk advies. "Ik zou hen alle races van Max opnieuw laten bekijken. Bestudeer hoe hij rijdt en hoe hij iedere keer situaties in zijn voordeel weet te draaien. Daarnaast moeten ze de inhaalregels nog eens goed doornemen. Max denkt tijdens ieder duel continu na over zijn positionering en weet precies hoe hij binnen de regels kan blijven. Dat beheerst hij als geen ander."

skibeest

Posts: 2.134

Nu nog voldoende stewards die de regels goed kennen

  • 2
  • 4 aug 2026 - 10:40
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Vitantonio Liuzzi Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • skibeest

    Posts: 2.134

    Nu nog voldoende stewards die de regels goed kennen

    • + 2
    • 4 aug 2026 - 10:40
  • snailer

    Posts: 34.105

    Gewoon terug naar de echte race regels. In ieder geval weg met die belachelijke apex regel en die "he pushed me off" regel. Laat de rijders het zelf uitzoeken. De rijder aan de buitenkant mag kiezen als de ruimte verdwijnt.

    • + 2
    • 4 aug 2026 - 11:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
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Williams
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10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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