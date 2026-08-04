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Racing Bulls-teambaas: "Als Verstappen vertrekt bij Red Bull verandert niets"

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Racing Bulls-teambaas: "Als Verstappen vertrekt bij Red Bull verandert niets"

Een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Terwijl de geruchten over een exit van de viervoudig wereldkampioen aanhouden, krijgt ook zusterteam Racing Bulls steeds vaker vragen over de gevolgen. Teambaas Alan Permane maakt echter duidelijk dat de situatie volgens hem geen directe impact heeft op zijn team.

Verstappen zou tijdens de zomerstop gebruik kunnen maken van een clausule in zijn contract, dat officieel nog doorloopt tot eind 2028. McLaren wordt geregeld genoemd als mogelijke bestemming, al ontkenden zowel CEO Zak Brown als Verstappens manager Raymond Vermeulen eerder dat er gesprekken plaatsvinden.

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'Verstappen rijdt niet voor mijn team'

Omdat Racing Bulls traditioneel de opleidingsploeg van Red Bull is, werd Permane gevraagd of een eventueel vertrek van Verstappen gevolgen kan hebben voor de bezetting in Faenza. De Brit hield zich op de vlakte en verwees de vraag direct door naar Red Bull.

"Voor mijn team verandert er eigenlijk niets, want Max rijdt niet voor ons", aldus Permane geciteerd door Formule1.nl. "Als je wilt weten wat er bij Red Bull gebeurt, moet je die vraag aan Laurent Mekies stellen." De Racing Bulls-teambaas benadrukte vervolgens dat hij geen rol speelt in de keuzes van het hoofdteam. "Het is aan Laurent om te bepalen wie volgend seizoen voor Red Bull rijdt. Daar ga ik niet over."

Promotie ligt voor de hand, maar nog te vroeg

Toch erkent Permane dat een vertrek van Verstappen indirect wel gevolgen kan hebben voor Racing Bulls. Als Red Bull een nieuw zitje moet invullen, ligt een promotie van een van zijn coureurs immers voor de hand. Volgens de Brit is het echter veel te vroeg om daar al conclusies aan te verbinden.

"Er zijn op dit moment nog veel te veel onbekende factoren om te voorspellen hoe de line-up er in 2027 uit zal zien", stelt Permane. "We weten simpelweg nog niet welke keuzes er gemaakt gaan worden." Mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken, dan lijkt Red Bull opnieuw te kunnen kiezen uit de eigen talentenpool, al behoort een externe versterking eveneens tot de mogelijkheden. Liam Lawson kreeg vorig jaar al een kans bij het hoofdteam, maar werd na twee tegenvallende races teruggezet naar Racing Bulls.

van lotje,g

Posts: 1.265

Die teambaas houdt mij voor de gekko.

  • 1
  • 4 aug 2026 - 09:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Alan Permane Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (3)

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  • van lotje,g

    Posts: 1.265

    Die teambaas houdt mij voor de gekko.

    • + 1
    • 4 aug 2026 - 09:31
    • F1jos

      Posts: 5.529

      Die is van lotje getikt.

      • + 1
      • 4 aug 2026 - 11:42
  • snailer

    Posts: 34.107

    Er zal in ieder geval 1 ding wel veranderen:

    Geen podiumgevechten meer.

    Het is op zich al dramatisch dat er voor een top team geen gevechten voor de overwinning meer in zitten.

    • + 1
    • 4 aug 2026 - 10:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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