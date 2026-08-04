Een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Terwijl de geruchten over een exit van de viervoudig wereldkampioen aanhouden, krijgt ook zusterteam Racing Bulls steeds vaker vragen over de gevolgen. Teambaas Alan Permane maakt echter duidelijk dat de situatie volgens hem geen directe impact heeft op zijn team.

Verstappen zou tijdens de zomerstop gebruik kunnen maken van een clausule in zijn contract, dat officieel nog doorloopt tot eind 2028. McLaren wordt geregeld genoemd als mogelijke bestemming, al ontkenden zowel CEO Zak Brown als Verstappens manager Raymond Vermeulen eerder dat er gesprekken plaatsvinden.

'Verstappen rijdt niet voor mijn team'

Omdat Racing Bulls traditioneel de opleidingsploeg van Red Bull is, werd Permane gevraagd of een eventueel vertrek van Verstappen gevolgen kan hebben voor de bezetting in Faenza. De Brit hield zich op de vlakte en verwees de vraag direct door naar Red Bull.

"Voor mijn team verandert er eigenlijk niets, want Max rijdt niet voor ons", aldus Permane geciteerd door Formule1.nl. "Als je wilt weten wat er bij Red Bull gebeurt, moet je die vraag aan Laurent Mekies stellen." De Racing Bulls-teambaas benadrukte vervolgens dat hij geen rol speelt in de keuzes van het hoofdteam. "Het is aan Laurent om te bepalen wie volgend seizoen voor Red Bull rijdt. Daar ga ik niet over."

Promotie ligt voor de hand, maar nog te vroeg

Toch erkent Permane dat een vertrek van Verstappen indirect wel gevolgen kan hebben voor Racing Bulls. Als Red Bull een nieuw zitje moet invullen, ligt een promotie van een van zijn coureurs immers voor de hand. Volgens de Brit is het echter veel te vroeg om daar al conclusies aan te verbinden.

"Er zijn op dit moment nog veel te veel onbekende factoren om te voorspellen hoe de line-up er in 2027 uit zal zien", stelt Permane. "We weten simpelweg nog niet welke keuzes er gemaakt gaan worden." Mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken, dan lijkt Red Bull opnieuw te kunnen kiezen uit de eigen talentenpool, al behoort een externe versterking eveneens tot de mogelijkheden. Liam Lawson kreeg vorig jaar al een kans bij het hoofdteam, maar werd na twee tegenvallende races teruggezet naar Racing Bulls.