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Verstappen op recordjacht in Zandvoort

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Verstappen op recordjacht in Zandvoort

Max Verstappen gaat later deze maand op recordjacht op het circuit van Zandvoort. Op zijn thuiscircuit in de Noord-Hollandse duinen kan hij meerdere records gaan verbreken of evenaren. Het gaat dan niet alleen om het record van de meeste zeges op Zandvoort.

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat dit jaar voor het laatst op de Formule 1-kalender. Eind deze maand wordt de race verreden, en de tribunes zullen weer oranje kleuren. De fans en de organisatie zullen hopen op een mooi afscheid met een hoofdrol voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kan het aantal zeges van Jim Clark evenaren, maar dat is niet het enige record dat hij op zijn naam kan schrijven.

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Hoe kan Verstappen geschiedenis schrijven?

De Dutch Grand Prix in Zandvoort keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. Verstappen stond sindsdien in alle edities van zijn thuisrace op het podium, en staat daarmee op gelijke hoogte met Sir Jackie Stewart. Verstappen en Stewart staan op vijf podiumplaatsen, maar de Red Bull-coureur kan de iconische Schot nu achter zich laten. Verstappen kan zijn honderd procent podiumscore in stand houden, en daarmee kan hij geschiedenis schrijven.

De Red Bull-coureur kan namelijk op gelijke hoogte komen met de iconen Jim Clark en Niki Lauda. Beide wereldkampioenen stonden zes keer op het podium op het circuit van Zandvoort, en Verstappen kan dat met een goede prestatie dus evenaren. Een zevende podium in Zandvoort is dus niet mogelijk, want de race verdwijnt volgend jaar van de kalender.

Welk record lonkt er nog meer?

Verstappen kan de records van de meeste zeges en de meeste podiumplaatsen dus evenaren, maar hij kan ook de alleenheerser worden in een ander opvallend Zandvoort-lijstje. Verstappen pakte namelijk drie keer de pole position op zijn thuiscircuit in de duinen. Hiermee staat hij op gelijke hoogte met René Arnoux, die zijn record dit jaar definitief kan verliezen aan Verstappen. Mocht de viervoudig wereldkampioen de pole position pakken, dan is dat ook direct zijn eerste van het jaar.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (2)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.058

    Jules Gounon rijdend voor Max zijn Verstappen Racing Team heeft een paar mooie
    woorden geschreven voordat zijn vakantie nu begint. Veel foto's en een mooie foto
    van enkele leden van Max zijn team.

    www.instagram.com/p/DbkvqaICArz/

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 12:24
  • Need5Speed

    Posts: 4.208

    Op recordjacht? Dat geloof ik niet.
    De Haven van Zandvoort is een restaurant, daar kan hij zijn eigen Mangusta "Unleash the Lion" van slechts 33 meter lang niet eens kwijt.

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 13:17

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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