Max Verstappen gaat later deze maand op recordjacht op het circuit van Zandvoort. Op zijn thuiscircuit in de Noord-Hollandse duinen kan hij meerdere records gaan verbreken of evenaren. Het gaat dan niet alleen om het record van de meeste zeges op Zandvoort.

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat dit jaar voor het laatst op de Formule 1-kalender. Eind deze maand wordt de race verreden, en de tribunes zullen weer oranje kleuren. De fans en de organisatie zullen hopen op een mooi afscheid met een hoofdrol voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kan het aantal zeges van Jim Clark evenaren, maar dat is niet het enige record dat hij op zijn naam kan schrijven.

Hoe kan Verstappen geschiedenis schrijven?

De Dutch Grand Prix in Zandvoort keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. Verstappen stond sindsdien in alle edities van zijn thuisrace op het podium, en staat daarmee op gelijke hoogte met Sir Jackie Stewart. Verstappen en Stewart staan op vijf podiumplaatsen, maar de Red Bull-coureur kan de iconische Schot nu achter zich laten. Verstappen kan zijn honderd procent podiumscore in stand houden, en daarmee kan hij geschiedenis schrijven.

De Red Bull-coureur kan namelijk op gelijke hoogte komen met de iconen Jim Clark en Niki Lauda. Beide wereldkampioenen stonden zes keer op het podium op het circuit van Zandvoort, en Verstappen kan dat met een goede prestatie dus evenaren. Een zevende podium in Zandvoort is dus niet mogelijk, want de race verdwijnt volgend jaar van de kalender.

Welk record lonkt er nog meer?

Verstappen kan de records van de meeste zeges en de meeste podiumplaatsen dus evenaren, maar hij kan ook de alleenheerser worden in een ander opvallend Zandvoort-lijstje. Verstappen pakte namelijk drie keer de pole position op zijn thuiscircuit in de duinen. Hiermee staat hij op gelijke hoogte met René Arnoux, die zijn record dit jaar definitief kan verliezen aan Verstappen. Mocht de viervoudig wereldkampioen de pole position pakken, dan is dat ook direct zijn eerste van het jaar.