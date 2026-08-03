Volgens FIA-kopstuk Nikolas Tombazis ligt het niet aan hen, maar aan de motorfabrikanten dat de problemen met de huidige motorregels niet eerder werden opgelost. Er was dit jaar veel te doen over de regels, en veel coureurs waren kritisch. Tombazis toont begrip voor de klachten.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de Formule 1, en die zorgden voor de nodige ophef. Door de grotere invloed van de batterijen, is het voor coureurs niet mogelijk om te pushen en dienen snelle bochten als een soort oplaadpunten. Veel coureurs waren kritisch, en Max Verstappen dreigde zelfs dat hij ging stoppen als het zo door zou gaan. De FIA kondigde uiteindelijk veranderingen aan voor de komende jaren, maar een aantal fabrikanten leek dwars te liggen.

Wat was er aan de hand?

FIA single seater director Tombazis kijkt nu uitgebreid terug op de rel. Bij The Race probeert hij uit te leggen wat er aan de hand was: "Ik denk dat coureurs per definitie al veeleisende klanten zijn. Dus we hoeven niet te verwachten dat ze gaan zeggen dat alles mooier is dan het is, of dat ze hun mening niet uiten."

De coureurs waarschuwden vóór dit seizoen al voor de problemen, maar de FIA kon weinig doen: "We hadden de klachten die ze in de twee jaar voorafgaand aan dit seizoen hadden geuit wel gezien, en we hebben geprobeerd een aantal veranderingen door te voeren. Maar we zijn tekortgeschoten met het huidige beleid dat we hebben. Dus ik denk dat het wel te verwachten was."

Welk probleem wilde de FIA voorkomen?

Tombazis stelt echter dat ze die regels niet konden aanpassen: "Een motorfabrikant die nog niet meedeed, Audi bijvoorbeeld, had nog steeds regels waar ze zich aan moesten houden. Ze konden niet naar ons toekomen, en zeggen: 'Je weet dat we nog niet meedoen, dus kunnen we bijvoorbeeld vijf keer zoveel geld uitgeven?' Dat zou oneerlijk zijn geweest."

Waarom was het lastig?

De FIA-topman staat dan ook achter de regels: "Daarom was er een overeenkomst gesloten die hen enerzijds verplichtte zich aan de regels te houden, inclusief financiële en operationele regels, en al dat soort dingen. Maar anderzijds beperkte het de mate waarin wij als de FIA eenzijdig dingen kunnen veranderen."

"Daarom moest elke wijziging worden goedgekeurd door een aanzienlijk aantal motorfabrikanten, en voor de wijzigingen die we hebben doorgevoerd, hadden we de steun van vier fabrikanten nodig. Simpel gezegd: vier van hen stemden niet in met de veranderingen die we in de afgelopen jaren bespraken."