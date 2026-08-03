Volgens voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone was de Nederlandse Grand Prix nooit teruggekeerd zonder de successen van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen was altijd de grote publiekstrekker van de race in Zandvoort, die later deze maand voorlopig voor het laatst zal worden verreden.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender, en de tribunes zaten elk jaar propvol. Verstappen werd vanzelfsprekend toegejuicht door de aanwezige fans, en zijn groeiende populariteit droeg bij aan de komst van de race. Jarenlang leek het niet mogelijk te zijn om de Formule 1 naar Nederland te halen, maar in Zandvoort maakte men het onmogelijke toch waar. Verstappen won de race drie keer, en aast later deze maand op zijn vierde zege.

Hoe kijkt Ecclestone naar de race?

Dat de race is teruggekeerd door Verstappen, is geen geheim. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone doet daar ook niet zo moeilijk over in de Viaplay-documentaire Dutch GP: Tegen Alle Verwachtingen In: "De echte reden is Max Verstappen. Zonder Max was dit er gewoon nooit van gekomen."

Ecclestone bekeek de situatie vanaf een afstandje, hij is immers niet meer betrokken bij de Formule 1, maar zag iets bijzonders ontstaan in Zandvoort. De Brit stelt dat dit door Verstappen kwam: "Er zijn veel dingen die iets speciaals kunnen maken. Hij maakt die race echt speciaal, want hij is zelf ook best speciaal. Het bracht wat glamour naar dat circuit, althans zo leek het."

Uniek moment in de Nederlandse sportgeschiedenis

In de documentaire van Viaplay komt ook circuitdirecteur Robert van Overdijk aan het woord. Hij geeft ook eerlijk toe dat Verstappens successen een belangrijke rol speelden bij de komst van de Grand Prix: "Door de opkomst van Max, door een aantal partijen bij elkaar te brengen en een aantal hoofdsponsors daar omheen, die durfden een besluit te nemen op basis van een verhaal met zachte kanten, passie en emotie; dat is een uniek moment geweest in de Nederlandse sportgeschiedenis."