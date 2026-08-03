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Ecclestone wijst naar enorme rol van Verstappen bij Zandvoort-comeback

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Ecclestone wijst naar enorme rol van Verstappen bij Zandvoort-comeback

Volgens voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone was de Nederlandse Grand Prix nooit teruggekeerd zonder de successen van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen was altijd de grote publiekstrekker van de race in Zandvoort, die later deze maand voorlopig voor het laatst zal worden verreden.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender, en de tribunes zaten elk jaar propvol. Verstappen werd vanzelfsprekend toegejuicht door de aanwezige fans, en zijn groeiende populariteit droeg bij aan de komst van de race. Jarenlang leek het niet mogelijk te zijn om de Formule 1 naar Nederland te halen, maar in Zandvoort maakte men het onmogelijke toch waar. Verstappen won de race drie keer, en aast later deze maand op zijn vierde zege.

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Hoe kijkt Ecclestone naar de race?

Dat de race is teruggekeerd door Verstappen, is geen geheim. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone doet daar ook niet zo moeilijk over in de Viaplay-documentaire Dutch GP: Tegen Alle Verwachtingen In: "De echte reden is Max Verstappen. Zonder Max was dit er gewoon nooit van gekomen."

Ecclestone bekeek de situatie vanaf een afstandje, hij is immers niet meer betrokken bij de Formule 1, maar zag iets bijzonders ontstaan in Zandvoort. De Brit stelt dat dit door Verstappen kwam: "Er zijn veel dingen die iets speciaals kunnen maken. Hij maakt die race echt speciaal, want hij is zelf ook best speciaal. Het bracht wat glamour naar dat circuit, althans zo leek het."

Uniek moment in de Nederlandse sportgeschiedenis

In de documentaire van Viaplay komt ook circuitdirecteur Robert van Overdijk aan het woord. Hij geeft ook eerlijk toe dat Verstappens successen een belangrijke rol speelden bij de komst van de Grand Prix: "Door de opkomst van Max, door een aantal partijen bij elkaar te brengen en een aantal hoofdsponsors daar omheen, die durfden een besluit te nemen op basis van een verhaal met zachte kanten, passie en emotie; dat is een uniek moment geweest in de Nederlandse sportgeschiedenis."

Larry Perkins

Posts: 66.860

De overbekende grappen ontbreken @Ouw, gaat het wel goed?
Ik vraag dat voor de horde...

  • 5
  • 3 aug 2026 - 16:33
F1 Nieuws Max Verstappen Bernie Ecclestone Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (7)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.862

    Zeker is/was de populariteit van Max de reden om Zandvoort terug op de kalender te krijgen en dankzij de vele mensen die het mogelijk maakten om dat te bewerkstelligen.

    Het circuit heeft 'n prachtige layout met name de opgeknapte Arie Luyendijk-bocht en de Tarzan..maar is wel wat te smal voor de huidige F1 wagens.

    Maar toch hebben we mooie races gezien daar en daarom is het jammer dat dit de laatste F1 race wordt.

    Toch is het een mooi circuit voor DTM en de verschillende GT races.... als ook de speciale race dagen zoals de Paas en Pinkster races.

    En heb je nog wat knaken over, ga dan eens Bleekemolen's Race Planet raadplegen en zelf over het circuit rijden met de meest exotische auto's.

    • + 2
    • 3 aug 2026 - 16:25
    • Larry Perkins

      Posts: 66.856

      De overbekende grappen ontbreken @Ouw, gaat het wel goed?
      Ik vraag dat voor de horde...

      • + 5
      • 3 aug 2026 - 16:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.862

      Het is warm vandaag Larry.
      Ik moet altijd zo verschrikkelijk hard lachen om mezelf en mijn orginele grappen dat het zweet over m'n rug stroomt....en vandaag helemaal want m'n airco heeft de geest gegeven....dus doe ik rustig aan.

      • + 4
      • 3 aug 2026 - 16:36
    • Larry Perkins

      Posts: 66.856

      Vergeet niet om genoeg te drinken, zeker op jouw leeftijd!

      • + 1
      • 3 aug 2026 - 16:42
    • Flexwing

      Posts: 505

      Gekopieerd text

      • + 0
      • 3 aug 2026 - 17:00
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.862

      Ik behoor niet tot de horde Flexwing.
      Ik praat niet anderen na.

      • + 2
      • 3 aug 2026 - 18:18
  • Larry Perkins

    Posts: 66.856

    Zonder Max had het (inmiddels voormalige) circuit nu internationale bekendheid gekregen onder de naam: "The Johan Vollenbroek Natterjack toads en Sand lizards Park".

    • + 1
    • 3 aug 2026 - 16:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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