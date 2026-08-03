Emerson Fittipaldi vindt het lastig om aan te geven waar de toekomst van Max Verstappen ligt. De viervoudig wereldkampioen wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar volgens Fittipaldi speelt loyaliteit ook een rol bij het nemen van een besluit over de toekomst.

Verstappen heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. De Red Bull-bolide fungeert niet naar wens, en Verstappen is al meerdere keren gecrasht door problemen met de auto. De frustratie was groot, en Verstappen werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een overstap naar McLaren en Mercedes. Hij weigerde zelf iets te zeggen over zijn toekomst, wat ervoor zorgt dat de geruchtenmolen blijft draaien.

'Zijn loyaliteit aan het team is heel groot'

Iedereen met verstand van zaken wordt gevraagd naar de toekomst van Verstappen, en dat geldt ook voor F1-kampioen Fittipaldi. Bij F1.com wordt de Braziliaan gevraagd naar de toekomst van Verstappen, maar hij weet het niet zo goed: "Het is lastig om een mening te geven over wat er gaande is. Ik weet verder niet hoe die relaties in elkaar zitten, en ik weet niet wat ze van plan zijn voor volgend jaar. Maar Max is een geweldig talent, en hij draagt die auto haast op zijn rug."

Fittipaldi ziet wel iets wat een rol kan spelen bij Verstappens toekomstkeuze: "Ik denk dat zijn loyaliteit aan het team heel erg groot is, en daar houd ik wel van. Ik heb altijd de voorkeur gehad om meerdere jaren bij één team te blijven, zo lang als ik maar kon. Ik denk dat hij diezelfde loyaliteit heeft."

Wat als Verstappen wél vertrekt?

Mocht Verstappen wél vertrekken, dan zal er volgens Fittipaldi een soort transfercarrousel op gang komen: "Hij heeft wel de mogelijkheid om te vertrekken. Als dat daadwerkelijk zou gebeuren, dan zal er ongetwijfeld een stoelendans ontstaan. Dan gaat het aan alle kanten schuiven. Ik denk dat dat deel van de Formule 1 ook wel heel spannend is. De fans vragen zich meteen af: 'Wie gaat daar naartoe? Wie gaat waar naartoe?' Het is een onderdeel van de sport."