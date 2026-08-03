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Twijfels over toekomst Verstappen: "Zijn loyaliteit aan Red Bull is groot"

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Twijfels over toekomst Verstappen: "Zijn loyaliteit aan Red Bull is groot"

Emerson Fittipaldi vindt het lastig om aan te geven waar de toekomst van Max Verstappen ligt. De viervoudig wereldkampioen wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar volgens Fittipaldi speelt loyaliteit ook een rol bij het nemen van een besluit over de toekomst.

Verstappen heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. De Red Bull-bolide fungeert niet naar wens, en Verstappen is al meerdere keren gecrasht door problemen met de auto. De frustratie was groot, en Verstappen werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een overstap naar McLaren en Mercedes. Hij weigerde zelf iets te zeggen over zijn toekomst, wat ervoor zorgt dat de geruchtenmolen blijft draaien.

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'Zijn loyaliteit aan het team is heel groot'

Iedereen met verstand van zaken wordt gevraagd naar de toekomst van Verstappen, en dat geldt ook voor F1-kampioen Fittipaldi. Bij F1.com wordt de Braziliaan gevraagd naar de toekomst van Verstappen, maar hij weet het niet zo goed: "Het is lastig om een mening te geven over wat er gaande is. Ik weet verder niet hoe die relaties in elkaar zitten, en ik weet niet wat ze van plan zijn voor volgend jaar. Maar Max is een geweldig talent, en hij draagt die auto haast op zijn rug."

Fittipaldi ziet wel iets wat een rol kan spelen bij Verstappens toekomstkeuze: "Ik denk dat zijn loyaliteit aan het team heel erg groot is, en daar houd ik wel van. Ik heb altijd de voorkeur gehad om meerdere jaren bij één team te blijven, zo lang als ik maar kon. Ik denk dat hij diezelfde loyaliteit heeft."

Wat als Verstappen wél vertrekt?

Mocht Verstappen wél vertrekken, dan zal er volgens Fittipaldi een soort transfercarrousel op gang komen: "Hij heeft wel de mogelijkheid om te vertrekken. Als dat daadwerkelijk zou gebeuren, dan zal er ongetwijfeld een stoelendans ontstaan. Dan gaat het aan alle kanten schuiven. Ik denk dat dat deel van de Formule 1 ook wel heel spannend is. De fans vragen zich meteen af: 'Wie gaat daar naartoe? Wie gaat waar naartoe?' Het is een onderdeel van de sport." 

SennaDaSilva

Posts: 4.189

Blijf die "loyaliteit" wel bezonder vinden.
Een paar jaar terug zou ik het volledig begrijpen.

Maar inmiddels zijn Newey en Marko weg, Horner ook (ja wellicht ook een wens v/d Verstappens) en gaat Lambiase ook weg.

En de huidige top lijkt minder meegaand te zijn met Max, of hebben de neiging he... [Lees verder]

  • 2
  • 3 aug 2026 - 18:55
F1 Nieuws Max Verstappen Emerson Fittipaldi Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • SennaDaSilva

    Posts: 4.189

    Blijf die "loyaliteit" wel bezonder vinden.
    Een paar jaar terug zou ik het volledig begrijpen.

    Maar inmiddels zijn Newey en Marko weg, Horner ook (ja wellicht ook een wens v/d Verstappens) en gaat Lambiase ook weg.

    En de huidige top lijkt minder meegaand te zijn met Max, of hebben de neiging hem vaker te negeren in zijn wensen en lijken sneller tevreden dan Max.

    Ik snap dat Red Bull dieper zit rondom Team Verstappen (o.a. hun raceteam) en zijn vrijheden zijn best groot. Maar...

    • + 2
    • 3 aug 2026 - 18:55
    • mordor

      Posts: 2.192

      Ja , precies dat.. loyaal aan wie dan?

      • + 0
      • 3 aug 2026 - 22:25
  • Larry Perkins

    Posts: 66.862

    Emerson Fittipaldi: "Ik heb altijd de voorkeur gehad om meerdere jaren bij één team te blijven, zo lang als ik maar kon. Ik denk dat hij diezelfde loyaliteit heeft."

    Lol! Eind 1975 zorgde Emerson Fittipaldi voor een schok in de Formule 1-wereld door na slechts twee jaartjes bij McLaren plotsklaps op te stappen en te gaan racen voor het voor zijn oudere broer Wilson Fittipaldi team Copersucar (Fittipaldi Automotive-team).
    De inmiddels hoogbejaarde Braziliaan heeft altijd een sterk gevoel voor humor gehad...

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 21:02
    • Larry Perkins

      Posts: 66.862

      * het staat er een beetje krom maar Emerson ging racen voor het team van zijn broer Wilson, te weten Copersucar.

      (maar kan gebeuren dus geen excuses)

      • + 0
      • 3 aug 2026 - 21:07
  • Pietje Bell

    Posts: 36.064

    Liam Lawson is toch maar even naar "huis" gegaan. Hij postte vannacht dat hij
    hier overheen vloog:
    "Dit is de kustlijn bij Te Arai Beach, gelegen aan de oostkust van het Noordereiland
    van Nieuw-Zeeland."

    ibb.co/WpVkvS4g

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 23:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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