Max Verstappen ligt op koers om een bijzonder record van Lewis Hamilton uit de boeken te rijden. Als Verstappen besluit om bij Red Bull Racing te blijven, dan kan hij de coureur met de meeste races voor één team worden. Hamilton heeft dit record nog in handen, maar kan het niet meer uitbreiden.

Hamilton reed van 2013 tot en met 2024 voor het team van Mercedes in de Formule 1. Bij de Duitse renstal won hij zes van zijn zeven wereldtitels, en beleefde hij al zijn grote successen. Vorig jaar maakte Hamilton de spraakmakende overstap naar Ferrari, waardoor hij zijn cijfers bij Mercedes niet meer kan uitbreiden. De teller blijft daardoor staan op 246 Grands Prix in dienst van één team, in Hamiltons geval dus Mercedes.

Wat is de situatie?

Verstappen staat in dit klassement op de tweede plaats, met 221 Grands Prix voor Red Bull. Verstappen boekte al zijn successen bij Red Bull, en beschikt over een contract dat loopt tot en met 2028. Er lijkt dus geen vuiltje aan de lucht te zijn, maar de schijn bedriegt. Verstappen wordt al maanden in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, al wilde hij daar zelf weinig over kwijt. Verstappen stelde dat Red Bull als een tweede familie voelt, maar het is duidelijk dat hij een winnende auto wil.

Hoe kan Verstappen het record verbreken?

Mocht Verstappen besluiten bij Red Bull te blijven, en zijn contract uit te dienen, dan rijdt hij het record van Hamilton uit de boeken. Dit jaar staan er nog zeker tien races op de kalender, en het is de verwachting dat er volgend jaar ook weer 24 Grands Prix zullen worden verreden. Verstappen heeft dus alle kans om ook dit record op zijn naam te schrijven.

Honkvaste coureurs

Hij heeft het record van Michael Schumacher al gebroken, want de Duitse zevenvoudig wereldkampioen reed in zijn lange loopbaan 180 Grands Prix voor Ferrari. Naast Verstappen zijn in het huidige startveld ook Lando Norris (162 Grands Prix voor McLaren) en Charles Leclerc (161 Grands Prix) opvallend honkvast.