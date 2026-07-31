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Verstappen kan Hamilton-record verbreken als hij bij Red Bull blijft

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Verstappen kan Hamilton-record verbreken als hij bij Red Bull blijft

Max Verstappen ligt op koers om een bijzonder record van Lewis Hamilton uit de boeken te rijden. Als Verstappen besluit om bij Red Bull Racing te blijven, dan kan hij de coureur met de meeste races voor één team worden. Hamilton heeft dit record nog in handen, maar kan het niet meer uitbreiden.

Hamilton reed van 2013 tot en met 2024 voor het team van Mercedes in de Formule 1. Bij de Duitse renstal won hij zes van zijn zeven wereldtitels, en beleefde hij al zijn grote successen. Vorig jaar maakte Hamilton de spraakmakende overstap naar Ferrari, waardoor hij zijn cijfers bij Mercedes niet meer kan uitbreiden. De teller blijft daardoor staan op 246 Grands Prix in dienst van één team, in Hamiltons geval dus Mercedes.

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Wat is de situatie?

Verstappen staat in dit klassement op de tweede plaats, met 221 Grands Prix voor Red Bull. Verstappen boekte al zijn successen bij Red Bull, en beschikt over een contract dat loopt tot en met 2028. Er lijkt dus geen vuiltje aan de lucht te zijn, maar de schijn bedriegt. Verstappen wordt al maanden in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, al wilde hij daar zelf weinig over kwijt. Verstappen stelde dat Red Bull als een tweede familie voelt, maar het is duidelijk dat hij een winnende auto wil.

Hoe kan Verstappen het record verbreken?

Mocht Verstappen besluiten bij Red Bull te blijven, en zijn contract uit te dienen, dan rijdt hij het record van Hamilton uit de boeken. Dit jaar staan er nog zeker tien races op de kalender, en het is de verwachting dat er volgend jaar ook weer 24 Grands Prix zullen worden verreden. Verstappen heeft dus alle kans om ook dit record op zijn naam te schrijven.

Honkvaste coureurs

Hij heeft het record van Michael Schumacher al gebroken, want de Duitse zevenvoudig wereldkampioen reed in zijn lange loopbaan 180 Grands Prix voor Ferrari. Naast Verstappen zijn in het huidige startveld ook Lando Norris (162 Grands Prix voor McLaren) en Charles Leclerc (161 Grands Prix) opvallend honkvast.

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Mercedes Red Bull Racing Ferrari

Reacties (2)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.303

    Lance Stroll gaat dit record uiteindelijk verpulveren

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 13:18
  • hupholland

    Posts: 10.116

    Niet het Hamilton record waar hij het meest geïnteresseerd in is denk ik. Overigens begon Hamilton pas op zn 28e aan die reeks, Verstappen is nu 28. Ga ook lekker van 28 tot 40 bij een echt autosport merk rijden is mijn advies.

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 14:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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