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Balende Hamilton in gesprek met FIA over 'inconsistente' straffen

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Balende Hamilton in gesprek met FIA over 'inconsistente' straffen

Lewis Hamilton stelt dat hij heeft besproken met de FIA over de straffen die hij in de afgelopen weken heeft ontvangen. De Brit kreeg voor verschillende vergrijpen tijdstraffen, en daar baalt hij flink van. In sommige situaties vindt hij echter dat hij er niets aan kon doen.

Afgelopen weekend in Hongarije was het weer raak voor Hamilton. Na de kwalificatie kreeg hij een gridstraf voor het blokkeren van Oscar Piastri, en in de race werd hij bestraft nadat hij de maximumsnelheid in de pitlane had overschreden. Het waren niet zijn eerste straffen, want in de weken daarvoor had hij ook een aantal pijnlijke penalty's ontvangen. In Silverstone kreeg hij een tijdstraf voor het te vroeg bewegen voor de start en in België ontving hij een straf na zijn incident met George Russell.

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Wat heeft Hamilton aangekaard?

Hamilton kijkt naar zich zelf, maar liet na de Hongaarse Grand Prix ontvallen dat hij er een beetje moedeloos van wordt. Bij de internationale media sprak hij zich uit: "De laatste twee races voor Hongarije waren best slecht vanuit mijn kant. Silverstone was mijn fout, maar we hebben het er in de rijdersbriefing wel over gehad dat ze inconsistent zijn met deze zaken."

Hamilton legt die mening uit: "In het verleden waren er coureurs die bewogen, maar niet werden bestraft. We hebben besproken dat zolang je niet beweegt als de lichten nog aan staan, je niet zou moeten worden bestraft, want ik stond niet buiten mijn box. En daar waren ze het ermee eens."

Waren de straffen terecht?

Zuchtend gaat Hamilton verder met zijn verhaal: "Ze kijken daarnaar, en in Spa zei de coureur waarmee ik crashte zelfs dat het een race-incident was. Ze deelden toch een straf uit die niet nodig was, en dat kostte me veel punten."

"Het blokkeren van Piastri en de gridstraf waren heel onfortuinlijk. Ik neem daar de verantwoordelijkheid voor. Ik had in mijn spiegels moeten kijken, maar ik dacht dat iedereen bezig was met hun laatste rondje, en er was een communicatiefout."

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

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Bahrein
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China
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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