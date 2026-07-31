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Marko blij met Red Bull-opvolger

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Marko blij met Red Bull-opvolger

Helmut Marko heeft verheugd gereageerd op het feit dat Red Bull Gwen Lagrue heeft aangetrokken als zijn indirecte vervanger. Lagrue komt over van het team van Mercedes, en zal na zijn gardening leave leiding gaan geven aan het Red Bull Junior Team.

Helmut Marko was bij Red Bull jarenlang verantwoordelijk voor de opleidingsploeg. De teamadviseur stond bekend als een echte talentenontdekker, en hij was hard in zijn aanpak. Talenten moesten direct presteren, anders werden ze de deur gewezen. Marko was echter ook succesvol, en stond onder meer aan de wieg van de F1-successen van Max Verstappen en Sebastian Vettel. Marko stopte eind vorig jaar bij Red Bull, en de renstal zocht lang naar een opvolger.

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Hoe kijkt Marko naar deze ontwikkeling?

In de afgelopen weken werd duidelijk dat Gwen Lagrue, die bij Mercedes de leiding had over het talententeam, naar Red Bull zou komen. Eerder deze week werd dat nieuws bevestigd, en Marko reageert daar zeer positief op bij Krone Zeitung. Hij heeft veel vertrouwen in zijn opvolger: "Natuurlijk ken ik hem. Het zijn nu andere tijden, en hij zal zijn eigen stijl moeten volgen."

De ontdekker van Antonelli

Lagrue heeft in de afgelopen jaren goed werk verricht bij Mercedes. De Fransman was onder meer verantwoordelijk voor het opleiden van huidig WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse tienersensatie maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1, en Lagrue wordt gezien als zijn ontdekker. Toen duidelijk werd dat Lagrue het team ging verlaten, kwam Antonelli dan ook met een emotionele lofzang.

Marko is op zijn beurt dan weer enorm onder de indruk van de prestaties van Antonelli. De Oostenrijker bekijkt de races tegenwoordig vanuit zijn luie stoel, maar daar kan hij ook zien dat Antonelli bijzondere dingen doet: "De grootste verrassing is waarschijnlijk nog steeds Kimi. Deze sprong had ik echt niet verwacht. Hij is echt supersnel, hij maakt gewoon geen fouten en hij lijkt ook bestand te zijn tegen de druk."

F1 Nieuws Helmut Marko Mercedes Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • HarryLam

    Posts: 5.630

    Alweer een fransman....??

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 14:42
  • Larry Perkins

    Posts: 66.776

    "Marko blij met Red Bull-opvolger."

    @Larry is blij met zijn roze John Deere.

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 19:38

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 27 apr 1943 (83)
  • Geb. plaats Graz, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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