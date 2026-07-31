Helmut Marko heeft verheugd gereageerd op het feit dat Red Bull Gwen Lagrue heeft aangetrokken als zijn indirecte vervanger. Lagrue komt over van het team van Mercedes, en zal na zijn gardening leave leiding gaan geven aan het Red Bull Junior Team.

Helmut Marko was bij Red Bull jarenlang verantwoordelijk voor de opleidingsploeg. De teamadviseur stond bekend als een echte talentenontdekker, en hij was hard in zijn aanpak. Talenten moesten direct presteren, anders werden ze de deur gewezen. Marko was echter ook succesvol, en stond onder meer aan de wieg van de F1-successen van Max Verstappen en Sebastian Vettel. Marko stopte eind vorig jaar bij Red Bull, en de renstal zocht lang naar een opvolger.

Hoe kijkt Marko naar deze ontwikkeling?

In de afgelopen weken werd duidelijk dat Gwen Lagrue, die bij Mercedes de leiding had over het talententeam, naar Red Bull zou komen. Eerder deze week werd dat nieuws bevestigd, en Marko reageert daar zeer positief op bij Krone Zeitung. Hij heeft veel vertrouwen in zijn opvolger: "Natuurlijk ken ik hem. Het zijn nu andere tijden, en hij zal zijn eigen stijl moeten volgen."

De ontdekker van Antonelli

Lagrue heeft in de afgelopen jaren goed werk verricht bij Mercedes. De Fransman was onder meer verantwoordelijk voor het opleiden van huidig WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse tienersensatie maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1, en Lagrue wordt gezien als zijn ontdekker. Toen duidelijk werd dat Lagrue het team ging verlaten, kwam Antonelli dan ook met een emotionele lofzang.

Marko is op zijn beurt dan weer enorm onder de indruk van de prestaties van Antonelli. De Oostenrijker bekijkt de races tegenwoordig vanuit zijn luie stoel, maar daar kan hij ook zien dat Antonelli bijzondere dingen doet: "De grootste verrassing is waarschijnlijk nog steeds Kimi. Deze sprong had ik echt niet verwacht. Hij is echt supersnel, hij maakt gewoon geen fouten en hij lijkt ook bestand te zijn tegen de druk."