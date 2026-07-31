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Verstappen lacht om Zandvoort-suggestie: "Krijg je pas als je dood bent"

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Verstappen lacht om Zandvoort-suggestie: "Krijg je pas als je dood bent"

Max Verstappen vindt het jammer dat de laatste Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort voor de deur staat, maar hij hoeft ook geen bocht naar zich vernoemd te krijgen. De viervoudig wereldkampioen stelt dat hij er nog altijd kan gaan racen met andere auto's.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. De race op het circuit van Zandvoort maakte er bij elke editie een groot feestje van, maar toch besloot men zelf om de stekker uit het evenement te trekken. Ze krijgen geen staatssteun, en ze moeten zelf de broek ophouden. Of het in de toekomst een financieel haalbaar project blijft, is niet zeker. Dit jaar staat de laatste editie op het programma, en ook voor de grote thuisheld Max Verstappen wordt dit bijzonder.

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Gaat Verstappen Zandvoort missen?

De viervoudig wereldkampioen weet dat de tribunes weer vol zullen zitten met zijn fans. Bij Viaplay blikt hij terug op de races van de afgelopen jaren: "Ik heb daar natuurlijk altijd hele mooie momenten beleefd. Het was ook wel mooi dat ik die race daar heb kunnen winnen, meerdere keren."

Verstappen wil niet sentimenteel zijn, en stelt dat dit niet zijn laatste keer op het circuit van Zandvoort zal zijn: "Ik heb niet zoiets van... Oké, de Formule 1 houdt daar op, maar het circuit ligt er nog steeds. Ik kan daar altijd nog met andere auto's gaan rijden, toch? Uiteindelijk verandert er voor mij niet zo heel erg veel."

Het eerbetoon van Verstappen?

Verstappen gaat rond de laatste editie van de race wel iets bijzonders doen: "Ik ga echt mijn best doen, natuurlijk. En er komt ook een hele mooie helm aan. Een beetje een soort eerbetoon, aan Nederland ook. Dat soort dingen komen er natuurlijk wel aan, maar meer kan je er ook niet echt van maken."

Krijgt Verstappen een eigen bocht?

Verstappen is de directe aanleiding voor de terugkeer van Zandvoort op de F1-kalender, en een eerbetoon zou dan ook niet vreemd zijn. Als er wordt gesuggereerd om het Scheivlak naar Verstappen te vernoemen, moet de Red Bull-coureur lachen: "Nou, dat ligt ook niet aan mij. Meestal worden namen pas gegeven aan mensen die dood zijn, dus dat is nog niet helemaal..."

Joeppp

Posts: 8.744

Tarzan is springlevend in het nachtkastje van Ouwe zijn vrouw.

  • 4
  • 31 jul 2026 - 12:16
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (7)

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  • Patentprutser

    Posts: 401

    Arie Luyendijk is ook nog niet dood. De originele Tarzan wel, maar je kunt dus ook levend een bocht naar je vernoemd krijgen.

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 11:55
    • Joeppp

      Posts: 8.744

      Tarzan is springlevend in het nachtkastje van Ouwe zijn vrouw.

      • + 4
      • 31 jul 2026 - 12:16
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.838

      Met dit verschil...de Tarzan op Zandvoort ligt stil.
      Die van haar trilt en heeft 'n draaiende kop.

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 12:20
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.838

    Aan Scheivlak kom je niet, stelletje cultuurbarbaren
    Mss dat je het rechte stuk naar Max kunt vernoemen.

    Kom je uit de Arie Luyendijk, recht over Max naar de Tarzan.....ja, zoiets moet toch mogelijk zijn...

    • + 1
    • 31 jul 2026 - 12:18
    • Need5Speed

      Posts: 4.197

      Nee, dat moet het Rugstreeppad worden.

      • + 1
      • 31 jul 2026 - 12:42
  • TylaHunter

    Posts: 10.846

    Zou bocht 9 toepasselijk vinden. Veradelijk bochtje die toch elke ronde precies genomen moet worden en waar veel tijd verliezen.

    • + 1
    • 31 jul 2026 - 12:34
  • vroegerwasallesbeter

    Posts: 20

    bocht 9 en 10 zijn nog naamloos. van het scheivlak bijf je af. das heiligschennis!

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 13:07

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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