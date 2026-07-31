Max Verstappen vindt het jammer dat de laatste Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort voor de deur staat, maar hij hoeft ook geen bocht naar zich vernoemd te krijgen. De viervoudig wereldkampioen stelt dat hij er nog altijd kan gaan racen met andere auto's.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. De race op het circuit van Zandvoort maakte er bij elke editie een groot feestje van, maar toch besloot men zelf om de stekker uit het evenement te trekken. Ze krijgen geen staatssteun, en ze moeten zelf de broek ophouden. Of het in de toekomst een financieel haalbaar project blijft, is niet zeker. Dit jaar staat de laatste editie op het programma, en ook voor de grote thuisheld Max Verstappen wordt dit bijzonder.

Gaat Verstappen Zandvoort missen?

De viervoudig wereldkampioen weet dat de tribunes weer vol zullen zitten met zijn fans. Bij Viaplay blikt hij terug op de races van de afgelopen jaren: "Ik heb daar natuurlijk altijd hele mooie momenten beleefd. Het was ook wel mooi dat ik die race daar heb kunnen winnen, meerdere keren."

Verstappen wil niet sentimenteel zijn, en stelt dat dit niet zijn laatste keer op het circuit van Zandvoort zal zijn: "Ik heb niet zoiets van... Oké, de Formule 1 houdt daar op, maar het circuit ligt er nog steeds. Ik kan daar altijd nog met andere auto's gaan rijden, toch? Uiteindelijk verandert er voor mij niet zo heel erg veel."

Het eerbetoon van Verstappen?

Verstappen gaat rond de laatste editie van de race wel iets bijzonders doen: "Ik ga echt mijn best doen, natuurlijk. En er komt ook een hele mooie helm aan. Een beetje een soort eerbetoon, aan Nederland ook. Dat soort dingen komen er natuurlijk wel aan, maar meer kan je er ook niet echt van maken."

Krijgt Verstappen een eigen bocht?

Verstappen is de directe aanleiding voor de terugkeer van Zandvoort op de F1-kalender, en een eerbetoon zou dan ook niet vreemd zijn. Als er wordt gesuggereerd om het Scheivlak naar Verstappen te vernoemen, moet de Red Bull-coureur lachen: "Nou, dat ligt ook niet aan mij. Meestal worden namen pas gegeven aan mensen die dood zijn, dus dat is nog niet helemaal..."