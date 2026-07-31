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Audi interessante optie voor Russell: "Anders kent hij zijn plek"

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Audi interessante optie voor Russell: "Anders kent hij zijn plek"

Günther Steiner denkt dat veel coureurs interesse hebben in een zitje bij het team van Audi. De Italiaan is onder de indruk van de stappen die de nieuwe fabrieksrenstal zet, en hij stelt zelfs dat George Russell misschien wel een mogelijkheid is voor Audi.

De Duitse autogigant Audi staat dit jaar voor het eerst op de Formule 1-grid met een eigen fabrieksteam. Ze hebben het team van Sauber overgenomen, en barsten van de ambitie. In de afgelopen maanden hebben ze flinke stappen gezet, en wisten Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto zich goed te handhaven in het middenveld. Ze kunnen meevechten om de punten, en weten dat het een plan van de lange termijn is. Maar ze weten ook dat ze in de toekomst kunnen worden vervangen door andere coureurs.

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Waarom is Audi een interessant team?

Voormalig Haas-teambaas Steiner is enorm onder de indruk van de progressie van Audi. In de Red Flags Podcast stelt hij dan ook dat een zitje bij het team gewild kan zijn: "Ik denk dat er vanuit coureurs veel interesse is om naar Audi te gaan voor 2028. Ik denk dat ze voor volgend jaar alles rond hebben, maar ik denk ook dat er misschien wel mogelijkheden zijn voor 2028."

Steiner zou het in ieder geval logisch vinden als er veel interesse is: "Ik denk dat het een interessante plek is, omdat ze goede progressie boeken. Ik bedoel, het lijkt erop dat alles volgens plan verloopt met wat ze aan het doen zijn."

Heeft Russell interesse?

De vraag is dan welke coureurs in aanmerking zouden komen voor een zitje. Steiner heeft daar wel een paar ideeën over: "Ik denk dat er best wat kandidaten zijn. Ik zou zeker naar Carlos Sainz kijken. Ik denk dat George Russell ook om zich heen aan het kijken is, aangezien hij nu met Kimi in een team zit."

Steiner doelt op het feit dat Andrea Kimi Antonelli momenteel sneller is: "Ik bedoel, hij wil niet voor de rest van zijn leven naast Kimi blijven zitten, want dan weet hij wat zijn plek is voor de rest van zijn leven. Hij zoekt dus nieuwe kansen."

F1jos

Posts: 5.525

Voor de rest van zijn leven is George vast gebeiteld met Ouw als enige vriend.

  • 5
  • 31 jul 2026 - 10:42
F1 Nieuws George Russell Guenther Steiner Mercedes Audi

Reacties (4)

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  • F1jos

    Posts: 5.526

    Voor de rest van zijn leven is George vast gebeiteld met Ouw als enige vriend.

    • + 5
    • 31 jul 2026 - 10:42
  • Damon Hill

    Posts: 19.847

    Bortoleto: "Russell is welkom, maar ook bij ons kent hij zijn plek".

    • + 2
    • 31 jul 2026 - 11:54
    • F1jos

      Posts: 5.526

      Nico Hulkenberg zegt dat Carlos Sainz van harte welkom is bij Audi volgend seizoen, maar grapte dat de Spanjaard dat dan wel als reserverijder moet doen, aangezien er geen raceplekken beschikbaar zijn.

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 13:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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