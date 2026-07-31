Günther Steiner denkt dat veel coureurs interesse hebben in een zitje bij het team van Audi. De Italiaan is onder de indruk van de stappen die de nieuwe fabrieksrenstal zet, en hij stelt zelfs dat George Russell misschien wel een mogelijkheid is voor Audi.

De Duitse autogigant Audi staat dit jaar voor het eerst op de Formule 1-grid met een eigen fabrieksteam. Ze hebben het team van Sauber overgenomen, en barsten van de ambitie. In de afgelopen maanden hebben ze flinke stappen gezet, en wisten Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto zich goed te handhaven in het middenveld. Ze kunnen meevechten om de punten, en weten dat het een plan van de lange termijn is. Maar ze weten ook dat ze in de toekomst kunnen worden vervangen door andere coureurs.

Waarom is Audi een interessant team?

Voormalig Haas-teambaas Steiner is enorm onder de indruk van de progressie van Audi. In de Red Flags Podcast stelt hij dan ook dat een zitje bij het team gewild kan zijn: "Ik denk dat er vanuit coureurs veel interesse is om naar Audi te gaan voor 2028. Ik denk dat ze voor volgend jaar alles rond hebben, maar ik denk ook dat er misschien wel mogelijkheden zijn voor 2028."

Steiner zou het in ieder geval logisch vinden als er veel interesse is: "Ik denk dat het een interessante plek is, omdat ze goede progressie boeken. Ik bedoel, het lijkt erop dat alles volgens plan verloopt met wat ze aan het doen zijn."

Heeft Russell interesse?

De vraag is dan welke coureurs in aanmerking zouden komen voor een zitje. Steiner heeft daar wel een paar ideeën over: "Ik denk dat er best wat kandidaten zijn. Ik zou zeker naar Carlos Sainz kijken. Ik denk dat George Russell ook om zich heen aan het kijken is, aangezien hij nu met Kimi in een team zit."

Steiner doelt op het feit dat Andrea Kimi Antonelli momenteel sneller is: "Ik bedoel, hij wil niet voor de rest van zijn leven naast Kimi blijven zitten, want dan weet hij wat zijn plek is voor de rest van zijn leven. Hij zoekt dus nieuwe kansen."