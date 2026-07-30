Andrea Kimi Antonelli heeft een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug. De Italiaanse Mercedes-coureur was op alle vlakken de sterkste coureur voor de zomerstop, en de cijfers zijn vooral pijnlijk voor zijn teamgenoot George Russell. De Brit had veel pech, maar is ook simpelweg verslagen door Antonelli.

Russell begon als de grote titelfavoriet aan het huidige seizoen, en hij zette die status kracht bij door de eerste Grand Prix van het jaar in Australië op zijn naam te schrijven. Russell kon die vorm echter niet vasthouden, en liep al in China tegen de eerste problemen aan. Antonelli won in Shanghai zijn eerste race uit zijn loopbaan, en stopte daarna niet meer met winnen.

Hoe groot zijn de verschillen?

De 19-jarige Antonelli wist in de eerste seizoenshelft in totaal zes Grands Prix te winnen, en is daarmee met afstand de beste coureur. Naast Antonelli wist alleen Russell dubbele cijfers te scoren in de eerste helft van het seizoen. De Brit won naast zijn zege in Australië nog één race, en moet dus leven met het pijnlijke feit dat Antonelli drie keer zoveel races heeft gewonnen.

Naast de twee Mercedes-coureurs zijn er nog drie andere coureurs die een Grand Prix hebben gewonnen in de eerste helft van het seizoen. In Spanje doorbrak Lewis Hamilton de Mercedes-overheersing en won hij zijn eerste race in het scharlakenrood van Ferrari. Op het circuit van Silverstone won Charles Leclerc zijn eerste race van het seizoen, en afgelopen weekend won ook McLaren-coureur Lando Norris zijn eerste race van het jaar. Het was zijn eerste zege als regerend wereldkampioen. Opvallend genoeg heeft Max Verstappen nog geen race gewonnen.

Flinke achterstand

Ook in het wereldkampioenschap heeft Antonelli een ruime voorsprong op zijn Mercedes-teamgenoot Russell. De Italiaan gaat de zomerstop in met een puntentotaal van 219, terwijl Russell slechts op de derde plaats staat met 160 punten. Tussen de twee Mercedes-coureurs in staat Lewis Hamilton, die 169 punten bij elkaar heeft gereden.