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Antonelli zet Russell op grote achterstand

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Antonelli zet Russell op grote achterstand

Andrea Kimi Antonelli heeft een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug. De Italiaanse Mercedes-coureur was op alle vlakken de sterkste coureur voor de zomerstop, en de cijfers zijn vooral pijnlijk voor zijn teamgenoot George Russell. De Brit had veel pech, maar is ook simpelweg verslagen door Antonelli.

Russell begon als de grote titelfavoriet aan het huidige seizoen, en hij zette die status kracht bij door de eerste Grand Prix van het jaar in Australië op zijn naam te schrijven. Russell kon die vorm echter niet vasthouden, en liep al in China tegen de eerste problemen aan. Antonelli won in Shanghai zijn eerste race uit zijn loopbaan, en stopte daarna niet meer met winnen.

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Hoe groot zijn de verschillen?

De 19-jarige Antonelli wist in de eerste seizoenshelft in totaal zes Grands Prix te winnen, en is daarmee met afstand de beste coureur. Naast Antonelli wist alleen Russell dubbele cijfers te scoren in de eerste helft van het seizoen. De Brit won naast zijn zege in Australië nog één race, en moet dus leven met het pijnlijke feit dat Antonelli drie keer zoveel races heeft gewonnen.

Naast de twee Mercedes-coureurs zijn er nog drie andere coureurs die een Grand Prix hebben gewonnen in de eerste helft van het seizoen. In Spanje doorbrak Lewis Hamilton de Mercedes-overheersing en won hij zijn eerste race in het scharlakenrood van Ferrari. Op het circuit van Silverstone won Charles Leclerc zijn eerste race van het seizoen, en afgelopen weekend won ook McLaren-coureur Lando Norris zijn eerste race van het jaar. Het was zijn eerste zege als regerend wereldkampioen. Opvallend genoeg heeft Max Verstappen nog geen race gewonnen.

Flinke achterstand

Ook in het wereldkampioenschap heeft Antonelli een ruime voorsprong op zijn Mercedes-teamgenoot Russell. De Italiaan gaat de zomerstop in met een puntentotaal van 219, terwijl Russell slechts op de derde plaats staat met 160 punten. Tussen de twee Mercedes-coureurs in staat Lewis Hamilton, die 169 punten bij elkaar heeft gereden.

F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.181

    Antonelli is 2 keer uitgevallen, in alle andere races kwam hij op het podium.
    Russell is ook 2 keer uitgevallen en 1 keer buiten de punten gevallen door deels onterechte straffen in Monaco, maar scoorde daarnaast 2 keer een 4e plek en afgelopen race dus de 7e plek. En dat telt aan.

    Hamilton staat nu voor Russell maar dat komt vooral omdat hij in alle races punten heeft gescoord.
    De enige andere coureur die alles heeft uitgereden is Colapinto (!)

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 14:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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