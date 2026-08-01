Liberty Media lijkt bezig te zijn met een plan om de werelden van de Formule 1 en de MotoGP samen te brengen in Austin. Tijdens het F1-weekend op het Circuit of the Americas zou men een aantal demonstraties met machines uit de MotoGP willen organiseren.

Formule 1-eigenaar Liberty Media is tegenwoordig ook de eigenaar van de MotoGP, en er gaan al langer geruchten rond over een soort cross-over tussen beide wereldkampioenschappen. Dit lijkt echter lastiger te zijn dan het lijkt, want de kampioenschappen hebben andere sponsorcontracten, hebben beide de pitlane en de paddock nodig en hebben allebei een uitgebreid voorprogramma. Toch lijkt Liberty Media nu een oplossing te hebben gevonden voor het F1-weekend in Austin.

Welke plannen liggen er op tafel?

De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt namelijk dat Liberty Media overweegt om MotoGP-machines in actie te laten komen tijdens demonstratiewedstrijden in Austin. Deze races moeten dan plaatsvinden tijdens het raceweekend van de Formule 1 dat eind oktober op de kalender staat. Dit raceweekend valt samen met het MotoGP-weekend op het Australische circuit van Phillip Island, wat dus zou betekenen dat de grote namen uit het kampioenschap niet kunnen afreizen naar Austin.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com moet er nog worden gekeken hoe ze invulling gaan geven aan dit plan. Er zou worden overwogen om kampioenen uit het verleden te laten rijden, maar er is nog geen knoop doorgehakt. De teams zouden in ieder geval achter de plannen staan.

Wat is de mening van de coureurs?

De coureurs uit de MotoGP en de Formule 1 hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag naar elkaars races kijken. MotoGP-legende Valentino Rossi testte in het verleden al met F1-wagens van Ferrari en Mercedes en reed de 24 uur van Le Mans. Daarnaast werkte Marc Marquez een test met een Toro Rosso-bolide af, en zijn onder meer Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton grote MotoGP- en Rossifans.