user icon
icon

'Liberty Media werkt aan MotoGP-demo tijdens F1-weekend'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Liberty Media werkt aan MotoGP-demo tijdens F1-weekend'

Liberty Media lijkt bezig te zijn met een plan om de werelden van de Formule 1 en de MotoGP samen te brengen in Austin. Tijdens het F1-weekend op het Circuit of the Americas zou men een aantal demonstraties met machines uit de MotoGP willen organiseren.

Formule 1-eigenaar Liberty Media is tegenwoordig ook de eigenaar van de MotoGP, en er gaan al langer geruchten rond over een soort cross-over tussen beide wereldkampioenschappen. Dit lijkt echter lastiger te zijn dan het lijkt, want de kampioenschappen hebben andere sponsorcontracten, hebben beide de pitlane en de paddock nodig en hebben allebei een uitgebreid voorprogramma. Toch lijkt Liberty Media nu een oplossing te hebben gevonden voor het F1-weekend in Austin.

Welke plannen liggen er op tafel?

De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt namelijk dat Liberty Media overweegt om MotoGP-machines in actie te laten komen tijdens demonstratiewedstrijden in Austin. Deze races moeten dan plaatsvinden tijdens het raceweekend van de Formule 1 dat eind oktober op de kalender staat. Dit raceweekend valt samen met het MotoGP-weekend op het Australische circuit van Phillip Island, wat dus zou betekenen dat de grote namen uit het kampioenschap niet kunnen afreizen naar Austin.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com moet er nog worden gekeken hoe ze invulling gaan geven aan dit plan. Er zou worden overwogen om kampioenen uit het verleden te laten rijden, maar er is nog geen knoop doorgehakt. De teams zouden in ieder geval achter de plannen staan.

Wat is de mening van de coureurs?

De coureurs uit de MotoGP en de Formule 1 hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag naar elkaars races kijken. MotoGP-legende Valentino Rossi testte in het verleden al met F1-wagens van Ferrari en Mercedes en reed de 24 uur van Le Mans. Daarnaast werkte Marc Marquez een test met een Toro Rosso-bolide af, en zijn onder meer Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton grote MotoGP- en Rossifans.

Regenrace

Posts: 2.831

Er wordt 1 klein detail vergeten: Moto GP en vangrail is geen goed idee. Het is niet voor niets dat er maar weinig overlap qua circuits is.

  • 1
  • 1 aug 2026 - 12:26
F1 Nieuws GP Verenigde Staten 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 2.831

    Er wordt 1 klein detail vergeten: Moto GP en vangrail is geen goed idee. Het is niet voor niets dat er maar weinig overlap qua circuits is.

    • + 1
    • 1 aug 2026 - 12:26
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.313

      @regenrace, idd op zolder waar ik vroeger werkte noemde een van die motorcoureurs tijdens een demo (toen nog 500CC) de vangrails daar een gemene "frieten - snijder" ja zoals dus een brabantia frietsnijnder, laat je verbeelding maar het werk doen, (of niet)

      • + 0
      • 1 aug 2026 - 13:20
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.313

    Een beetje zoals ze bij de winterspelen hebben geprobeerd om het alpine skiën te mergen met de overige berg skisporten. Dit zijn twee verschillende werelden met behoorlijk gespreide fanbases, leuk als experiment maar zonde van de tijd en moeite.

    • + 0
    • 1 aug 2026 - 13:17

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender
show sidebar