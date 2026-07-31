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Antonelli nog niet zeker van wereldtitel door Mercedes-problemen

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Antonelli nog niet zeker van wereldtitel door Mercedes-problemen

Volgens Riccardo Patrese is Andrea Kimi Antonelli door de betrouwbaarheidsproblemen van Mercedes nog lang niet zeker van de wereldtitel. Antonelli heeft een zeer sterke eerste seizoenshelft achter de rug, maar Patrese denkt dat het nog een lange weg naar titelsucces gaat worden.

Antonelli heeft in de eerste seizoenshelft vriend en vijand verrast met zijn prestaties. Na een lastig debuutjaar, zagen veel mensen Antonelli's Mercedes-teamgenoot George Russell als de titelfavoriet. Antonelli bewees echter al snel dat hij heeft geleerd van zijn fouten, en hij wist zes races te winnen. In Hongarije kwam hij als derde over de streep, en daarmee breidde hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap alleen maar uit.

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Is Antonelli al zeker van de titel?

Oud-coureur Riccardo Patrese is enorm onder de indruk van de prestaties van zijn jonge landgenoot. Toch denkt Patrese dat Antonelli de champagne nog niet koud mag zetten. Bij Compare.bet spreekt hij zich uit: "Nee, ik denk niet dat Kimi al wereldkampioen is. We hebben immers weer gezien dat de betrouwbaarheid soms het verschil kan maken, zelfs voor Kimi."

Mercedes heeft dit seizoen regelmatig last van motorproblemen, en volgens Patrese gaat het dan ook een zware tweede helft van het seizoen worden: "Kimi moet wel de favoriet zijn, hij bevindt zich in een ijzersterke positie, hij is in een fantastische stemming en de auto is ook supercompetitief als hij werkt."

De auto moet dus wel werken: "Hij is dus zeker de favoriet, maar in dit stadium, met nog elf Grands Prix te gaan, is het gat niet groot genoeg voor Kimi om te zeggen: 'Oké, ik word wereldkampioen.'"

Voorsprong op Russell

Antonelli heeft wel een streepje voor op Russell, zo legt Patrese uit: "Kimi bevindt zich in een betere positie dan George Russell. Kimi heeft al vaak bewezen dat hij competitiever kan zijn dan Russell. Er is één vraagstuk voor Mercedes, en dat is de betrouwbaarheid."

Hoe gaat het aflopen?

Patrese heeft in ieder geval zin in de tweede seizoenshelft: "Het wordt interessant om te zien wat er in de toekomst tussen Kimi en Russell gaat gebeuren. Maar Kimi wordt sterker en sterker, hij maakt geen fouten, hij is razendsnel en zijn auto is snel. Daarom is hij de favoriet."

F1 Nieuws Riccardo Patrese Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

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  • Flexwing

    Posts: 502

    Voorsprong is niet zo groot 1 keer uitvallen en het zit weer dicht bij elkaar.
    Nog 12 races te gaan kan er een hoop gebeuren.

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 09:48

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-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

IT Riccardo Patrese -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 17 apr 1954 (72)
  • Geb. plaats Padua, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,76 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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