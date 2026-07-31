Volgens Riccardo Patrese is Andrea Kimi Antonelli door de betrouwbaarheidsproblemen van Mercedes nog lang niet zeker van de wereldtitel. Antonelli heeft een zeer sterke eerste seizoenshelft achter de rug, maar Patrese denkt dat het nog een lange weg naar titelsucces gaat worden.

Antonelli heeft in de eerste seizoenshelft vriend en vijand verrast met zijn prestaties. Na een lastig debuutjaar, zagen veel mensen Antonelli's Mercedes-teamgenoot George Russell als de titelfavoriet. Antonelli bewees echter al snel dat hij heeft geleerd van zijn fouten, en hij wist zes races te winnen. In Hongarije kwam hij als derde over de streep, en daarmee breidde hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap alleen maar uit.

Is Antonelli al zeker van de titel?

Oud-coureur Riccardo Patrese is enorm onder de indruk van de prestaties van zijn jonge landgenoot. Toch denkt Patrese dat Antonelli de champagne nog niet koud mag zetten. Bij Compare.bet spreekt hij zich uit: "Nee, ik denk niet dat Kimi al wereldkampioen is. We hebben immers weer gezien dat de betrouwbaarheid soms het verschil kan maken, zelfs voor Kimi."

Mercedes heeft dit seizoen regelmatig last van motorproblemen, en volgens Patrese gaat het dan ook een zware tweede helft van het seizoen worden: "Kimi moet wel de favoriet zijn, hij bevindt zich in een ijzersterke positie, hij is in een fantastische stemming en de auto is ook supercompetitief als hij werkt."

De auto moet dus wel werken: "Hij is dus zeker de favoriet, maar in dit stadium, met nog elf Grands Prix te gaan, is het gat niet groot genoeg voor Kimi om te zeggen: 'Oké, ik word wereldkampioen.'"

Voorsprong op Russell

Antonelli heeft wel een streepje voor op Russell, zo legt Patrese uit: "Kimi bevindt zich in een betere positie dan George Russell. Kimi heeft al vaak bewezen dat hij competitiever kan zijn dan Russell. Er is één vraagstuk voor Mercedes, en dat is de betrouwbaarheid."

Hoe gaat het aflopen?

Patrese heeft in ieder geval zin in de tweede seizoenshelft: "Het wordt interessant om te zien wat er in de toekomst tussen Kimi en Russell gaat gebeuren. Maar Kimi wordt sterker en sterker, hij maakt geen fouten, hij is razendsnel en zijn auto is snel. Daarom is hij de favoriet."