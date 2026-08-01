Gerhard Berger adviseert Max Verstappen om nog even geduld te hebben met zijn team Red Bull Racing. Verstappen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug, en hij werd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Volgens Berger moet hij rustig blijven, en kan Red Bull snel weer gaan winnen.

Verstappen had op meer gehoopt van de eerste helft van het seizoen. Hij hoopte een gooi te kunnen doen naar een nieuwe wereldtitel of ten minste meer zeges. De achterstand van Red Bull op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren is groot, en de frustratie bij Verstappen nam toe. Hij werd in verband gebracht met een eventuele overstap naar Mercedes of McLaren, en wilde zelf niets kwijt over zijn toekomst.

Hoe slecht gaat het echt met Red Bull?

Oud-coureur Gerhard Berger maakt in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 de balans op. Hij wordt gevraagd naar de toekomst van Verstappen: "Ik ben fan van Max. Ik vind hem echt een uitstekende coureur. Als ik naar Red Bull kijk, dan zie ik dat ze een gloednieuwe motor hebben gebouwd. Ja, ze hebben mensen van andere teams aangetrokken, maar om te kunnen concurreren met de ervaring van Mercedes of Ferrari, en al in hun eerste jaar competitief te zijn, is eigenlijk best indrukwekkend."

'Dan zijn ze weer heel snel'

Volgens Berger moet Verstappen het eventjes de tijd geven. Het kan snel weer gaan veranderen, en de Oostenrijker denkt dat het balletje snel Verstappens kant op kan rollen: "Dat ze nu wat betrouwbaarheidsproblemen hebben, is niet heel prettig, vooral als het over de achtervleugel gaat, maar de andere teams kampen ook met betrouwbaarheidsproblemen."

Er is dus geen reden tot paniek: "Ik denk dat als Max rustig blijft samenwerken met het team, en ze wat goede mensen aan boord kunnen halen, ze over zes tot twaalf maanden weer heel, heel erg competitief kunnen zijn."

Verstappen komt nu even tot rust op zijn boot voor de kust van Sardinië. Aan het einde van de maand moet hij weer aan de bak in de laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort.