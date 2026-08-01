user icon
icon

Verstappen geadviseerd: "Heb geduld met Red Bull"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen geadviseerd: "Heb geduld met Red Bull"

Gerhard Berger adviseert Max Verstappen om nog even geduld te hebben met zijn team Red Bull Racing. Verstappen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug, en hij werd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Volgens Berger moet hij rustig blijven, en kan Red Bull snel weer gaan winnen.

Verstappen had op meer gehoopt van de eerste helft van het seizoen. Hij hoopte een gooi te kunnen doen naar een nieuwe wereldtitel of ten minste meer zeges. De achterstand van Red Bull op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren is groot, en de frustratie bij Verstappen nam toe. Hij werd in verband gebracht met een eventuele overstap naar Mercedes of McLaren, en wilde zelf niets kwijt over zijn toekomst.

Meer over Red Bull Racing 'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

27 jul
 Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

22 jul

Hoe slecht gaat het echt met Red Bull?

Oud-coureur Gerhard Berger maakt in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 de balans op. Hij wordt gevraagd naar de toekomst van Verstappen: "Ik ben fan van Max. Ik vind hem echt een uitstekende coureur. Als ik naar Red Bull kijk, dan zie ik dat ze een gloednieuwe motor hebben gebouwd. Ja, ze hebben mensen van andere teams aangetrokken, maar om te kunnen concurreren met de ervaring van Mercedes of Ferrari, en al in hun eerste jaar competitief te zijn, is eigenlijk best indrukwekkend."

'Dan zijn ze weer heel snel'

Volgens Berger moet Verstappen het eventjes de tijd geven. Het kan snel weer gaan veranderen, en de Oostenrijker denkt dat het balletje snel Verstappens kant op kan rollen: "Dat ze nu wat betrouwbaarheidsproblemen hebben, is niet heel prettig, vooral als het over de achtervleugel gaat, maar de andere teams kampen ook met betrouwbaarheidsproblemen."

Er is dus geen reden tot paniek: "Ik denk dat als Max rustig blijft samenwerken met het team, en ze wat goede mensen aan boord kunnen halen, ze over zes tot twaalf maanden weer heel, heel erg competitief kunnen zijn."

Verstappen komt nu even tot rust op zijn boot voor de kust van Sardinië. Aan het einde van de maand moet hij weer aan de bak in de laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort.

F1 Nieuws Max Verstappen Gerhard Berger Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar