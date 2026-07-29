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'Oud-manager sleept Antonelli voor de rechter'

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'Oud-manager sleept Antonelli voor de rechter'

Volgens Italiaanse media vecht Andrea Kimi Antonelli een geschil uit in de rechtbank met zijn voormalig manager. Antonelli is bezig met een geweldig seizoen in de Formule 1, maar achter de schermen lijkt het te rommelen. Zijn oud-manager is van mening dat hij zonder geldige reden aan de kant is geschoven.

Antonelli heeft dit jaar aan alle twijfel een einde gemaakt, en laat zien dat hij thuishoort in de Formule 1. Na een debuutjaar vol met ups en downs vecht hij nu vrijwel elk weekend mee om de topposities, en wist hij al zes keer te winnen. Daarnaast voert hij ook het wereldkampioenschap aan, en is hij het nieuwe goudhaantje van Mercedes. Hij ontving veel complimenten, en in thuisland Italië is hij hot. Toch rommelt het achter de schermen.

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Wat is er aan de hand?

Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport is Antonelli's oud-manager Giovanni Minardi ervan overtuigd dat hij op onrechtmatige wijze aan de kant is geschoven. Minardi ontdekte Antonelli toen de coureur nog maar acht jaar oud was, en begeleidde hem in de jaren daarna. Volgens Corriere dello Sport is de innige band tussen de twee abrupt ten einde gekomen toen Antonelli aan zijn Formule 1-avontuur bij Mercedes begon, en volgens Minardi is het contract op onrechtmatige wijze verbroken.

Antonelli zou het contract eenzijdig hebben beëindigd, en dat zorgde voor woede bij Minardi die vindt dat dit niet op de juiste wijze is gebeurd. Volgens de Italiaanse krant sleept de zaak zich al sinds de tweede helft van 2025 voort bij de rechtbank van Bologna. Van een mogelijke schikking lijkt voorlopig nog geen sprake te zijn, want de krant stelt dat Antonelli niet wil erkennen dat Minardi een grote rol heeft gespeeld in zijn loopbaan en hem heeft ontdekt.

Mogelijke getuigenis van Wolff

De oud-manager van Antonelli zou het niet alleen als een principiële kwestie zien, maar ook als een financiële kwestie. De inzet zou hoog zijn, want volgens de krant heeft Antonelli vorig jaar twaalf tot dertien miljoen euro verdiend met het racen, en die kunnen dit jaar alleen maar oplopen. De zaak loopt hoog op, en volgens Corriere dello Sport moet zelfs Mercedes-teambaas Toto Wolff mogelijk komen getuigen.

TylaHunter

Posts: 10.843

Lijkt me een kansloos verhaal
1. Je behartigt de belangen van een kind. Niet een onderneming. Met name op die leeftijd.
2. Toto heeft dit al lang uitgezocht.
3. Toto is vermoedelijk al bezig met een counter
4. Toto maakt de beste man nog persoonlijk failliet als die aan zijn superster durft te... [Lees verder]

  • 3
  • 29 jul 2026 - 11:41
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (6)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.843

    Lijkt me een kansloos verhaal
    1. Je behartigt de belangen van een kind. Niet een onderneming. Met name op die leeftijd.
    2. Toto heeft dit al lang uitgezocht.
    3. Toto is vermoedelijk al bezig met een counter
    4. Toto maakt de beste man nog persoonlijk failliet als die aan zijn superster durft te komen
    5. Als het echt moet, geeft Toto George nog af.

    • + 3
    • 29 jul 2026 - 11:41
    • Roodkapje

      Posts: 154

      Jij bent duidelijk geen landsadvocaat.

      • + 2
      • 29 jul 2026 - 11:59
    • walteij

      Posts: 2.118

      1: Je doet beiden, je hebt een contract waarin jouw onderneming de belangen van het kind behartigd. Dat kind is alleen niet tekengemachtigd, dus hebben de ouders voor hem het contract moeten tekenen, Kimi wist toen waarschijnlijk alleen dat er iets voor hem geregeld was. Hier kunnen wel eens wat haken en ogen aan zitten, waarbij eerder de ouders dan de coureur op afgerekend zou moeten worden, ook met de overstap van Minardi naar Mercedes management. Want ook toen was Kimi nog niet meerderjarig en tekengemachtigd.
      2: Vast wel ja, maar Minardi is ook geen kleine naam in de racewereld.
      3: Toto en de gehele Mercedes talent scouting organisatie ja.
      4: Minardi Management vertegenwoordigd ook aardig wat andere coureurs en ik geloof niet dat Toto dat clubje zomaar weg krijgt, ik denk ook niet dat hij dat moet willen. Dit soort clubs pikken de jongste jeugd op, om ze zo bij de grotere jongens onder de aandacht te krijgen.
      5: Dat zonder twijfel ja.

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 12:21
    • Phantom01

      Posts: 949

      Parasieten zijn het, teren op andermans talent en succes, als Kimi achteraan had gereden met een paar ton per jaar aan salaris, had ie Kimi nooit aangeklaagd.

      • + 1
      • 29 jul 2026 - 12:24
    • red slow

      Posts: 3.366

      @phantom

      De zaak speelt al sinds vorig jaar. Dus al sinds het debuut.

      Oftewel nog ver voordat die titelkandidaat was of een race had gewonnen.

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 12:32
    • Larry Perkins

      Posts: 66.702

      Dingen suggereren kan en mag.
      Beter: De uitspraak van de rechter afwachten, of er komt alsnog een schikking...

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 12:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 354
  • Podiums 11
  • Grand Prix 34
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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