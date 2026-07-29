Volgens Italiaanse media vecht Andrea Kimi Antonelli een geschil uit in de rechtbank met zijn voormalig manager. Antonelli is bezig met een geweldig seizoen in de Formule 1, maar achter de schermen lijkt het te rommelen. Zijn oud-manager is van mening dat hij zonder geldige reden aan de kant is geschoven.

Antonelli heeft dit jaar aan alle twijfel een einde gemaakt, en laat zien dat hij thuishoort in de Formule 1. Na een debuutjaar vol met ups en downs vecht hij nu vrijwel elk weekend mee om de topposities, en wist hij al zes keer te winnen. Daarnaast voert hij ook het wereldkampioenschap aan, en is hij het nieuwe goudhaantje van Mercedes. Hij ontving veel complimenten, en in thuisland Italië is hij hot. Toch rommelt het achter de schermen.

Wat is er aan de hand?

Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport is Antonelli's oud-manager Giovanni Minardi ervan overtuigd dat hij op onrechtmatige wijze aan de kant is geschoven. Minardi ontdekte Antonelli toen de coureur nog maar acht jaar oud was, en begeleidde hem in de jaren daarna. Volgens Corriere dello Sport is de innige band tussen de twee abrupt ten einde gekomen toen Antonelli aan zijn Formule 1-avontuur bij Mercedes begon, en volgens Minardi is het contract op onrechtmatige wijze verbroken.

Antonelli zou het contract eenzijdig hebben beëindigd, en dat zorgde voor woede bij Minardi die vindt dat dit niet op de juiste wijze is gebeurd. Volgens de Italiaanse krant sleept de zaak zich al sinds de tweede helft van 2025 voort bij de rechtbank van Bologna. Van een mogelijke schikking lijkt voorlopig nog geen sprake te zijn, want de krant stelt dat Antonelli niet wil erkennen dat Minardi een grote rol heeft gespeeld in zijn loopbaan en hem heeft ontdekt.

Mogelijke getuigenis van Wolff

De oud-manager van Antonelli zou het niet alleen als een principiële kwestie zien, maar ook als een financiële kwestie. De inzet zou hoog zijn, want volgens de krant heeft Antonelli vorig jaar twaalf tot dertien miljoen euro verdiend met het racen, en die kunnen dit jaar alleen maar oplopen. De zaak loopt hoog op, en volgens Corriere dello Sport moet zelfs Mercedes-teambaas Toto Wolff mogelijk komen getuigen.