Max Verstappen heeft mooie woorden over voor Andrea Kimi Antonelli. De 19-jarige Mercedes-coureur maakt dit seizoen veel indruk en voert bij het ingaan van de zomerstop het wereldkampioenschap aan. Verstappen stelt dat het zeer indrukwekkend is wat hij momenteel laat zien.

Antonelli verraste vriend en vijand met zijn sterke start van het seizoen. Voorafgaand aan het seizoen werd Antonelli's Mercedes-teamgenoot George Russell als de favoriet voor de wereldtitel gezien, maar al snel nam de Italiaan de touwtjes in handen. In de eerste seizoenshelft wist hij zes Grands Prix te winnen, en hij heeft momenteel een riante voorsprong in het wereldkampioenschap. Het seizoen duurt nog lang, maar Antonelli lijkt vooralsnog de echte titelfavoriet te zijn.

'Heel indrukwekkend om te zien'

Verstappen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij onder de indruk is van Antonelli. Tijdens de FIA-persconferentie na afloop van de Hongaarse Grand Prix werden de podiumfinishers gevraagd naar de prestaties van andere coureurs. Verstappen wees naar Antonelli: "Ik denk dat Kimi, als je naar de voorkant van het veld kijkt, het echt heel erg goed heeft gedaan. Heel sterk, heel solide en de sterkste van zijn team."

Daar stopt de complimentenstroom niet: "Ik denk dat als hij zo doorgaat... Natuurlijk heeft hij soms pech gehad, dus dat is een beetje jammer, maar als 19-jarige is hij tot nu toe echt ijzersterk geweest. Dat is echt heel indrukwekkend om te zien, zeker als buitenstaander."

Hoe kijkt Verstappen naar zijn eigen jaar?

Verstappen zelf heeft het niet makkelijk: "Voor mij is het dit jaar zeker een soort jungle, maar ik probeer er gewoon van te genieten waar ik kan. Natuurlijk, als de auto wat fijner is om te besturen, kun je er wat meer van genieten, ook al doe je dat meestal niet. Maar dat heeft meer te maken met andere dingen, als je batterij leeg is bijvoorbeeld. Maar ja, over het algemeen presteert hij zeer sterk. Het is mooi om te zien. Hij is ten eerste een aardige kerel en een zeer goede coureur, dus dat is een goede combinatie."