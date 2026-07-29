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Verstappen deelt prachtig compliment uit aan Antonelli

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Verstappen deelt prachtig compliment uit aan Antonelli

Max Verstappen heeft mooie woorden over voor Andrea Kimi Antonelli. De 19-jarige Mercedes-coureur maakt dit seizoen veel indruk en voert bij het ingaan van de zomerstop het wereldkampioenschap aan. Verstappen stelt dat het zeer indrukwekkend is wat hij momenteel laat zien.

Antonelli verraste vriend en vijand met zijn sterke start van het seizoen. Voorafgaand aan het seizoen werd Antonelli's Mercedes-teamgenoot George Russell als de favoriet voor de wereldtitel gezien, maar al snel nam de Italiaan de touwtjes in handen. In de eerste seizoenshelft wist hij zes Grands Prix te winnen, en hij heeft momenteel een riante voorsprong in het wereldkampioenschap. Het seizoen duurt nog lang, maar Antonelli lijkt vooralsnog de echte titelfavoriet te zijn.

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'Heel indrukwekkend om te zien'

Verstappen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij onder de indruk is van Antonelli. Tijdens de FIA-persconferentie na afloop van de Hongaarse Grand Prix werden de podiumfinishers gevraagd naar de prestaties van andere coureurs. Verstappen wees naar Antonelli: "Ik denk dat Kimi, als je naar de voorkant van het veld kijkt, het echt heel erg goed heeft gedaan. Heel sterk, heel solide en de sterkste van zijn team."

Daar stopt de complimentenstroom niet: "Ik denk dat als hij zo doorgaat... Natuurlijk heeft hij soms pech gehad, dus dat is een beetje jammer, maar als 19-jarige is hij tot nu toe echt ijzersterk geweest. Dat is echt heel indrukwekkend om te zien, zeker als buitenstaander."

Hoe kijkt Verstappen naar zijn eigen jaar?

Verstappen zelf heeft het niet makkelijk: "Voor mij is het dit jaar zeker een soort jungle, maar ik probeer er gewoon van te genieten waar ik kan. Natuurlijk, als de auto wat fijner is om te besturen, kun je er wat meer van genieten, ook al doe je dat meestal niet. Maar dat heeft meer te maken met andere dingen, als je batterij leeg is bijvoorbeeld. Maar ja, over het algemeen presteert hij zeer sterk. Het is mooi om te zien. Hij is ten eerste een aardige kerel en een zeer goede coureur, dus dat is een goede combinatie."

F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (2)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.993

    Zoals ik hier gisteren al schreef schijnt het een nieuwe trend te zijn dat ze allemaal
    met een jacht vakantie vieren.
    Hier is ook Kimi op een jacht bij Sardinië te zien met DJ SHIMZA die op Sardinië
    moest optreden en SKY verslaggever Matteo Bobbi en ene Mr. Macchia.

    Video compilatie:

    https://dubz.link/c/85c20f

    Naar verluidt zit Russell daar ook ergens in de buurt.

    ibb.co/35tzGPpH

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 09:40
    • Pietje Bell

      Posts: 35.993

      Ook dit is in Porto Servo waar Leclerc nu aangemeerd ligt
      en Max al vaker is geweest en ook nu wel weer naar toe zal gaan..

      Max vertelde dat hij eerst met familie (?) op vakantie gaat, dan met vrienden en dan met beiden.

      www.instagram.com/p/DbXa_M4FJ6K/

      • + 0
      • 29 jul 2026 - 10:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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