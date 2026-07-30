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Marko durft geen geld in te zetten op nieuwe titel Verstappen

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Marko durft geen geld in te zetten op nieuwe titel Verstappen

Helmut Marko denkt niet dat Max Verstappen en Red Bull Racing in staat zijn om dit jaar weer terug te komen in de titelstrijd. Waar Verstappen vorig jaar na een spectaculaire comeback net naast de titel greep, denkt Marko dat dat nu niet mogelijk is. Hij durft er ook geen weddenschap op in te zetten.

Verstappen bevond zich vorig jaar in geslagen positie bij het ingaan van de zomerstop. Vol frustratie ging hij op vakantie, en het leek onmogelijk te zijn om terug te slaan in de strijd met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. In de tweede seizoenshelft deed Verstappen het onmogelijke, en wist hij zich terug te vechten. Hij haalde Piastri in, maar kwam net een paar puntjes te kort om Norris van de titel te houden.

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Kan Verstappen weer terugslaan?

Dit jaar bevindt Verstappen zich in een soortgelijke situatie, want ook nu is zijn achterstand enorm. Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt niet dat een herhaling van 205 mogelijk is. In gesprek met zijn landgenoten van Krone Zeitung geeft Marko Red Bull slechts een voldoende: "Ze zijn niet constant snel. Bovendien lijkt het tussen Max en zijn engineers niet helemaal lekker te lopen."

Marko ging in zijn jaren bij Red Bull regelmatig een weddenschap aan met bijvoorbeeld Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase. De Oostenrijker barstte vaak van het zelfvertrouwen, en geloofde in de talenten van Verstappen. Een comeback in de titelstrijd acht hij nu echter bijna onmogelijk: "De concurrentie van McLaren en Ferrari is gewoon te groot en de auto is ook te instabiel. Daar zou ik zeker geen weddenschap op aan willen gaan."

Waar ligt de toekomst van Verstappen?

Tot slot wordt Marko ook nog even gevraagd naar de toekomst van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een vertrek. Als Marko wordt gevraagd of Verstappen bij Red Bull blijft, durft hij geen zekerheid te geven: "Ik hoop van harte dat hij blijft..."

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • jd2000

    Posts: 7.872

    Hij heeft er wel verstand van, die ouwe baas

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 13:45
  • Flexwing

    Posts: 500

    Als max alles wint en de rest een keer uit valt dan zou het kunnen maar zie het niet gebeuren

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 14:01

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3
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177
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Datum
Grand Prix
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-
Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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