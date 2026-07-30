Helmut Marko denkt niet dat Max Verstappen en Red Bull Racing in staat zijn om dit jaar weer terug te komen in de titelstrijd. Waar Verstappen vorig jaar na een spectaculaire comeback net naast de titel greep, denkt Marko dat dat nu niet mogelijk is. Hij durft er ook geen weddenschap op in te zetten.

Verstappen bevond zich vorig jaar in geslagen positie bij het ingaan van de zomerstop. Vol frustratie ging hij op vakantie, en het leek onmogelijk te zijn om terug te slaan in de strijd met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. In de tweede seizoenshelft deed Verstappen het onmogelijke, en wist hij zich terug te vechten. Hij haalde Piastri in, maar kwam net een paar puntjes te kort om Norris van de titel te houden.

Kan Verstappen weer terugslaan?

Dit jaar bevindt Verstappen zich in een soortgelijke situatie, want ook nu is zijn achterstand enorm. Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt niet dat een herhaling van 205 mogelijk is. In gesprek met zijn landgenoten van Krone Zeitung geeft Marko Red Bull slechts een voldoende: "Ze zijn niet constant snel. Bovendien lijkt het tussen Max en zijn engineers niet helemaal lekker te lopen."

Marko ging in zijn jaren bij Red Bull regelmatig een weddenschap aan met bijvoorbeeld Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase. De Oostenrijker barstte vaak van het zelfvertrouwen, en geloofde in de talenten van Verstappen. Een comeback in de titelstrijd acht hij nu echter bijna onmogelijk: "De concurrentie van McLaren en Ferrari is gewoon te groot en de auto is ook te instabiel. Daar zou ik zeker geen weddenschap op aan willen gaan."

Waar ligt de toekomst van Verstappen?

Tot slot wordt Marko ook nog even gevraagd naar de toekomst van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een vertrek. Als Marko wordt gevraagd of Verstappen bij Red Bull blijft, durft hij geen zekerheid te geven: "Ik hoop van harte dat hij blijft..."