Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft toegegeven dat het niet altijd makkelijk is om samen te werken met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen was in de eerste seizoenshelft niet altijd te spreken over zijn team, maar Mekies is heel erg blij met zijn harde werk.

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige eerste helft van het seizoen achter de rug. Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar worstelen met de auto, en bij Red Bull weten ze dat er werk aan de winkel is. Op een paar podiumplaatsen van Verstappen na hebben ze nog niet veel gepresteerd, en de achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren is groot. Daarnaast stak Verstappen zijn frustratie niet onder stoelen of banken, en gaan er veel geruchten rond over zijn toekomst.

'Hij ziet dingen die we ons niet kunnen bevatten'

Bij Red Bull vinden ze het echter niet erg dat Verstappen soms hard uithaalt. In een interview met AutoHebdo is teambaas Laurent Mekies eerlijk: "Max speelt een grote rol in dit team. Hij heeft de snelheid, maar ook het technisch inzicht dat we zelf soms niet kunnen bevatten."

Dit is een groot voordeel voor Red Bull, zo legt Mekies uit: "Dit betekent dat we vervolgens andere analysetechnieken, andere sensoren en andere manieren van dataverwerking inzetten, waardoor we de gegevens uiteindelijk, zes maanden later, begrijpen en vervolgens doorgaan naar het volgende probleem. Dus het hebben van een coureur met zo'n finesse, gecombineerd met zijn snelheid, helpt ons dus om enorm veel vooruitgang te boeken."

Levert dit frustraties op bij Verstappen?

Verstappen zit er bovenop, en Mekies legt uit dat dit soms voor een pijnlijke situatie kan zorgen: "Dat is niet altijd even makkelijk, want als je je bewust bent van al deze dingen, dan ben je je natuurlijk ook voortdurend bewust van het potentieel dat er zeker weten is, maar dat kunnen we dan niet benutten."

En daar is Verstappen dan vaak niet blij mee, zo legt Mekies uit: "Dat kan soms frustrerend zijn, maar zoals je al zei, vervult hij die rol echt met verve."