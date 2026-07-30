Volgens nieuwe geruchten werkt het team van Mercedes mogelijk aan een nieuwe motorupdate. De Duitse renstal kampt met betrouwbaarheidsproblemen, maar is nog altijd het snelste team op de baan. Voor concurrenten zoals Max Verstappen zou zo'n update slecht nieuws zijn.

Het team van Mercedes gaat de zomerstop in met dubbele gevoelens. Ze voeren beide wereldkampioenschappen aan met een flinke voorsprong, maar ze kampen wel met de nodige betrouwbaarheidsproblemen. Ook in Hongarije liepen ze weer tegen deze problemen aan. George Russell moest in de kwalificatie zijn auto direct stilzetten, omdat er een waterlek was. Mercedes moest de motor wisselen, en ze weten nog niet of dit exemplaar te repareren valt.

Wat gaat er rond over Mercedes?

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com werkt Mercedes aan een mogelijke motorupdate. Eerder werd er nog gesteld dat de Duitse renstal voorlopig geen ADUO-updates ging doorvoeren, maar nu lijkt het erop dat ze op de achtergrond toch met iets bezig zijn. Het Italiaanse medium meldt dat Mercedes aan een evolutie van de Power Unit werkt voor de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza.

Volgens het medium werkt Mercedes aan een krachtbron met een verbeterde verbrandingskamer en turbo, terwijl Petronas werkt aan een nieuwe brandstof. Het mogelijk aanpassen van de motor kan goed uitpakken, want zowel Russell als Andrea Kimi Antonelli zit aan de limiet qua motoronderdelen. Als ze tegen een motorstraf aanlopen, is Monza daar een geschikte plek voor. Op het iconische Italiaanse circuit is inhalen relatief eenvoudig, en de updates kunnen hen daarbij helpen.

Wat is Ferrari van plan?

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is Mercedes niet het enige team dat werkt aan een geüpdatete motor. Ze wijzen naar het team van Ferrari, waar momenteel hard wordt gewerkt aan een verbeterde krachtbron. Het is de bedoeling dat ook deze motor in Monza moet worden geïntroduceerd, en Ferrari hoopt hiermee het gat met Mercedes verder te kunnen verkleinen. De andere concurrenten kijken toe, en vooral voor Red Bull en Verstappen kan dit een tegenslag zijn. Zij kunnen immers geen ADUO-updates doorvoeren.