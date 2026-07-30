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Slecht nieuws voor Verstappen: 'Mercedes werkt aan motorupdate'

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Slecht nieuws voor Verstappen: 'Mercedes werkt aan motorupdate'

Volgens nieuwe geruchten werkt het team van Mercedes mogelijk aan een nieuwe motorupdate. De Duitse renstal kampt met betrouwbaarheidsproblemen, maar is nog altijd het snelste team op de baan. Voor concurrenten zoals Max Verstappen zou zo'n update slecht nieuws zijn.

Het team van Mercedes gaat de zomerstop in met dubbele gevoelens. Ze voeren beide wereldkampioenschappen aan met een flinke voorsprong, maar ze kampen wel met de nodige betrouwbaarheidsproblemen. Ook in Hongarije liepen ze weer tegen deze problemen aan. George Russell moest in de kwalificatie zijn auto direct stilzetten, omdat er een waterlek was. Mercedes moest de motor wisselen, en ze weten nog niet of dit exemplaar te repareren valt.

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Wat gaat er rond over Mercedes?

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com werkt Mercedes aan een mogelijke motorupdate. Eerder werd er nog gesteld dat de Duitse renstal voorlopig geen ADUO-updates ging doorvoeren, maar nu lijkt het erop dat ze op de achtergrond toch met iets bezig zijn. Het Italiaanse medium meldt dat Mercedes aan een evolutie van de Power Unit werkt voor de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza.

Volgens het medium werkt Mercedes aan een krachtbron met een verbeterde verbrandingskamer en turbo, terwijl Petronas werkt aan een nieuwe brandstof. Het mogelijk aanpassen van de motor kan goed uitpakken, want zowel Russell als Andrea Kimi Antonelli zit aan de limiet qua motoronderdelen. Als ze tegen een motorstraf aanlopen, is Monza daar een geschikte plek voor. Op het iconische Italiaanse circuit is inhalen relatief eenvoudig, en de updates kunnen hen daarbij helpen.

Wat is Ferrari van plan?

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is Mercedes niet het enige team dat werkt aan een geüpdatete motor. Ze wijzen naar het team van Ferrari, waar momenteel hard wordt gewerkt aan een verbeterde krachtbron. Het is de bedoeling dat ook deze motor in Monza moet worden geïntroduceerd, en Ferrari hoopt hiermee het gat met Mercedes verder te kunnen verkleinen. De andere concurrenten kijken toe, en vooral voor Red Bull en Verstappen kan dit een tegenslag zijn. Zij kunnen immers geen ADUO-updates doorvoeren.

Snork

Posts: 22.841

Is juist goed nieuws. Aangezien het o.a. om een verbeterde verbrandingskamer gaat, betreft het dus de ICE. Als die krachtiger wordt, kan het moment komen dat RBR niet meer de krachtigste ICE heeft en dus recht krijgt op ADUO. Verder strijdt Max niet om het WK dit jaar, dus prima. Leren en verbete... [Lees verder]

  • 2
  • 30 jul 2026 - 12:13
F1 Nieuws Max Verstappen Mercedes Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.294

    "Slecht nieuws voor Verstappen: 'Mercedes werkt aan motorupdate"
    Hoezo slecht? Nu stapt hij volgend jaar tenminste in een auto met een nog betere motor ;-)

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 12:13
    • Pietje Bell

      Posts: 36.009

      Haha, dat was ook mijn eerste gedachte @f(1)orum. Denk echter niet dat hij naar Mercedes gaat. Het lijkt erop dat de Fam Wolff en Max gewoon goed bevriend zijn en daarom in Sardinië af hebben gesproken.

      • + 2
      • 30 jul 2026 - 12:20
  • Snork

    Posts: 22.841

    Is juist goed nieuws. Aangezien het o.a. om een verbeterde verbrandingskamer gaat, betreft het dus de ICE. Als die krachtiger wordt, kan het moment komen dat RBR niet meer de krachtigste ICE heeft en dus recht krijgt op ADUO. Verder strijdt Max niet om het WK dit jaar, dus prima. Leren en verbeteren dit jaar ten behoeve van 2027.
    Overigens is dit goed nieuws voor Kimi, dat geeft mij hele grote blij.

    • + 2
    • 30 jul 2026 - 12:13
    • Snork

      Posts: 22.841

      Ben even weg, bij grote blij moet ik even tüteren.

      • + 0
      • 30 jul 2026 - 12:14
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.828

      Tüteren op het potje?

      • + 0
      • 30 jul 2026 - 12:22
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.828

    "Op het iconische Italiaanse circuit is inhalen relatief eenvoudig, en de updates kunnen George en Kimi daarbij helpen."

    Zal Kimi worden.... vriend zal wel weer 'n kapotte motor krijgen.....of iets dergelijks.
    Hij heeft dan ook iets teveel pech hè.

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 12:21
  • da_bartman

    Posts: 6.799

    "Op het iconische Italiaanse circuit is inhalen relatief eenvoudig" misschien dit jaar bij het WK batterijtje laden, maar in alle jaren hiervoor was inhalen op Monza nooit eenvoudig. Iedereen reed maar met een klein beetje vleugel en daardoor had de DRS heel weinig effect. Dus ik ben benieuwd waarom B.O.B dit in zijn artikeltje heeft gezet.

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 12:42

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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