Formule 1-CEO Stefano Domenicali stelt dat hij Max Verstappen niet de mond wil snoeren. De Italiaan heeft geen problemen met de kritiek, maar stelt wel dat hij het zelf liever binnenskamers houdt. In de afgelopen maanden waren veel coureurs kritisch op de regels, vooral Verstappen maakte daar geen geheim van.

Verstappen is geen fan van de nieuwe motorregels die sinds dit jaar gelden in de Formule 1. Door de grotere rol van de elektrische componenten, is het niet langer mogelijk om vol te pushen. Verstappen hekelt het feit dat de batterijen steeds belangrijker zijn geworden in de Formule 1, en dat heeft hij ook laten weten aan de hoge heren van de sport.

Hoe kijkt Domenicali naar de kritiek van Verstappen?

Verstappen sprak tijdens het raceweekend in België uitgebreid met Formule 1-CEO Stefano Domenicali, en de Italiaan weet wat zijn superster belangrijk vindt. Volgens Domenicali heeft hij een geweldige band met Verstappen, maar hij wil zelf niet in het openbaar roepen hoe hij over de staat van de sport denkt. Domenicali wordt geciteerd door De Telegraaf: "We zijn hier niet om de coureurs de mond te snoeren."

Domenicali wil Verstappen en de andere kritische coureurs niet verbieden om hun mening te geven. Dat hij het zelf anders zou aanpakken, is ook geen geheim: "Iedereen mag zijn mening hebben, maar ik prefereer om de inhoud van onze gesprekken binnenskamers te houden. Maar we moeten ook begrijpen dat ik kijk naar wat het beste voor onze sport is. En onze positie is ook beter dan ooit. Uiteindelijk is niemand groter dan de sport."

Wat gaat er beter?

Domenicali is van mening dat het heel erg goed gaat met de Formule 1, en ziet de uitverkochte raceweekenden, de nog steeds groeiende kijkcijfers en de toename van het aantal sponsors hiervan als een voorbeeld. De FIA luisterde eerder wel naar de kritiek van de coureurs en de fans, want in de komende jaren worden de regels aangepast. De gelijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor zal namelijk geleidelijk aan verdwijnen.