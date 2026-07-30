user icon
icon

Domenicali heeft geen probleem met F1-kritiek Verstappen

<< Naar nieuwsoverzicht
Domenicali heeft geen probleem met F1-kritiek Verstappen

Formule 1-CEO Stefano Domenicali stelt dat hij Max Verstappen niet de mond wil snoeren. De Italiaan heeft geen problemen met de kritiek, maar stelt wel dat hij het zelf liever binnenskamers houdt. In de afgelopen maanden waren veel coureurs kritisch op de regels, vooral Verstappen maakte daar geen geheim van.

Verstappen is geen fan van de nieuwe motorregels die sinds dit jaar gelden in de Formule 1. Door de grotere rol van de elektrische componenten, is het niet langer mogelijk om vol te pushen. Verstappen hekelt het feit dat de batterijen steeds belangrijker zijn geworden in de Formule 1, en dat heeft hij ook laten weten aan de hoge heren van de sport.

Meer over Max Verstappen 'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

27 jul
 Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

22 jul

Hoe kijkt Domenicali naar de kritiek van Verstappen?

Verstappen sprak tijdens het raceweekend in België uitgebreid met Formule 1-CEO Stefano Domenicali, en de Italiaan weet wat zijn superster belangrijk vindt. Volgens Domenicali heeft hij een geweldige band met Verstappen, maar hij wil zelf niet in het openbaar roepen hoe hij over de staat van de sport denkt. Domenicali wordt geciteerd door De Telegraaf: "We zijn hier niet om de coureurs de mond te snoeren."

Domenicali wil Verstappen en de andere kritische coureurs niet verbieden om hun mening te geven. Dat hij het zelf anders zou aanpakken, is ook geen geheim: "Iedereen mag zijn mening hebben, maar ik prefereer om de inhoud van onze gesprekken binnenskamers te houden. Maar we moeten ook begrijpen dat ik kijk naar wat het beste voor onze sport is. En onze positie is ook beter dan ooit. Uiteindelijk is niemand groter dan de sport."

Wat gaat er beter?

Domenicali is van mening dat het heel erg goed gaat met de Formule 1, en ziet de uitverkochte raceweekenden, de nog steeds groeiende kijkcijfers en de toename van het aantal sponsors hiervan als een voorbeeld. De FIA luisterde eerder wel naar de kritiek van de coureurs en de fans, want in de komende jaren worden de regels aangepast. De gelijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor zal namelijk geleidelijk aan verdwijnen.

f(1)orum

Posts: 10.294

"Domenicali heeft geen probleem met F1-kritiek Verstappen."
"maar ik prefereer om de inhoud van onze gesprekken binnenskamers te houden."

Dus heeft ie er wel een probleem mee....

  • 3
  • 30 jul 2026 - 08:31
F1 Nieuws Max Verstappen Stefano Domenicali Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 10.294

    "Domenicali heeft geen probleem met F1-kritiek Verstappen."
    "maar ik prefereer om de inhoud van onze gesprekken binnenskamers te houden."

    Dus heeft ie er wel een probleem mee....

    • + 3
    • 30 jul 2026 - 08:31
    • Larry Perkins

      Posts: 66.738

      Als je het goed leest dan zie je dat het er nogal krom staat, en waarschijnlijk heeft de achterbakse geldgraaier het bewust wel zo krom gezegd. Het zijn namelijk twee verschillende zaken:

      1. Is de inhoud van onze gesprekken binnenskamers te houden.
      2. Is kritiek op de regels/sport, positief of negatief.

      Punt 1 doen allebei, wat er binnenskamers is besproken tijdens bijeenkomsten tussen Domenicali en Verstappen (de coureurs), daar horen we zelden of nooit wat over.

      Ook punt 2 doen ze allebei maar ze zijn het alleen niet eens met elkaar. Verstappen (en andere coureurs) vindt de regels slecht, een aanfluiting voor de sport en een aanslag op zijn race-plezier.
      De parasiet van de Formule 1 krijgt het over zijn lippen dat de regels “het beste voor de sport is. En dat de positie ook beter is dan ooit.”

      • + 2
      • 30 jul 2026 - 09:13
  • Larry Perkins

    Posts: 66.738

    Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, zou zijn moeder nog zou verkopen om geld binnen te harken…

    • + 2
    • 30 jul 2026 - 09:18
  • Regenrace

    Posts: 2.828

    Ofwel: "Kijk mij ruimdenkend zijn - alleen, ik doe er niks mee."
    Immers, per saldo wordt de FIA gefinancierd door de auto-clan, niet Verstappen. En zolang de kijkers niet weglopen vind ik het best. Of de rijders het niet meer zo leuk vinden als vroeger, is natuurlijk van ondergeschikt belang. Het staat ze vrij om op te stappen; voor hen 10 anderen. Geldt ook voor Verstappen. Vinden jullie niet leuk om te horen he, maar morgen zijn ze hem vergeten. Nou ja, overmorgen dan. De karavaan gaat door. Follow the money, zeg ik altijd.

    • + 3
    • 30 jul 2026 - 09:27
  • NicoS

    Posts: 21.103

    Als je fatsoenlijke motoren in die auto’s stopt, zal er de F1 er absoluut niet minder populair door worden, dus dit is een slap excuus om de zaken weer goed te praten. Gek genoeg komt dit dan juist weer na een race waar de batterij geen hoofdrol speelde…. Knappe timing…..

    • + 2
    • 30 jul 2026 - 10:41
  • Flexwing

    Posts: 499

    Volgens mij kijken steeds minder mensen F1
    Die man is niet goed bij zijn verstand.

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 12:32

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar