Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft zich uitgesproken over een mogelijke terugkeer van de Duitse Grand Prix. In het verleden wisselden de Hockenheimring en de Nürburgring elkaar af op de F1-kalender, maar inmiddels is het alweer een paar jaar stil. Domenicali stelt echter dat er recent gesprekken zijn gevoerd met de Hockenheimring.

De Duitse Grand Prix werd in 2019 voor het laatst verreden op de Hockenheimring, en in coronajaar 2020 stond er nog een extra race op de Nürburgring op het programma. Daarna verdween het land met de rijke autosporthistorie van de kalender, en leek de aandacht van de F1-top te verschuiven naar andere continenten dan Europa. Inmiddels lijkt het er echter op dat Europese circuits weer mogen dromen, maar in Duitsland blijft het stil.

Is er hoop voor Duitsland?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali klinkt opvallend positief over de mogelijkheid van meer races in Europa. De Italiaan wordt geciteerd door Auto, Motor und Sport: "We zien dat Europa ook groeit. Het wordt nu weer een belangrijke markt. De cijfers kloppen."

Domenicali laat zich ontvallen dat Duitsland een optie kan zijn: "Hockenheim heeft contact met ons opgenomen. We hebben al een eerste gesprek gehad. Ze moderniseren momenteel het circuit. Maar als ze het hebben over een mogelijk Formule 1-evenement, dan zal er geïnvesteerd moeten worden. Ons platform vereist een bepaald investeringsniveau."

Domenicali klinkt opvallend positief: "Voor het eerst is er weer een mogelijkheid om samen met Hockenheim iets te doen. We denken hierbij niet alleen aan de korte termijn, maar aan een samenwerking op de lange termijn."

Hoe kijken ze in Hockenheim naar de verhalen?

Op de Hockenheimring klinken ze iets minder stellig dan Domenicali. Algemeen directeur Jorn Teske reageerde bij Auto, Motor und Sport: "We staan regelmatig in contact met de Formule1. We willen een compleet beeld krijgen van de mogelijkheden, de kansen en de risico's. Er is interesse, maar op dit moment zijn er geen resultaten te melden. Mocht er een concreet vooruitzicht zijn voor een Grand Prix, dan zullen we jullie daar graag over informeren."