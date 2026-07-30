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Domenicali positief over mogelijke F1-comeback Duitsland

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Domenicali positief over mogelijke F1-comeback Duitsland

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft zich uitgesproken over een mogelijke terugkeer van de Duitse Grand Prix. In het verleden wisselden de Hockenheimring en de Nürburgring elkaar af op de F1-kalender, maar inmiddels is het alweer een paar jaar stil. Domenicali stelt echter dat er recent gesprekken zijn gevoerd met de Hockenheimring.

De Duitse Grand Prix werd in 2019 voor het laatst verreden op de Hockenheimring, en in coronajaar 2020 stond er nog een extra race op de Nürburgring op het programma. Daarna verdween het land met de rijke autosporthistorie van de kalender, en leek de aandacht van de F1-top te verschuiven naar andere continenten dan Europa. Inmiddels lijkt het er echter op dat Europese circuits weer mogen dromen, maar in Duitsland blijft het stil.

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Is er hoop voor Duitsland?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali klinkt opvallend positief over de mogelijkheid van meer races in Europa. De Italiaan wordt geciteerd door Auto, Motor und Sport: "We zien dat Europa ook groeit. Het wordt nu weer een belangrijke markt. De cijfers kloppen."

Domenicali laat zich ontvallen dat Duitsland een optie kan zijn: "Hockenheim heeft contact met ons opgenomen. We hebben al een eerste gesprek gehad. Ze moderniseren momenteel het circuit. Maar als ze het hebben over een mogelijk Formule 1-evenement, dan zal er geïnvesteerd moeten worden. Ons platform vereist een bepaald investeringsniveau."

Domenicali klinkt opvallend positief: "Voor het eerst is er weer een mogelijkheid om samen met Hockenheim iets te doen. We denken hierbij niet alleen aan de korte termijn, maar aan een samenwerking op de lange termijn."

Hoe kijken ze in Hockenheim naar de verhalen?

Op de Hockenheimring klinken ze iets minder stellig dan Domenicali. Algemeen directeur Jorn Teske reageerde bij Auto, Motor und Sport: "We staan regelmatig in contact met de Formule1. We willen een compleet beeld krijgen van de mogelijkheden, de kansen en de risico's. Er is interesse, maar op dit moment zijn er geen resultaten te melden. Mocht er een concreet vooruitzicht zijn voor een Grand Prix, dan zullen we jullie daar graag over informeren."

F1 Nieuws Stefano Domenicali

Reacties (1)

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  • walter33

    Posts: 1.014

    Het is toch best van de zotte dat er geen Duitse GP op de kalender staat,beste en snelste bolides komen uit Duitsland noem ze maar op.Maar ach,Hockenheim is nu meer een verkapt kartcircuit dan als vroeger lange stukken door de bossen.

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 12:36

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
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Audi
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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