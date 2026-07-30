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Verstappen blij met F1-comeback Maleisië: "Ik was enorm ziek!"

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Verstappen blij met F1-comeback Maleisië: "Ik was enorm ziek!"

Max Verstappen heeft positief gereageerd op de terugkeer van het circuit van Sepang op de F1-kalender. De race in Maleisië vervangt de wedstrijd in Bahrein, en dat betekent dat Verstappen terugkeert op historische grond. Verstappen heeft er zin in, en kijkt grijnzend terug op zijn eerdere successen op Sepang.

Door de onrust in het Midden-Oosten moest de F1-top de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Bahrein van de kalender halen. Ze wilden de race in Bahrein door laten gaan, maar dat plannetje is in de prullenbak gegooid. De race in Maleisië zal wel worden verreden onder de noemer van 'Grand Prix van Bahrein', maar de fans zijn enthousiast. Ook Verstappen is positief, en hij keert terug op het circuit waar hij in 2017 zijn tweede Grand Prix won.

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Bij Viaplay reageerde hij op de comeback van het circuit in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen klonk enthousiast, en reageerde met een lach: "Ja, ik heb er goede herinneringen aan!"

Verstappen weet nu al dat het geen makkelijke race gaat worden: "Het is eigenlijk Singapore, maar dan overdag, dus het is wel een beetje heftig qua hitte daar. Maar ik vind het heel erg leuk. Het is echt een heel moeilijk circuit, met heel veel bandenslijtage."

Verstappen heeft zin in de uitdaging: "Het circuit heeft volgens mij ook redelijk oud asfalt; tien jaar oud, denk ik. Dat zie je ook bij de klassen die er nu nog rijden. Ja, het is enorm zwaar op de banden, dus het zal voor ons ook echt heel moeilijk zijn."

'Ik was ziek'

Zijn zege in 2017 ligt nog vers in het geheugen, zo legt Verstappen met een grote glimlach uit. Hij was namelijk niet fit: "Ja, die race was goed. Ik was ook echt enorm ziek. Ik kan je vertellen: dat was niet heel erg fijn om uit te rijden, die race. Ik was heel blij dat het klaar was. Dus hopelijk gaat het volgende keer weer wat beter."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Maleisië 2026

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.828

    "Ja, die race was goed. Ik was ook echt enorm ziek."

    Drie keer hoesten en zeggen dat je enorm ziek was.....een sneer aan de mensen die ècht ziek zijn.

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 12:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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7
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8
Audi
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11
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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