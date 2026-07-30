Max Verstappen heeft positief gereageerd op de terugkeer van het circuit van Sepang op de F1-kalender. De race in Maleisië vervangt de wedstrijd in Bahrein, en dat betekent dat Verstappen terugkeert op historische grond. Verstappen heeft er zin in, en kijkt grijnzend terug op zijn eerdere successen op Sepang.

Door de onrust in het Midden-Oosten moest de F1-top de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Bahrein van de kalender halen. Ze wilden de race in Bahrein door laten gaan, maar dat plannetje is in de prullenbak gegooid. De race in Maleisië zal wel worden verreden onder de noemer van 'Grand Prix van Bahrein', maar de fans zijn enthousiast. Ook Verstappen is positief, en hij keert terug op het circuit waar hij in 2017 zijn tweede Grand Prix won.

Wat is de mening van Verstappen?

Bij Viaplay reageerde hij op de comeback van het circuit in Maleisië. De viervoudig wereldkampioen klonk enthousiast, en reageerde met een lach: "Ja, ik heb er goede herinneringen aan!"

Verstappen weet nu al dat het geen makkelijke race gaat worden: "Het is eigenlijk Singapore, maar dan overdag, dus het is wel een beetje heftig qua hitte daar. Maar ik vind het heel erg leuk. Het is echt een heel moeilijk circuit, met heel veel bandenslijtage."

Verstappen heeft zin in de uitdaging: "Het circuit heeft volgens mij ook redelijk oud asfalt; tien jaar oud, denk ik. Dat zie je ook bij de klassen die er nu nog rijden. Ja, het is enorm zwaar op de banden, dus het zal voor ons ook echt heel moeilijk zijn."

'Ik was ziek'

Zijn zege in 2017 ligt nog vers in het geheugen, zo legt Verstappen met een grote glimlach uit. Hij was namelijk niet fit: "Ja, die race was goed. Ik was ook echt enorm ziek. Ik kan je vertellen: dat was niet heel erg fijn om uit te rijden, die race. Ik was heel blij dat het klaar was. Dus hopelijk gaat het volgende keer weer wat beter."