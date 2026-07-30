Red Bull-talent Nikola Tsolov maakt er geen geheim van dat hij een enorm fan is van Max Verstappen. De Bulgaarse Formule 2-coureur kijkt op tegen Verstappen, en stelt dat hij zelfs oude beelden van de viervoudig wereldkampioen terugkijkt om beter te worden.

Verstappen is al jaren de grote ster van Red Bull Racing. Hij belandde via het Red Bull Junior Team in de Formule 1, en geldt als een soort voorbeeld voor de talenten van de Oostenrijkse renstal. Ook de huidige generatie Red Bull-talenten kijkt op tegen Verstappen, en dat geldt ook voor Tsolov. De Bulgaar maakt momenteel veel indruk in de Formule 2 en mocht op het Goodwood Festival of Speed met Verstappens Mercedes-AMG GT3 rijden.

Verstappen als groot voorbeeld

In gesprek met Viaplay legt Tsolov uit dat Verstappen zijn grote voorbeeld is. Hij is zeer enthousiast: "Max is mijn grootste inspiratiebron als het op racen aankomt, en ik was ook altijd groot fan van Sebastian Vettel."

Tsolov probeert zoveel mogelijk naar Verstappen te kijken, maar hij weet dat het niet makkelijk is om even rustig met de viervoudig wereldkampioen te gaan zitten: "Max is natuurlijk heel erg druk, dus het is moeilijk om contact met hem te onderhouden. Aan de andere kant kijk ik wel vaak naar zijn onboards. Ik kijk zelfs zijn oude Formule 3-races terug. Om te kijken wat hij deed en waarom hij zo opviel. Ik probeer natuurlijk de goede dingen op te pikken. De rest, die rauwe snelheid, die heb je of die heb je niet."

Wat is het doel van Tsolov?

Tsolov is ambitieus: "Ik wil de Formule 1 graag halen, en vanaf daar zien we wel verder wat er mogelijk is en wat niet. We willen uiteindelijk allemaal wereldkampioen worden. Ik doe het gewoon stap voor stap. Ik probeer realistisch te blijven, want dat kan morgen alweer anders zijn dan vandaag. De verwachtingen zijn hoog, maar je moet je hoofd koel houden en bescheiden blijven."

Tsolov gaat momenteel aan de leiding in het Formule 2-kampioenschap. Hij heeft in de eerste seizoenshelft de nodige races gewonnen, en werd eerder al in verband gebracht met een zitje bij Racing Bulls.