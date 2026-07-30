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Red Bull-talent kijkt op tegen Verstappen: "Grootste inspiratiebron"

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Red Bull-talent kijkt op tegen Verstappen: "Grootste inspiratiebron"

Red Bull-talent Nikola Tsolov maakt er geen geheim van dat hij een enorm fan is van Max Verstappen. De Bulgaarse Formule 2-coureur kijkt op tegen Verstappen, en stelt dat hij zelfs oude beelden van de viervoudig wereldkampioen terugkijkt om beter te worden.

Verstappen is al jaren de grote ster van Red Bull Racing. Hij belandde via het Red Bull Junior Team in de Formule 1, en geldt als een soort voorbeeld voor de talenten van de Oostenrijkse renstal. Ook de huidige generatie Red Bull-talenten kijkt op tegen Verstappen, en dat geldt ook voor Tsolov. De Bulgaar maakt momenteel veel indruk in de Formule 2 en mocht op het Goodwood Festival of Speed met Verstappens Mercedes-AMG GT3 rijden.

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Verstappen als groot voorbeeld

In gesprek met Viaplay legt Tsolov uit dat Verstappen zijn grote voorbeeld is. Hij is zeer enthousiast: "Max is mijn grootste inspiratiebron als het op racen aankomt, en ik was ook altijd groot fan van Sebastian Vettel."

Tsolov probeert zoveel mogelijk naar Verstappen te kijken, maar hij weet dat het niet makkelijk is om even rustig met de viervoudig wereldkampioen te gaan zitten: "Max is natuurlijk heel erg druk, dus het is moeilijk om contact met hem te onderhouden. Aan de andere kant kijk ik wel vaak naar zijn onboards. Ik kijk zelfs zijn oude Formule 3-races terug. Om te kijken wat hij deed en waarom hij zo opviel. Ik probeer natuurlijk de goede dingen op te pikken. De rest, die rauwe snelheid, die heb je of die heb je niet."

Wat is het doel van Tsolov?

Tsolov is ambitieus: "Ik wil de Formule 1 graag halen, en vanaf daar zien we wel verder wat er mogelijk is en wat niet. We willen uiteindelijk allemaal wereldkampioen worden. Ik doe het gewoon stap voor stap. Ik probeer realistisch te blijven, want dat kan morgen alweer anders zijn dan vandaag. De verwachtingen zijn hoog, maar je moet je hoofd koel houden en bescheiden blijven."

Tsolov gaat momenteel aan de leiding in het Formule 2-kampioenschap. Hij heeft in de eerste seizoenshelft de nodige races gewonnen, en werd eerder al in verband gebracht met een zitje bij Racing Bulls.

F1 Nieuws Max Verstappen Nikola Tsolov Red Bull Racing

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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