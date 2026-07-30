user icon
icon

Sky Sports-commentator plaatst vraagtekens bij kritiek Verstappen

<< Naar nieuwsoverzicht
Sky Sports-commentator plaatst vraagtekens bij kritiek Verstappen

Sky Sports-commentator David Croft denkt dat er meer zit achter de felle radioberichten van Max Verstappen in de Hongaarse Grand Prix. Verstappen kwam daar als tweede over de race, maar klaagde steen en been over zijn auto. Croft denkt dat Verstappen daar bepaalde motieven voor heeft.

Verstappen maakte er geen geheim van dat hij niet tevreden was over zijn auto. Na afloop reageerde hij dan ook verbaasd over het feit dat hij op het podium was geëindigd. De viervoudig wereldkampioen was in de eerste seizoenshelft al vaker kritisch op zijn team Red Bull Racing, en hij werd ook in verband gebracht met een mogelijk vertrek bij het team. Verstappen wilde daar weinig over zeggen, maar het is geen geheim dat er exitclausules in zijn contract staan.

Wat zit hier achter?

Sky Sports-commentator David Croft vraagt zich af wat er achter de radioberichten van Verstappen in Hongarije zit. Croft doet zijn verhaal in de Sky-podcast The F1 Show en begint met een grapje: "Max maakt in ieder geval geen reclame voor een baan als verkoper van tweedehandsauto's, als je hoort hoe hij over zijn Red Bull praat. Maar zit hier iets achter? Is er echt een groot probleem, of wil Max vooral duidelijk maken dat hij zeker niet tevreden is met zijn huidige situatie?"

Hoe goed is de auto?

Croft stelt dat hij het één en ander over Red Bull heeft gehoord: "Voor zover ik begrijp, is de Red Bull best een goede auto als hij in perfecte staat verkeert. Maar een steentje dat schade veroorzaakt of een klein contact op de voorvleugel kan al genoeg zijn om de auto volledig uit balans te brengen."

Als die problemen er niet zijn, kan Verstappen vol aanvallen: "Wanneer alles goed is, is de auto heel erg goed. Maar zodra er iets een beetje verkeerd zit, wordt hij lelijk en heel erg moeilijk te besturen. De auto balanceert eigenlijk de hele tijd op het scherpst van de snede."

Zit er een ander motief achter?

Als het niet loopt, laat Verstappen dat horen over de boordradio. Croft vraagt zich af of Verstappen hiermee een signaal aan Red Bull wil geven: "Dat Max tijdens de race zoveel klaagde, doet mij denken dat er andere motieven spelen. Wat die precies zijn, weet niemand. Probeert het kamp rond Max misschien een vertrek mogelijk te maken? En is McLaren dan een optie? We hebben het erover gehad, maar we weten het antwoord niet."

NicoS

Posts: 21.103

Als Croft had opgelet, dan had hij Hadjar over precies hetzelfde horen klagen.
De race in Spa ging goed, en hebben we zowel Max als Hadjar horen zeggen dat ze tevreden waren met de auto, en hebben we weinig geklaag gehoord.
Dus bij deze kunnen we dit sensatie bericht van Croft overslaan.

  • 7
  • 30 jul 2026 - 09:56
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Sky Sports

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 4.178

    Als Max weg wil kan hij weg en gaat hij gewoon weg. Daar hoeft hij helemaal niet voor te klagen. Mensen die niet weg kunnen klagen de hele tijd over alles. Mensen die wel weg kunnen gaan gewoon weg.

    Max klaagt niet over alles maar alleen over wat er mis gaat. De auto is onbestuurbaar en hij kan daar zelf niks aan doen, het is aan de engineers om uit te zoeken waarom de auto zich zo onvoorspelbaar gedraagt.

    Als Max weg zou gaan kon het hem waarschijnlijk veel minder boeien en zou hij er veel minder over klagen dan juist als hij ermee door wil.

    • + 4
    • 30 jul 2026 - 09:48
    • Golf-GTI

      Posts: 1.847

      Ik zou het cool vinden als Max de volgende keer zijn „klaag lied“ gaat rappen 🎤

      • + 0
      • 30 jul 2026 - 09:57
    • snailer

      Posts: 34.045

      Maar hij is in ieder geval geen klaagnicht.

      • + 1
      • 30 jul 2026 - 11:07
    • Golf-GTI

      Posts: 1.847

      Hihi

      • + 0
      • 30 jul 2026 - 11:35
  • NicoS

    Posts: 21.103

    Als Croft had opgelet, dan had hij Hadjar over precies hetzelfde horen klagen.
    De race in Spa ging goed, en hebben we zowel Max als Hadjar horen zeggen dat ze tevreden waren met de auto, en hebben we weinig geklaag gehoord.
    Dus bij deze kunnen we dit sensatie bericht van Croft overslaan.

    • + 7
    • 30 jul 2026 - 09:56
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.165

    Hadjar klaagt evengoed over die RB22, dus allemaal leuk verzonnen vakantieprietpraat!

    • + 3
    • 30 jul 2026 - 10:08

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar