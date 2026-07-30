Sky Sports-commentator David Croft denkt dat er meer zit achter de felle radioberichten van Max Verstappen in de Hongaarse Grand Prix. Verstappen kwam daar als tweede over de race, maar klaagde steen en been over zijn auto. Croft denkt dat Verstappen daar bepaalde motieven voor heeft.

Verstappen maakte er geen geheim van dat hij niet tevreden was over zijn auto. Na afloop reageerde hij dan ook verbaasd over het feit dat hij op het podium was geëindigd. De viervoudig wereldkampioen was in de eerste seizoenshelft al vaker kritisch op zijn team Red Bull Racing, en hij werd ook in verband gebracht met een mogelijk vertrek bij het team. Verstappen wilde daar weinig over zeggen, maar het is geen geheim dat er exitclausules in zijn contract staan.

Wat zit hier achter?

Sky Sports-commentator David Croft vraagt zich af wat er achter de radioberichten van Verstappen in Hongarije zit. Croft doet zijn verhaal in de Sky-podcast The F1 Show en begint met een grapje: "Max maakt in ieder geval geen reclame voor een baan als verkoper van tweedehandsauto's, als je hoort hoe hij over zijn Red Bull praat. Maar zit hier iets achter? Is er echt een groot probleem, of wil Max vooral duidelijk maken dat hij zeker niet tevreden is met zijn huidige situatie?"

Hoe goed is de auto?

Croft stelt dat hij het één en ander over Red Bull heeft gehoord: "Voor zover ik begrijp, is de Red Bull best een goede auto als hij in perfecte staat verkeert. Maar een steentje dat schade veroorzaakt of een klein contact op de voorvleugel kan al genoeg zijn om de auto volledig uit balans te brengen."

Als die problemen er niet zijn, kan Verstappen vol aanvallen: "Wanneer alles goed is, is de auto heel erg goed. Maar zodra er iets een beetje verkeerd zit, wordt hij lelijk en heel erg moeilijk te besturen. De auto balanceert eigenlijk de hele tijd op het scherpst van de snede."

Zit er een ander motief achter?

Als het niet loopt, laat Verstappen dat horen over de boordradio. Croft vraagt zich af of Verstappen hiermee een signaal aan Red Bull wil geven: "Dat Max tijdens de race zoveel klaagde, doet mij denken dat er andere motieven spelen. Wat die precies zijn, weet niemand. Probeert het kamp rond Max misschien een vertrek mogelijk te maken? En is McLaren dan een optie? We hebben het erover gehad, maar we weten het antwoord niet."