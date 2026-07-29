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Verstappen deelt vakantieplannen: "Alles even laten bezinken"

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Verstappen deelt vakantieplannen: "Alles even laten bezinken"

Max Verstappen kijkt ernaar uit om in de komende weken even tot rust te komen na de drukke eerste seizoenshelft. Verstappen vloog gisteren naar Sardinië, en legde aan Viaplay uit wat hij gaat doen. Een ritje in een GT3-bolide van zijn raceteam lijkt er echter nog niet in te zitten.

Verstappen heeft een drukke eerste seizoenshelft achter de rug. Hij probeerde de strijd aan te gaan met de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren, maar vocht vooral met zijn eigen auto. Tussen de F1-races door nam hij ook nog deel aan de 24 uur van de Nürburgring, terwijl het ook gonsde van de geruchten over zijn toekomst. Afgelopen weekend in Hongarije kwam hij als tweede over de streep na een zware race, en hij liet doorschemeren dat er nog wel werk aan de winkel is.

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Wat zijn de plannen?

Nu de zomerstop ook is begonnen, kan Verstappen in de relaxmodus. In Hongarije vroeg Viaplay hem wat zijn plannen zijn: "Nou ja, eigenlijk gewoon zoals in de laatste paar jaar. Gewoon fijn eerst met familie op stap, dan weer met vrienden en dan weer een beetje een mix tussen vrienden en familie. Gewoon een beetje op de boot. Ja, zoveel mogelijk privétijd nemen, een beetje tot rust komen en alles een beetje laten bezinken ook."

Gaat Verstappen nog testen?

Verstappen lijkt echter niet de baan op te gaan met één van zijn GT3-boldies: "Niet nu. Dat komt meer omdat het best wel druk is in de komende weken. En daar zal ook wel wat veranderen qua planning door de Formule 1-kalender. Natuurlijk zou bijvoorbeeld het WEC ook naar het Midden-Oosten gaan, maar dat zal niet doorgaan, dus daar komen ook weer wat verschuivingen. Dus ik denk dat ik drukker ben met dingen regelen qua rijders, dan zelf testen."

Verstappen moet zich laten gelden als teambaas, maar dat vindt hij niet erg: "Nou ja, weet je, dat vind ik leuk. Ik ben daar graag mee bezig!"

Is Verstappen al vertrokken?

Verstappen vertrok gisteren naar zijn vakantie. Zijn vliegtuig vertrok naar het vliegveld van Olbia op het Italiaanse eiland Sardinië. Zijn jacht 'Unleash the Lion' ligt hier al dagen aangemeerd, en het lijkt er dan ook op dat Verstappen hier weer vakantie viert.

Rimmer

Posts: 13.418

McLaren, Mercedes en Ferrari zijn beduidend sterker. Met de ADUO zullen zij alleen maar sterker worden. Dat de RBR af en toe nog iets lijkt is alleen aan Max te danken. Dat heeft met de auto niet zoveel van doen.
Nog ff 2 of 3 jaar bij een ander team voor succes gaan en dan met pensioen Max. Ni... [Lees verder]

  • 1
  • 29 jul 2026 - 12:32
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • Rimmer

    Posts: 13.418

    McLaren, Mercedes en Ferrari zijn beduidend sterker. Met de ADUO zullen zij alleen maar sterker worden. Dat de RBR af en toe nog iets lijkt is alleen aan Max te danken. Dat heeft met de auto niet zoveel van doen.
    Nog ff 2 of 3 jaar bij een ander team voor succes gaan en dan met pensioen Max. Niet blijven hangen bij RBR, stop dan maar gewoon meteen.

    • + 1
    • 29 jul 2026 - 12:32
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.290

    Gezien de enorme waarde van zijn Jacht lijkt me "alles laten bezinken" niet erg verstandig.

    • + 0
    • 29 jul 2026 - 12:49

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Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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