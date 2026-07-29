Max Verstappen kijkt ernaar uit om in de komende weken even tot rust te komen na de drukke eerste seizoenshelft. Verstappen vloog gisteren naar Sardinië, en legde aan Viaplay uit wat hij gaat doen. Een ritje in een GT3-bolide van zijn raceteam lijkt er echter nog niet in te zitten.

Verstappen heeft een drukke eerste seizoenshelft achter de rug. Hij probeerde de strijd aan te gaan met de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren, maar vocht vooral met zijn eigen auto. Tussen de F1-races door nam hij ook nog deel aan de 24 uur van de Nürburgring, terwijl het ook gonsde van de geruchten over zijn toekomst. Afgelopen weekend in Hongarije kwam hij als tweede over de streep na een zware race, en hij liet doorschemeren dat er nog wel werk aan de winkel is.

Wat zijn de plannen?

Nu de zomerstop ook is begonnen, kan Verstappen in de relaxmodus. In Hongarije vroeg Viaplay hem wat zijn plannen zijn: "Nou ja, eigenlijk gewoon zoals in de laatste paar jaar. Gewoon fijn eerst met familie op stap, dan weer met vrienden en dan weer een beetje een mix tussen vrienden en familie. Gewoon een beetje op de boot. Ja, zoveel mogelijk privétijd nemen, een beetje tot rust komen en alles een beetje laten bezinken ook."

Gaat Verstappen nog testen?

Verstappen lijkt echter niet de baan op te gaan met één van zijn GT3-boldies: "Niet nu. Dat komt meer omdat het best wel druk is in de komende weken. En daar zal ook wel wat veranderen qua planning door de Formule 1-kalender. Natuurlijk zou bijvoorbeeld het WEC ook naar het Midden-Oosten gaan, maar dat zal niet doorgaan, dus daar komen ook weer wat verschuivingen. Dus ik denk dat ik drukker ben met dingen regelen qua rijders, dan zelf testen."

Verstappen moet zich laten gelden als teambaas, maar dat vindt hij niet erg: "Nou ja, weet je, dat vind ik leuk. Ik ben daar graag mee bezig!"

Is Verstappen al vertrokken?

Verstappen vertrok gisteren naar zijn vakantie. Zijn vliegtuig vertrok naar het vliegveld van Olbia op het Italiaanse eiland Sardinië. Zijn jacht 'Unleash the Lion' ligt hier al dagen aangemeerd, en het lijkt er dan ook op dat Verstappen hier weer vakantie viert.