Red Bull-teambaas Laurent Mekies erkent dat het team nu niet in staat is om stabiel te presteren. De Oostenrijkse renstal heeft, tot frustratie van Max Verstappen, een wisselvallige eerste seizoenshelft achter de rug. Mekies wil ook graag dat ze stabieler kunnen presteren, maar hij lijkt Verstappen geen zekerheid te kunnen geven.

Verstappen stak zijn frustratie in de eerste helft van het seizoen niet onder stoelen of banken. Tijdens sommige raceweekenden kon hij zich mengen in de strijd om de zege, terwijl hij in veel andere weekenden worstelde met zijn auto. Het resulteerde in pijnlijke uitvalbeurten, zoals in Silverstone waar hij van de baan vloog na een probleem met de achtervleugel. Afgelopen weekend in Hongarije klaagde hij vrijwel de hele race over problemen met zijn auto, maar kwam hij toch als tweede over de streep.

Wat is er mogelijk?

Verstappen stelde afgelopen weekend dat Red Bull elke keer met nieuwe problemen wordt geconfronteerd. Als er in een interview met De Telegraaf wordt gesteld dat dit niet hoopvol klinkt, reageert Mekies eerlijk: "Inderdaad, de weg naar de top is niet bepaald soepel of makkelijk. Onze prestaties zijn niet constant. Positieve weekenden zoals in Oostenrijk en België worden dan weer afgewisseld met mindere gevallen in Silverstone en Hongarije, in ieder geval in de trainingen en kwalificatie."

Mekies gaat verder met zijn verhaal: "Als je het simpel wil uitleggen: wanneer de auto doet wat hij moet doen, kunnen onze coureurs ermee uit de voeten. En anders wordt het direct heel erg moeilijk voor ze. Dat laat zien dat onze auto in een heel smal venster opereert."

Komt er een oplossing?

Het is een probleem waar Red Bull al veel langer mee kampt: "Ik wil niet zeggen dat het een handelsmerk van Red Bull is, maar je hebt een punt als je zegt dat dit geen unicum is. Maar we moeten ook eerlijk zijn; Red Bull Racing heeft met dit type auto ook veel kampioenschappen gewonnen. Het valt nu alleen meer op, omdat we de jager zijn en niet de prooi."

Als er wordt gesteld dat dit een probleem is waar Verstappen al langer over klaagt, geeft Mekies toe dat het niet makkelijk op te lossen is: "Het is niet zo dat we zeggen: we willen graag nog jaren in dit smalle venster opereren. Of dat we niet luisteren naar Max. Maar we zijn wel heel voorzichtig met de compromissen die we sluiten, die de prestaties beïnvloeden."