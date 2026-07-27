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Ferrari komt met verklaring voor pijnlijke Hamilton-straf

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Ferrari komt met verklaring voor pijnlijke Hamilton-straf

Lewis Hamilton liep afgelopen weekend tijdens de Hongaarse Grand Prix tegen een tijdstraf van vijf seconden aan. De reden hier was pijnlijk: hij had te hard gereden in de pitlane. De teleurstelling was groot, en na afloop verklaarde Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur dat ze een foutje hadden gemaakt.

Hamilton kende een pijnlijk weekend op de Hungaroring. Ferrari zag er zeer snel uit, maar Hamilton kampte met botte pech en ging zelf ook niet vrijuit. In de kwalificatie had hij de tweede tijd genoteerd, maar ontving hij na afloop een gridstraf van drie plaatsen voor het blokkeren van Oscar Piastri. Hamilton startte de race hierdoor op de vijfde plaats, werkte zich goed naar voren en wist Max Verstappen in te halen door een perfecte undercut. Toen Verstappen hem op spectaculaire wijze inhaalde, ging het snel bergafwaarts.

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Waar ging het mis?

Hamilton maakte bij zijn volgende pitstop een foutje, en reed te hard door de pitlane. Dit leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op, wat zijn jacht op het podium tot een onmogelijke missie maakte. Na afloop bleek uit de documenten van de FIA dat Hamilton de maximumsnelheid had overschreden met 0,1 kilometer per uur. In de pitlane in Hongarije gold een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, en Hamilton reed 80,1 kilometer per uur.

Wat was er aan de hand?

Om het allemaal nog pijnlijker te maken, verklaarde Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur na afloop bij de internationale media dat ze een foutje hadden gemaakt. Hij kwam met een opmerkelijke uitleg: "De limiet was 80, maar de FIA gaf toestemming om tot 80,05 kilometer per uur te gaan, en wij reden 80,06 kilometer per uur. Wanneer het weekend de verkeerde kant opgaat, is een overschrijding van 0,1 kilometer per uur een grote delta."

Het was niet de eerste keer dat Hamilton dit seizoen tegen een tijdstraf aanliep, en dat zorgde voor frustratie. Toen hij de finishlijn passeerde, riep hij dat ook over de boordradio: "Elke kans die ik de stewards geef... Elke keer geven ze me een straf!"

F1jos

Posts: 5.515

Toen Verstappen hem op spectaculaire wijze inhaalde, ging het snel bergafwaarts.

De rising goat is na de laatste inhaalactie van Max in 2021 alsmaar bergafwaarts gegaan.

  • 3
  • 27 jul 2026 - 13:41
F1 Nieuws Lewis Hamilton Frédéric Vasseur Ferrari GP Hongarije 2026

Reacties (6)

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  • Snelle Eddy

    Posts: 5.910

    Misschien moet Ferrari even reflecteren op het hele weekend, want het was één grote clusterf*ck.

    Verkeerde keuzes, slechte uitvoering, persoonlijke fouten. Van tevoren roepen dat het vooral gaat om perfecte uitvoering van een heel weekend om een kans te maken op de overwinning en dan zo'n prestatie neerzetten op een circuit waar je snel hoort te zijn (en dat waren ze ook) doet denken aan de Binotto-tijden. Alhoewel het schaamteloze rijgedrag van Sainz wellicht ook sterk hebben bijgedragen aan het herinneren van tijdperk Binotto. Maar dat terzijde.

    Wellicht was Norris te snel, dat kan, maar je had met een goed gevoel de zomerstop in kunnen en moeten gaan met minimaal 2 wagens op het podium. Maar ze hebben het helemaal zelf verkl**t. Leclerc rommelige kwali en slappe start. Hamilton die fout na fout maakt, al dan niet met hulp van het team, en ook nog eens trackpositie opgeeft (zowel aan Max door niet op te letten als middels strategie op het eind). Wat een belabberd prutweekend van de Scuderia zeg.

    Mijn frustratie komt natuurlijk voort uit het feit dat die Ferrari volgens mij echt een goede wagen is op dit moment. Wil je nog iets van een spannend WK, dan moet je perfect zijn. Dit was dus verre van om het even eufemistisch af te ronden en mild de zomerstop in te gaan.

    • + 2
    • 27 jul 2026 - 13:33
  • F1jos

    Posts: 5.515

    Toen Verstappen hem op spectaculaire wijze inhaalde, ging het snel bergafwaarts.

    De rising goat is na de laatste inhaalactie van Max in 2021 alsmaar bergafwaarts gegaan.

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 13:41
    • Wibautstraat

      Posts: 48

      “F1jos”
      Zo bijzonder was die inhaal actie niet hoor, Hamilton was werd opgehouden door Lawson die max natuurlijk niet in de weg zat. Max heeft drie teamgenoten voor hem werken..

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 14:29
  • jd2000

    Posts: 7.867

    Elke keer geven ze me straf....wat een slachtoffer gehuil.

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 13:47
    • schwantz34

      Posts: 42.524

      Al die foutjes van Lewis gaan Ham de kop kosten in de titelstrijd.

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 13:58
    • Wibautstraat

      Posts: 48

      “jd2000”

      Niet zo mekkeren, max huilde letterlijk vanaf vrijdag tot zondag, niemand jankt en scheld zo veel als max en een penalty krijgen voor 0.1 km te hard zou ik ook om zeiken, maar niet janken zoals max dat de hele weekend deed.

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 14:31

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Pos
Team
Punten
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379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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7
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8
Audi
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Williams
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Datum
Grand Prix
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-
Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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