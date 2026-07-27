Lewis Hamilton liep afgelopen weekend tijdens de Hongaarse Grand Prix tegen een tijdstraf van vijf seconden aan. De reden hier was pijnlijk: hij had te hard gereden in de pitlane. De teleurstelling was groot, en na afloop verklaarde Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur dat ze een foutje hadden gemaakt.

Hamilton kende een pijnlijk weekend op de Hungaroring. Ferrari zag er zeer snel uit, maar Hamilton kampte met botte pech en ging zelf ook niet vrijuit. In de kwalificatie had hij de tweede tijd genoteerd, maar ontving hij na afloop een gridstraf van drie plaatsen voor het blokkeren van Oscar Piastri. Hamilton startte de race hierdoor op de vijfde plaats, werkte zich goed naar voren en wist Max Verstappen in te halen door een perfecte undercut. Toen Verstappen hem op spectaculaire wijze inhaalde, ging het snel bergafwaarts.

Waar ging het mis?

Hamilton maakte bij zijn volgende pitstop een foutje, en reed te hard door de pitlane. Dit leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op, wat zijn jacht op het podium tot een onmogelijke missie maakte. Na afloop bleek uit de documenten van de FIA dat Hamilton de maximumsnelheid had overschreden met 0,1 kilometer per uur. In de pitlane in Hongarije gold een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, en Hamilton reed 80,1 kilometer per uur.

Wat was er aan de hand?

Om het allemaal nog pijnlijker te maken, verklaarde Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur na afloop bij de internationale media dat ze een foutje hadden gemaakt. Hij kwam met een opmerkelijke uitleg: "De limiet was 80, maar de FIA gaf toestemming om tot 80,05 kilometer per uur te gaan, en wij reden 80,06 kilometer per uur. Wanneer het weekend de verkeerde kant opgaat, is een overschrijding van 0,1 kilometer per uur een grote delta."

Het was niet de eerste keer dat Hamilton dit seizoen tegen een tijdstraf aanliep, en dat zorgde voor frustratie. Toen hij de finishlijn passeerde, riep hij dat ook over de boordradio: "Elke kans die ik de stewards geef... Elke keer geven ze me een straf!"