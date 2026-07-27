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Hadjar voelde zich onveilig in Red Bull-bolide

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Hadjar voelde zich onveilig in Red Bull-bolide

Isack Hadjar voelde zich afgelopen weekend niet op zijn gemak in zijn Red Bull-bolide. Na afloop van de Hongaarse Grand Prix meldde hij zich direct op de boordradio om zijn team te laten weten dat hij 'bang' was tijdens de race.

Het team van Red Bull beleefde een lastig weekend op de Hungaroring. Max Verstappen kwam in de race wel als tweede over de streep, maar dat betekende niet dat alles lekker liep. Verstappen klonk het hele weekend gefrustreerd, en worstelde met zijn auto. Hij was eerder al gespind in de kwalificatie, en stelde na afloop van de race dat hij nog steeds dezelfde problemen had. Bij Red Bull zochten ze naar antwoorden, maar ze zagen wel dat Verstappen niet alleen stond met zijn kritiek.

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22 jul

'Ik was zo bang!'

Ook Verstappens teamgenoot Isack Hadjar klaagde steen en been over de problemen. Hij kwam als zesde over de streep op de Hungaroring, en meldde zich na afloop direct op de boordradio. Nadat zijn race-engineer hem instructies en complimentjes had gegeven, kwam Hadjar met een harde boodschap: "De auto was echt onbestuurbaar onder hoge snelheid; ik was zo bang! De downshifts moeten echt worden gefixed... De pace op de mediums was echt verschrikkelijk. Ik heb geen idee wat er gebeurde."

Was de auto kapot?

Hadjar wist de schade te beperken met de zesde plaats, maar dat leek hem niet tevreden te stellen. Ted Kravitz haalde na afloop bij Sky Sports de woorden van Hadjar aan, die zich even later weer kritisch had uitgelaten over de situatie: "De auto is zo slecht, er moet iets kapot zijn gegaan! Ik heb helemaal geen downforce!"

Geen last van de Verstappen-vloek

Of Hadjars auto echt schade had opgelopen, is niet bekend. Hij kan in ieder geval wel met een tevreden gevoel terugkijken op zijn eerste seizoenshelft, want hij heeft vooralsnog geen last van de vloek van het tweede Red Bull-stoeltje. Hij staat bij het ingaan van de zomerstop op de achtste plaats in het wereldkampioenschap met 68 WK-punten achter zijn naam.

Larry Perkins

Posts: 66.668

[i] Off-topic: Filmpjes… [/i]

[i] Vanmiddag toegevoegd… [/i]

[b] F1-update: Max Verstappen ‘geschokt’ door tweede plek Red Bull, McLaren zet enorme stap in Hongarije [/b]
(13,18 minuten)
https://youtu.be/kq1gPRQjt-8

[b] Lewis Hamilton FULL TEAM RADIO After The 2026 Hungarian GP! [... [Lees verder]

  • 1
  • 27 jul 2026 - 13:09
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • KiekisNL

    Posts: 2.269

    Met de resultaten die ze halen en de problemen die erzijn, moet er een potentieel in die auto zitten waar de honden geen brood van lusten ben wel heel benieuwd of het ze lukt om dat potentieel eruit te krijgen..

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 13:03
  • Larry Perkins

    Posts: 66.668

    Off-topic: Filmpjes…

    Vanmiddag toegevoegd…

    F1-update: Max Verstappen ‘geschokt’ door tweede plek Red Bull, McLaren zet enorme stap in Hongarije
    (13,18 minuten)
    https://youtu.be/kq1gPRQjt-8

    Lewis Hamilton FULL TEAM RADIO After The 2026 Hungarian GP!
    (33 seconden)
    https://youtu.be/kRMwCNLWuQE

    ___________________________________

    Gisteravond geplaatst:

    F1 Race Press Conference - Hungarian GP | Lando Norris, Max Verstappen, Kimi Antonelli
    (26,41 minuten)
    https://youtu.be/fpX45ZXo08I

    Drivers Post-RACE Interviews | 2026 Hungarian Grand Prix
    (20,39 minuten)
    https://youtu.be/g3b0KZG7Tno

    Max Verstappen Post-Race interview 2026 Hungarian Grand Prix Highlights | F1 Highlights
    (1,10 minuten)
    https://youtu.be/AaZHQmPNDYk

    Lando Norris Post RACE Interview | 2026 Hungarian Grand Prix
    (2,20 minuten)
    https://youtu.be/x8JdbP90FqI

    Kimi Antonelli Post RACE Interview | 2026 Hungarian Grand Prix
    (1,30 minuten)
    https://youtu.be/PvpscmdmkVs

    The 2026 Hungarian GP Cooldown Room
    (1,26 minuten)
    https://youtu.be/QMrG-iwuyFQ

    Lando Norris celebrates with Oscar Piastri & Max Verstappen after Win in Hungary | Podium scenes | ...
    (6,11 minuten)
    https://youtu.be/-gAWHMnJDSc

    Max Verstappen ontspant en kletst met Lando & Kimi | Alle F1-coureurs chillen tijdens de Drivers ...
    (7,04 minuten)
    https://youtu.be/5vCr0FoBI1Q

    LIVE: Hungarian Grand Prix Post-Race Show
    (41,50 minuten)
    https://youtu.be/ccG9SBbKD3A

    Max Verstappen FULL TEAM RADIO After The 2026 Hungarian GP!
    (1,24 minuten)
    https://youtu.be/o09E1XaQpjI

    2026 F1 Hungarian GP race analysis by Peter Windsor
    (29,18 minuten)
    https://youtu.be/EntX4ZJFtNU

    Awards Ceremony F1 Race 2026 Hungarian Grand Prix
    (9,17 minuten)
    https://youtu.be/sN6LVfMgVy0

    Off-topic
    NYCK DE VRIES WINT OP HET STRATENCIRCUIT VAN TOKIO!! 😍🇳🇱 | GP Tokio | Formula E 2025/26
    (8,26 minuten)
    https://youtu.be/oOqKE2eDN0g

    #Datwassut

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 13:09
  • schwantz34

    Posts: 42.524

    Ik heb onboard bij Max meegekeken, en die was vaak gewoon rodeo aan het rijden met die Bull. Het was echt heel vaak onderstuur en overstuur, waarvan heel vaak ook nog eens in één en dezelfde bocht. Om over de constant "doorduwende auto "(wat het raken van de a-pex telkens echt supermoeilijk maakte) bij snel terugschakelen nog maar te zwijgen. Het is dat Max de klasse en dito supernelle handjes heeft om al die correcties nog te kunnen maken, want op het rijgedrag van de auto valt echt geen ene pijl te trekken, dus ik begrijp de angst van Hadjar om in deze gevaarlijk listige auto te moeten "koorddansen" helemaal.

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 13:38
    • Pietje Bell

      Posts: 35.966

      Precies. Het domme was dat de wagen telkens anders reageerde in dezelfde bocht en het terugschakelen was een puinhoop.

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 14:06

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177
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Datum
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Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
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Australië
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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België
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 111
  • Podiums 1
  • Grand Prix 34
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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