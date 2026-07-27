Isack Hadjar voelde zich afgelopen weekend niet op zijn gemak in zijn Red Bull-bolide. Na afloop van de Hongaarse Grand Prix meldde hij zich direct op de boordradio om zijn team te laten weten dat hij 'bang' was tijdens de race.

Het team van Red Bull beleefde een lastig weekend op de Hungaroring. Max Verstappen kwam in de race wel als tweede over de streep, maar dat betekende niet dat alles lekker liep. Verstappen klonk het hele weekend gefrustreerd, en worstelde met zijn auto. Hij was eerder al gespind in de kwalificatie, en stelde na afloop van de race dat hij nog steeds dezelfde problemen had. Bij Red Bull zochten ze naar antwoorden, maar ze zagen wel dat Verstappen niet alleen stond met zijn kritiek.

'Ik was zo bang!'

Ook Verstappens teamgenoot Isack Hadjar klaagde steen en been over de problemen. Hij kwam als zesde over de streep op de Hungaroring, en meldde zich na afloop direct op de boordradio. Nadat zijn race-engineer hem instructies en complimentjes had gegeven, kwam Hadjar met een harde boodschap: "De auto was echt onbestuurbaar onder hoge snelheid; ik was zo bang! De downshifts moeten echt worden gefixed... De pace op de mediums was echt verschrikkelijk. Ik heb geen idee wat er gebeurde."

Was de auto kapot?

Hadjar wist de schade te beperken met de zesde plaats, maar dat leek hem niet tevreden te stellen. Ted Kravitz haalde na afloop bij Sky Sports de woorden van Hadjar aan, die zich even later weer kritisch had uitgelaten over de situatie: "De auto is zo slecht, er moet iets kapot zijn gegaan! Ik heb helemaal geen downforce!"

Geen last van de Verstappen-vloek

Of Hadjars auto echt schade had opgelopen, is niet bekend. Hij kan in ieder geval wel met een tevreden gevoel terugkijken op zijn eerste seizoenshelft, want hij heeft vooralsnog geen last van de vloek van het tweede Red Bull-stoeltje. Hij staat bij het ingaan van de zomerstop op de achtste plaats in het wereldkampioenschap met 68 WK-punten achter zijn naam.