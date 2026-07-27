Max Verstappen beleefde afgelopen weekend een zware race in Hongarije. Hij kwam wel als tweede over de streep, maar hij had geen idee hoe hij dat voor elkaar had gekregen. Verstappen kwam er na afloop ook achter dat hij schade had opgelopen aan zijn auto.

Verstappen maakte het hele weekend een gefrustreerde indruk. Hij worstelde op de Hungaroring, en na een spin in de kwalificatie maakte hij weer een gefrustreerde indruk. Door gridstraffen van Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli mocht Verstappen de race vanaf de vierde plek starten, en hij vocht zich direct naar voren. Met een gedurfde inhaalactie op Hamilton kreeg hij het publiek op de banken, maar na afloop bleef hij erbij dat het een frustrerende race was.

Hoe was het gevoel bij Verstappen?

Verstappen legde na afloop aan de internationale media uit hoe hij zich voelde: "Ik had nog steeds last van dezelfde problemen als op zaterdag. De auto overstuurde enorm en op een gegeven moment hadden we ook best veel bandenslijtage. Maar ik denk wel dat het feit dat ik bij de start naar voren kon komen, onze eerste stint mogelijk maakte. Daarna kregen we te maken met een undercut, maar toen haalde ik Lewis in, wat mijn tweede stint iets eenvoudiger maakte."

De keuzes van Red Bull

Red Bull verraste Verstappen daarna met hun strategische keuze: "Het team zette me daarna op de zachte band. In eerste instantie dacht ik: 'Dit wordt een lange run tot het einde', maar we hebben het wel voor elkaar gekregen! Al met al begrijp ik nog steeds niet helemaal hoe we tweede zijn geworden, maar ik denk dat we als team echt sterk hebben gepresteerd."

Wat was er met de auto?

Toen Verstappen na de race uitstapte, ontdekte hij ook nog iets onplezierigs: "Ik zie het echt als een prestatie die iets boven onze verwachtingen lag, dus het is natuurlijk een goede zaak gezien hoe alles aanvoelde. Toen ik uit de auto stapte, zag ik ook dat er om de één of andere reden schade aan de auto zat. Het werd ons dus niet gemakkelijk gemaakt."