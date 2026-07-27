user icon
icon

Verstappen deed onaangename ontdekking aan Red Bull-bolide

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen deed onaangename ontdekking aan Red Bull-bolide

Max Verstappen beleefde afgelopen weekend een zware race in Hongarije. Hij kwam wel als tweede over de streep, maar hij had geen idee hoe hij dat voor elkaar had gekregen. Verstappen kwam er na afloop ook achter dat hij schade had opgelopen aan zijn auto.

Verstappen maakte het hele weekend een gefrustreerde indruk. Hij worstelde op de Hungaroring, en na een spin in de kwalificatie maakte hij weer een gefrustreerde indruk. Door gridstraffen van Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli mocht Verstappen de race vanaf de vierde plek starten, en hij vocht zich direct naar voren. Met een gedurfde inhaalactie op Hamilton kreeg hij het publiek op de banken, maar na afloop bleef hij erbij dat het een frustrerende race was.

Meer over Red Bull Racing Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

22 jul

Hoe was het gevoel bij Verstappen?

Verstappen legde na afloop aan de internationale media uit hoe hij zich voelde: "Ik had nog steeds last van dezelfde problemen als op zaterdag. De auto overstuurde enorm en op een gegeven moment hadden we ook best veel bandenslijtage. Maar ik denk wel dat het feit dat ik bij de start naar voren kon komen, onze eerste stint mogelijk maakte. Daarna kregen we te maken met een undercut, maar toen haalde ik Lewis in, wat mijn tweede stint iets eenvoudiger maakte."

De keuzes van Red Bull

Red Bull verraste Verstappen daarna met hun strategische keuze: "Het team zette me daarna op de zachte band. In eerste instantie dacht ik: 'Dit wordt een lange run tot het einde', maar we hebben het wel voor elkaar gekregen! Al met al begrijp ik nog steeds niet helemaal hoe we tweede zijn geworden, maar ik denk dat we als team echt sterk hebben gepresteerd."

Wat was er met de auto?

Toen Verstappen na de race uitstapte, ontdekte hij ook nog iets onplezierigs: "Ik zie het echt als een prestatie die iets boven onze verwachtingen lag, dus het is natuurlijk een goede zaak gezien hoe alles aanvoelde. Toen ik uit de auto stapte, zag ik ook dat er om de één of andere reden schade aan de auto zat. Het werd ons dus niet gemakkelijk gemaakt."

Pietje Bell

Posts: 35.965

[i]"Geen woord over Hadjar - kom op Max."[/i]

Max heeft Hadjar op zijn IG gisteren bedankt voor zijn hulp.

Nou, wat een geweldige hulp! Ik pakte snel een glas drinken
en de hulp was al voorbij.

  • 2
  • 27 jul 2026 - 13:08
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • skibeest

    Posts: 2.131

    Zonder schade eerste

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 11:23
  • Regenrace

    Posts: 2.810

    Geen woord over Hadjar - kom op Max.

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 11:50
    • snailer

      Posts: 33.977

      Heeft Hadjar de schade gemaakt? Wat een loser. Die doet er alles aan om Verstappen te verslaan en vervolgens eindigt hij nog ver achter Verstappen.

      • + 1
      • 27 jul 2026 - 12:14
    • misstappen

      Posts: 3.623

      eens regenrace, hadjar heeft zeker een aandeel in Max zijn tweede plaats

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 12:21
    • snailer

      Posts: 33.977

      Je bedoelt het ophouden van twee rijders. Zeker een halve seconde?

      • + 1
      • 27 jul 2026 - 13:02
    • Pietje Bell

      Posts: 35.965

      "Geen woord over Hadjar - kom op Max."

      Max heeft Hadjar op zijn IG gisteren bedankt voor zijn hulp.

      Nou, wat een geweldige hulp! Ik pakte snel een glas drinken
      en de hulp was al voorbij.

      • + 2
      • 27 jul 2026 - 13:08
    • snailer

      Posts: 33.977

      Overigens deden ze wel een poging. De Mercedes methode en Ferrari methode. Kimi Raikkonen moest altijd extreem lang door blijven rijden om de tegenstander van Vettel proberen dwars te zitten. Ditto met Bottas voor Hamilton.
      Het effect was eigenlijk altijd dat de twee hun eigenrace sterg compromitteerden.

      Bij RBR deden ze dit niet onder Horner. Altijd proberen een strategie te kiezen in het voordeel van de rijder.

      Dit beleid wat duidelijk nieuw is voor RBR moet wel van Mekkies komen. En inderdaad werd het ook wel gedaan bij STR/VCARB. Alleen weet ik niet of dit ook onder Mekkies daar gebeurde.

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 13:08
    • snailer

      Posts: 33.977

      Ik heb de boel maar opgezocht op YT.

      De enige die een beetje werd opgehouden door Hadjar was Piastri. Norris kwam net voor Verstappen te zitten door de undercut van Verstappen. Die won daar veel tijd mee.
      Hamilton werd absoluut niet opgehouden. Die verloor zijn plek puur door onderschatting. Werd genomen als een rookie door Verstappen. DUs ook Hamilton werd niet opgehouden door Hadjar.

      Stemmingmakerij, regenrace.

      • + 1
      • 27 jul 2026 - 13:50
  • Larry Perkins

    Posts: 66.668

    Het gat in het bodywork van Max zijn auto was exact zo groot als de voet van Russell...

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 13:36

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar