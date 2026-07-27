Het team van Mercedes heeft het vertrek van Red Bull-target Gwen Lagrue bevestigd. Lagrue was bij Mercedes verantwoordelijk voor de talentenopleiding, en lijkt deze rol nu ook te gaan vervullen bij Red Bull Racing.

Het team van Red Bull Racing had sinds het pensioen van Helmut Marko eind vorig jaar geen echt gezicht meer van de succesvolle talentenstal. Eerder deze maand werd duidelijk dat Lagrue zijn indirecte opvolger gaat worden, al was dat nog niet officieel bevestigd door één van de betrokken partijen. Mercedes-teambaas Toto Wolff was lovend over Lagrue, en stelde dat ze nog met elkaar spraken.

Wat meldt Mercedes?

Nu lijkt de weg vrij te zijn voor Lagrue om aan de slag te gaan bij Red Bull. In een statement op sociale media laat Mercedes weten dat Lagrue een andere uitdaging gaat najagen. Ze hebben louter mooie woorden over voor Lagrue: "Dankjewel Gwen, het was een mooie rit samen. We hebben samen veel jonge coureurs kunnen ontwikkelen, waaronder onze huidige Formule 1-coureurs George en Kimi, en je hebt daar op fantastische wijze aan bijgedragen."

'We zullen altijd vrienden blijven'

Het team van Mercedes stelt dat de bijdrage van Lagrue veel groter was dan veel mensen denken: "We hebben een echte opvolger opgebouwd van het oorspronkelijke juniorteam van Mercedes-Benz, en je laat een getalenteerde groep mensen achter die dit werk kunnen voortzetten."

Ze zijn dankbaar: "De professionele relatie komt tot een einde, maar we zullen altijd vrienden blijven, met een gedeelde mindset. We wensen je veel succes bij je volgende uitdaging!"

De successen van Red Bull

Die volgende uitdaging ligt dus bij grote concurrent Red Bull, waar in de afgelopen jaren veel grote namen zijn vertrokken. Het vertrek van Verstappen-vertrouweling Marko kwam hard aan, en hij had jarenlang de leiding over het befaamde Red Bull Junior Team. De Oostenrijkers hebben al veel sterke coureurs naar de Formule 1 gebracht. Naast Verstappen kwamen ook onder meer Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon via het Red Bull Junior Team naar de koningsklasse.