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Mercedes bevestigt vertrek van Red Bull-target

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Mercedes bevestigt vertrek van Red Bull-target

Het team van Mercedes heeft het vertrek van Red Bull-target Gwen Lagrue bevestigd. Lagrue was bij Mercedes verantwoordelijk voor de talentenopleiding, en lijkt deze rol nu ook te gaan vervullen bij Red Bull Racing.

Het team van Red Bull Racing had sinds het pensioen van Helmut Marko eind vorig jaar geen echt gezicht meer van de succesvolle talentenstal. Eerder deze maand werd duidelijk dat Lagrue zijn indirecte opvolger gaat worden, al was dat nog niet officieel bevestigd door één van de betrokken partijen. Mercedes-teambaas Toto Wolff was lovend over Lagrue, en stelde dat ze nog met elkaar spraken.

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Wat meldt Mercedes?

Nu lijkt de weg vrij te zijn voor Lagrue om aan de slag te gaan bij Red Bull. In een statement op sociale media laat Mercedes weten dat Lagrue een andere uitdaging gaat najagen. Ze hebben louter mooie woorden over voor Lagrue: "Dankjewel Gwen, het was een mooie rit samen. We hebben samen veel jonge coureurs kunnen ontwikkelen, waaronder onze huidige Formule 1-coureurs George en Kimi, en je hebt daar op fantastische wijze aan bijgedragen."

'We zullen altijd vrienden blijven'

Het team van Mercedes stelt dat de bijdrage van Lagrue veel groter was dan veel mensen denken: "We hebben een echte opvolger opgebouwd van het oorspronkelijke juniorteam van Mercedes-Benz, en je laat een getalenteerde groep mensen achter die dit werk kunnen voortzetten."

Ze zijn dankbaar: "De professionele relatie komt tot een einde, maar we zullen altijd vrienden blijven, met een gedeelde mindset. We wensen je veel succes bij je volgende uitdaging!"

De successen van Red Bull

Die volgende uitdaging ligt dus bij grote concurrent Red Bull, waar in de afgelopen jaren veel grote namen zijn vertrokken. Het vertrek van Verstappen-vertrouweling Marko kwam hard aan, en hij had jarenlang de leiding over het befaamde Red Bull Junior Team. De Oostenrijkers hebben al veel sterke coureurs naar de Formule 1 gebracht. Naast Verstappen kwamen ook onder meer Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon via het Red Bull Junior Team naar de koningsklasse.

F1 Nieuws Red Bull Racing Mercedes

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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