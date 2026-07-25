Lewis Hamilton is zijn tweede startplaats voor de Grand Prix van Hongarije alsnog kwijtgeraakt. De Ferrari-coureur kreeg na afloop van de kwalificatie een gridstraf van drie plaatsen, nadat hij Oscar Piastri hinderde tijdens diens beslissende snelle ronde in Q3. Daardoor ziet Ferrari een uitstekende uitgangspositie deels verloren gaan.

Hamilton had zich aanvankelijk als tweede gekwalificeerd, op slechts twaalf duizendsten van polesitter Lando Norris. De stewards oordeelden echter dat de Brit Piastri onnodig ophield tijdens diens snelle ronde en besloten hem een gridstraf van drie plaatsen op te leggen. Een domper voor de zevenvoudig wereldkampioen, aangezien hij nog altijd meedoet om de wereldtitel in strijd met Andrea Kimi Antonelli.

'Ik wist niet dat Piastri eraan kwam'

Na afloop van de kwalificatie verdedigde Hamilton zich tegenover de wedstrijdleiding. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen was hij zich van geen kwaad bewust, omdat hij vanuit het team geen waarschuwing kreeg dat Piastri hem met hoge snelheid naderde.

Hamilton stelde dat hij daardoor niet wist dat hij zijn landgenoot hinderde. De stewards gingen daar echter niet in mee. Volgens hen blijft een coureur verantwoordelijk voor het veilig vrijmaken van de baan, waardoor de Ferrari-coureur alsnog werd bestraft.

Ferrari verliest terrein op de startgrid

Door de straf zakt Hamilton van de tweede naar de vijfde startplaats. Charles Leclerc schuift daardoor op naar de eerste startrij naast polesitter Norris, terwijl Andrea Kimi Antonelli en Piastri eveneens een positie opschuiven naar respectievelijk de derde en vierde plaats.

Voor Max Verstappen verandert er niets. De Nederlander behoudt zijn zesde startpositie na een moeizame kwalificatie voor Red Bull Racing. Ferrari ziet daarmee een belangrijke kans op een sterke uitgangspositie verdwijnen, terwijl McLaren met beide coureurs vanaf de eerste twee startrijen aan de Grand Prix van Hongarije begint.