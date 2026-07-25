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Hamilton krijgt straf na kwalificatie: Ferrari-coureur naast Verstappen

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Hamilton krijgt straf na kwalificatie: Ferrari-coureur naast Verstappen

Lewis Hamilton is zijn tweede startplaats voor de Grand Prix van Hongarije alsnog kwijtgeraakt. De Ferrari-coureur kreeg na afloop van de kwalificatie een gridstraf van drie plaatsen, nadat hij Oscar Piastri hinderde tijdens diens beslissende snelle ronde in Q3. Daardoor ziet Ferrari een uitstekende uitgangspositie deels verloren gaan.

Hamilton had zich aanvankelijk als tweede gekwalificeerd, op slechts twaalf duizendsten van polesitter Lando Norris. De stewards oordeelden echter dat de Brit Piastri onnodig ophield tijdens diens snelle ronde en besloten hem een gridstraf van drie plaatsen op te leggen. Een domper voor de zevenvoudig wereldkampioen, aangezien hij nog altijd meedoet om de wereldtitel in strijd met Andrea Kimi Antonelli

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25 jul

'Ik wist niet dat Piastri eraan kwam'

Na afloop van de kwalificatie verdedigde Hamilton zich tegenover de wedstrijdleiding. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen was hij zich van geen kwaad bewust, omdat hij vanuit het team geen waarschuwing kreeg dat Piastri hem met hoge snelheid naderde.

Hamilton stelde dat hij daardoor niet wist dat hij zijn landgenoot hinderde. De stewards gingen daar echter niet in mee. Volgens hen blijft een coureur verantwoordelijk voor het veilig vrijmaken van de baan, waardoor de Ferrari-coureur alsnog werd bestraft.

Ferrari verliest terrein op de startgrid

Door de straf zakt Hamilton van de tweede naar de vijfde startplaats. Charles Leclerc schuift daardoor op naar de eerste startrij naast polesitter Norris, terwijl Andrea Kimi Antonelli en Piastri eveneens een positie opschuiven naar respectievelijk de derde en vierde plaats.

Voor Max Verstappen verandert er niets. De Nederlander behoudt zijn zesde startpositie na een moeizame kwalificatie voor Red Bull Racing. Ferrari ziet daarmee een belangrijke kans op een sterke uitgangspositie verdwijnen, terwijl McLaren met beide coureurs vanaf de eerste twee startrijen aan de Grand Prix van Hongarije begint.

 

 

Larry Perkins

Posts: 66.606

[i] "Voor Max Verstappen verandert er niets." [/i]

Oh nee? Dat is nog maar af te wachten, want elders is te lezen...

"Antonelli wordt nog onderzocht en als de Mercedes-coureur ook een gridstraf krijgt, dan schuift Verstappen niet één, maar twee plekken op. Hamilton moet namelijk sowieso als... [Lees verder]

  • 8
  • 25 jul 2026 - 19:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Hongarije 2026

Reacties (15)

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    Posts: 633

    Zijn landgenoot?

    • + 3
    • 25 jul 2026 - 19:11
    • Larry Perkins

      Posts: 66.607

      De schrijvert heeft geschiedenis genoten totdat Engeland Australië als (straf)kolonie had ingelijfd, daarna heeft hij geschiedenis als schoolvak laten vallen...

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 19:20
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.488

    Man man man, wat een gemiste kans. P3 is het maximale nu. Maar zelfs dat wordt nog lastig aangezien je dan Antonelli, Norris, Piastri en/of Leclerc moet verslaan. Zeer frustrerend

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 19:11
    • Rimmer

      Posts: 13.414

      Welnee, de long run en bandenslijtage van Ferrari is superieur op deze baan. Wordt een vrij eenvoudige 1-2 voor Ferrari en Lewis gaat de zomerstop in met 1 hand om de WK trofee.
      Kimi gaat dit niet het hele seizoen volhouden en Lec is te wisselvallig terwijl George “het probleem zit in de software maar we hebben het gevonden” Russell definitief is afgehaakt. (Tegen mijn verwachtingen in overigens maar goed, ik had hem te hoog ingeschat)
      Maak je maar vast klaar voor titel nummer 8 want die gaat er komen!

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 19:42
    • hupholland

      Posts: 10.106

      1 hand op de trofee is natuurlijk zwaar overdreven, maar hij is momenteel zeker nog wel in de race. En dat terwijl hij nog geen 1x voor Antonelli is gefinisht volgens mij. Morgen zou dat wel moeten kunnen en met een goede start en een goede strategie zit een overwinning er misschien ook nog wel in. Maar goed, met P5 in plaats van pole wordt het wel een stukje ingewikkelder.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 20:50
  • Larry Perkins

    Posts: 66.607

    "Voor Max Verstappen verandert er niets."

    Oh nee? Dat is nog maar af te wachten, want elders is te lezen...

    "Antonelli wordt nog onderzocht en als de Mercedes-coureur ook een gridstraf krijgt, dan schuift Verstappen niet één, maar twee plekken op. Hamilton moet namelijk sowieso als vijfde starten en mag niet profiteren van Antonelli's straf. Als de Italiaan dus bestraft wordt, wordt Verstappen ook voor Hamilton gezet op de vierde plek."

    • + 8
    • 25 jul 2026 - 19:13
    • Pietje Bell

      Posts: 35.935

      Antonelli ook 3 plaatsen gridstraf!

      https://pbs.twimg(.)com/media/HOFx6OGWUAAqKU2?format=jpg&name=4096x4096

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 19:39
    • Di Stefano

      Posts: 389

      Wel grappig dat Max voordeel haalt uit zijn eigen onkunde.

      • + 5
      • 25 jul 2026 - 19:42
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.606

      Ja als je pusht in een auto die dit niet aankan krijg je fouten natuurlijk. Dat was bij Senna vroeger niet anders.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 19:51
    • schwantz34

      Posts: 42.503

      Wel grappig dat Max voordeel haalt uit zijn eigen onkunde.


      Zou die veel vaker moeten doen, maakt alle kwalificaties in het vervolg een heel stuk makkelijker.

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 20:09
    • hupholland

      Posts: 10.106

      idd, die spin levert m gewoon 2 plekken op nu. Ik zei elders voor de grap dat ie misschien wel bewust was, dat denk ik niet, maar je kunt in zo'n laatste bocht van de kwalificatie natuurlijk wel alle risico's nemen als je nog wat goed te maken hebt. Op die plaats en op dat moment zou ik het iig niet zo maar onkunde noemen.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 20:45
    • Larry Perkins

      Posts: 66.607

      Yo hey! Yo ho! Yo fucking ho, wat bizar! Ongelooflijk…

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️

      Spin MAX VERSTAPPEN blijkt weer eens een
      strategische masterclass van de aimabele
      viervoudig wereldkampioen te zijn!
      S T R A A T F E E S T !

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️


      * 🛣️ = Straat, 🥳 = feest

      (herhaalde plaatsing)

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 20:56
    • NicoS

      Posts: 21.082

      @hh,
      De spin van Max heeft natuurlijk helemaal niets te maken met de straf van Lewis.
      Ik kan mij niet voorstellen dat Max dit expres doet, want zo goed stond hij er sowieso niet voor.
      Eigenlijk heeft alleen Mercedes last gehad van de spin, maar verder niemand, omdat hij al snel weer weg was.
      Nou was Russell sowieso niet snel genoeg om z’n tijd nog te verbeteren, vanwege de problemen aan z’n auto, alleen Kimi is de enige die echt last had. Maar uiteindelijk was hij zelf verantwoordelijk voor z’n straf, anders had hij gewoon P3 gestaan door de straf van Lewis. Dat Max profiteert van de fouten die Lewis en Kimi gemaakt hebben, en de daarbij behorende straffen, tja dat is een kleine pleister op de wond…..;)

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 21:56
  • Larry Perkins

    Posts: 66.607

    F1 Qualifying Press Conference - Hungarian GP | Lando Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc
    (14,44 minuten)

    https://youtu.be/egJt_sQWBb8

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 19:25
  • snailer

    Posts: 33.952

    Gezien de RBR auto heeft Hamilton de rij voor zichzelf. No issue dus.

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 21:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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