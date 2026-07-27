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Hamilton sneert naar Ferrari: "Hadden de pitstop niet moeten maken"

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Hamilton sneert naar Ferrari: "Hadden de pitstop niet moeten maken"

Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Hongarije openlijk vraagtekens gezet bij de strategie van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen vindt dat zijn derde pitstop onder de Virtual Safety Car onnodig was en gelooft dat die beslissing uiteindelijk de deur opende voor opnieuw een dure tijdstraf. De Brit neemt echter ook de schuld op zich na een reeks fouten in de voorbije races.

Hamilton leek lange tijd op weg naar een podiumplaats. Nadat Oscar Piastri met technische problemen uitviel, schoof de Ferrari-coureur op naar de tweede plaats. Ferrari besloot hem tijdens de Virtual Safety Car echter nog een derde keer binnen te halen. Daardoor verloor Hamilton posities aan Max Verstappen en WK-leider Kimi Antonelli. Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg hij ook een tijdstraf van vijf seconden omdat hij de snelheidslimiet in de pitstraat met slechts 0,1 km/u had overschreden. Daardoor zakte hij na afloop ook nog achter teamgenoot Charles Leclerc naar de vijfde plaats.

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Hamilton begrijpt pitstop van Ferrari niet

Na de race maakte Hamilton duidelijk dat hij liever buiten was gebleven. Volgens de Brit had Ferrari met de extra pitstop onnodig risico genomen.

"Ik denk niet dat we die pitstop hadden moeten maken. De oproep kwam pas vlak voor de ingang van de pitstraat, waardoor ik geen tijd meer had om er iets van te zeggen. Op zo'n moment vertrouw je op de beslissing van het team", legde Hamilton uit bij Sky Sports.

Volgens de Ferrari-coureur waren zijn banden nog in uitstekende staat. "Achteraf gezien had ik die stint zonder problemen kunnen uitrijden. Misschien was Max Verstappen me nog voorbijgegaan, maar ik denk dat een derde plaats haalbaar was gebleven. Door die extra stop kwam ik bovendien in de situatie terecht waarin ik uiteindelijk die straf opliep."

Hamilton erkent eigen foutenreeks

De tijdstraf was opnieuw een tegenvaller in een moeizame periode voor Hamilton. Na een gridstraf in de kwalificatie in Hongarije en eerdere tijdstraffen in Silverstone en België beseft de Brit dat hij zichzelf te vaak in de problemen brengt.

"Ik blijf positief over onze kansen, want het team heeft in de eerste seizoenshelft geweldig werk geleverd. Alleen moet ik ook eerlijk zijn naar mezelf. De voorbije drie raceweekends waren simpelweg niet goed genoeg. Ik heb te veel fouten gemaakt en die hebben me veel punten gekost."

Hamilton wil na de zomerstop dan ook een streep trekken onder zijn foutenreeks. "Ik moet ervoor zorgen dat ik de stewards geen enkele aanleiding meer geef om me te bestraffen. Daar ga ik hard aan werken, want we hebben nog genoeg kansen om dit seizoen mooie resultaten neer te zetten."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Hongarije 2026

Reacties (2)

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  • trucker0werner

    Posts: 546

    makkelijk om vinger te wijzen naar anderen.
    Maar je hebt zelf te hard gereden, niet het team.
    Je moet op zulke moment een strategische zet doen.
    Ene kiest om door te rijden en andere kiest voor nieuwe banden. De een wind en de ander verliest.

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 10:51

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
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Williams
11
10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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