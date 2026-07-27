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Prins Bernhard verkoopt belangen in circuit Zandvoort

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Prins Bernhard verkoopt belangen in circuit Zandvoort

Prins Bernhard van Oranje heeft zijn zakelijke belangen verkocht. Dit betekent ook dat de prins geen mede-eigenaar meer is van het circuit van Zandvoort, waar volgende maand de voorlopig laatste Dutch Grand Prix wordt verreden. Bernhard was één van de aanjagers van de comeback van de Formule 1 naar de Noord-Hollandse duinen.

Bernhard en zijn zakenpartner Menno de Jong werden in 2016 eigenaar van het circuit van Zandvoort. De baan onderging in de jaren daarna grondige renovaties, en er werd hardop gedroomd van een comeback van de Formule 1. Tot verbazing van velen werd de droom realiteit, en keerde de Dutch Grand Prix in 2021 weer terug op de F1-kalender. Mede door de successen van Max Verstappen werd het een succesnummer, maar na dit jaar verdwijnt de race van de kalender.

Wat gaat er nu gebeuren?

Vandaag is bekend geworden dat Bernhard al zijn zakelijke belangen gaat verkopen. Dat betekent ook dat hij zijn belangen in het circuit van Zandvoort en zijn vastgoed van de hand doet. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Coen Groeneveld, zo liet een woordvoerder van de prins vandaag weten in een verklaring. Bernhard verklaart dat hij zich gaat richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, maar dat hij wel actief blijft in de autosport.

In de verklaring kijkt hij met veel trots terug op wat hij heeft bereikt in de sport: "De missie is volbracht. We haalden de Formule 1 terug naar Nederland en we stonden zes edities lang met Zandvoort op het wereldtoneel. Mooier wordt het niet en juist dan moet je durven kiezen. Ik draag mijn belangen over aan de partners met wie ik dit heb opgebouwd."

De bizarre comeback

Het circuit van Zandvoort werd in 2016 officieel eigendom van Chapman Andretti Partners, waar prins Bernhard en De Jong aan het roer stonden. Ze namen het circuit over van Hans Ernst, die 27 jaar lang de eigenaar was van het circuit. Met het terughalen van de Formule 1 werd er een groot doel gehaald. De baan werd voor de koningsklasse aangepast met onder meer een kombocht. De race staat eind volgende maand voor het laatst op de planning. Ze willen afscheid nemen met een klapper, want er wordt ook een sprintrace verreden.

Wat de toekomst verder brengt, is grotendeels onduidelijk. Wel is bekend dat de Formule E vanaf volgend jaar gaat rijden in de Noord-Hollandse duinen.

misstappen

Posts: 3.623

(pit) Box 3 werkte niet meer denk ik

  • 7
  • 27 jul 2026 - 12:19
F1 Nieuws GP Nederland 2026

Reacties (9)

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  • misstappen

    Posts: 3.623

    (pit) Box 3 werkte niet meer denk ik

    • + 7
    • 27 jul 2026 - 12:19
  • skibeest

    Posts: 2.131

    En hoe ernstig gaat die klapper worden? Hoop niet dat er zwaargewonden of erger vallen

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 12:21
  • F1 bekijker

    Posts: 481

    Al zijn vastgoed is verkocht.

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 12:29
    • Beri

      Posts: 7.034

      Dat is vast goed..

      • + 3
      • 27 jul 2026 - 12:41
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.807

    Lees het verhaal hier en je kunt niet ontkennen dat de man en race liefhebber ( hij heeft GT4 gereden) de F1 mede heeft teruggebracht naar Zandvoort....daarvoor hulde, wat men ook van hem vindt als zogenaamde huisjes melker.

    • + 4
    • 27 jul 2026 - 12:33
  • Regenrace

    Posts: 2.809

    Slim van zakenman Bernard, maar niet best voor de Nederlandse autosport. Die valt waarschijnlijk weer terug op zijn gat.
    F2 (waarvan de kalender niet helemaal parallel met F1 loopt) zou een aardig alternatief kunnen zijn, maar alleen als er langdurig, dus structureel, media-aandacht voor zou zijn. En die is er niet.
    Ook heb ik nooit begrepen waarom lokale circuits niet wat meer de handen ineen slaan. Het blijft kortzichtigheid en opportunisme troef.

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 12:39
  • Larry Perkins

    Posts: 66.666

    Annette Sekrève bij hun scheiding: "Je verkoopt je hele dubieuze handel maar eikel, ik wil keiharde pegels zien!"

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 13:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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