Prins Bernhard van Oranje heeft zijn zakelijke belangen verkocht. Dit betekent ook dat de prins geen mede-eigenaar meer is van het circuit van Zandvoort, waar volgende maand de voorlopig laatste Dutch Grand Prix wordt verreden. Bernhard was één van de aanjagers van de comeback van de Formule 1 naar de Noord-Hollandse duinen.

Bernhard en zijn zakenpartner Menno de Jong werden in 2016 eigenaar van het circuit van Zandvoort. De baan onderging in de jaren daarna grondige renovaties, en er werd hardop gedroomd van een comeback van de Formule 1. Tot verbazing van velen werd de droom realiteit, en keerde de Dutch Grand Prix in 2021 weer terug op de F1-kalender. Mede door de successen van Max Verstappen werd het een succesnummer, maar na dit jaar verdwijnt de race van de kalender.

Wat gaat er nu gebeuren?

Vandaag is bekend geworden dat Bernhard al zijn zakelijke belangen gaat verkopen. Dat betekent ook dat hij zijn belangen in het circuit van Zandvoort en zijn vastgoed van de hand doet. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Coen Groeneveld, zo liet een woordvoerder van de prins vandaag weten in een verklaring. Bernhard verklaart dat hij zich gaat richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, maar dat hij wel actief blijft in de autosport.

In de verklaring kijkt hij met veel trots terug op wat hij heeft bereikt in de sport: "De missie is volbracht. We haalden de Formule 1 terug naar Nederland en we stonden zes edities lang met Zandvoort op het wereldtoneel. Mooier wordt het niet en juist dan moet je durven kiezen. Ik draag mijn belangen over aan de partners met wie ik dit heb opgebouwd."

De bizarre comeback

Het circuit van Zandvoort werd in 2016 officieel eigendom van Chapman Andretti Partners, waar prins Bernhard en De Jong aan het roer stonden. Ze namen het circuit over van Hans Ernst, die 27 jaar lang de eigenaar was van het circuit. Met het terughalen van de Formule 1 werd er een groot doel gehaald. De baan werd voor de koningsklasse aangepast met onder meer een kombocht. De race staat eind volgende maand voor het laatst op de planning. Ze willen afscheid nemen met een klapper, want er wordt ook een sprintrace verreden.

Wat de toekomst verder brengt, is grotendeels onduidelijk. Wel is bekend dat de Formule E vanaf volgend jaar gaat rijden in de Noord-Hollandse duinen.