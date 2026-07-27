Red Bull Racing beleefde opnieuw een pijnlijke kwalificatie tijdens de Grand Prix van Hongarije. Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde startplaats en haalde na afloop hard uit naar de RB22, die volgens hem aerodynamisch "compleet kapot" is. Volgens Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz neemt de druk op technisch directeur Pierre Waché daardoor met de week toe.

Verstappen kon zich wederom niet meten met de topteams in Hongarije. Daar werd duidelijk dat de RB22 nog niet op het niveau is van Mercedes, Ferrari of McLaren. Kravitz ziet daarom wrijving ontstaan tussen de Nederlander en Red Bull.

'Red Bull heeft een groot probleem'

In zijn Ted's Qualifying Notebook liet Kravitz weinig ruimte voor twijfel over de situatie binnen Red Bull. Volgens de Brit worstelt het team al meerdere races met de nieuwste aerodynamische updates en groeit de interne druk op technisch directeur Pierre Waché.

"Red Bull heeft een serieus probleem", stelde Kravitz. "De updates die sinds Oostenrijk op de wagen zijn gekomen, leveren niet wat ervan verwacht werd. Max omschreef de auto als aerodynamisch volledig kapot. Samen met Isack Hadjar noemde hij de RB22 zelfs nauwelijks bestuurbaar. Hij sprak van een verschrikkelijke auto en een dramatisch weekend."

Volgens Kravitz is Waché inmiddels een van de mensen die binnen Red Bull het meest onder een vergrootglas ligt. "Hij benadrukt dat het team er alles aan doet om de auto te verbeteren, maar je voelt duidelijk de frustratie en de zorgen binnen het team."

Oude achtervleugel mogelijk terug op RB22

Kravitz sluit niet uit dat Red Bull voor de race alsnog ingrijpt. Volgens hem bestaat de mogelijkheid dat Verstappen en het team teruggrijpen naar de oudere achtervleugel, die misschien minder snel is, maar wel voorspelbaarder presteert dan de huidige specificatie.

"De vraag is of ze de oude achtervleugel terugplaatsen. Die is misschien iets langzamer, maar ze weten tenminste hoe die zich gedraagt. Dat zou voor de race een veiligere keuze kunnen zijn", aldus de Sky Sports-verslaggever.

Toch ziet Kravitz ook een dilemma. Verstappen vertrekt vanaf de zesde plaats, terwijl teamgenoot Hadjar als achtste start. Daardoor is een ingrijpende wijziging niet vanzelfsprekend. Bovendien denkt de Brit dat de huidige technische problemen weinig vertrouwen wekken richting de toekomst. "Met dit soort upgrades ga je Max Verstappen in ieder geval niet overtuigen om ook volgend seizoen bij Red Bull te blijven."