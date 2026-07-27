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Sky Sports: "Verstappen zet Red Bull-kopstuk onder druk"

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Sky Sports: "Verstappen zet Red Bull-kopstuk onder druk"

Red Bull Racing beleefde opnieuw een pijnlijke kwalificatie tijdens de Grand Prix van Hongarije. Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde startplaats en haalde na afloop hard uit naar de RB22, die volgens hem aerodynamisch "compleet kapot" is. Volgens Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz neemt de druk op technisch directeur Pierre Waché daardoor met de week toe.

Verstappen kon zich wederom niet meten met de topteams in Hongarije. Daar werd duidelijk dat de RB22 nog niet op het niveau is van Mercedes, Ferrari of McLaren. Kravitz ziet daarom wrijving ontstaan tussen de Nederlander en Red Bull. 

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'Red Bull heeft een groot probleem'

In zijn Ted's Qualifying Notebook liet Kravitz weinig ruimte voor twijfel over de situatie binnen Red Bull. Volgens de Brit worstelt het team al meerdere races met de nieuwste aerodynamische updates en groeit de interne druk op technisch directeur Pierre Waché.

"Red Bull heeft een serieus probleem", stelde Kravitz. "De updates die sinds Oostenrijk op de wagen zijn gekomen, leveren niet wat ervan verwacht werd. Max omschreef de auto als aerodynamisch volledig kapot. Samen met Isack Hadjar noemde hij de RB22 zelfs nauwelijks bestuurbaar. Hij sprak van een verschrikkelijke auto en een dramatisch weekend."

Volgens Kravitz is Waché inmiddels een van de mensen die binnen Red Bull het meest onder een vergrootglas ligt. "Hij benadrukt dat het team er alles aan doet om de auto te verbeteren, maar je voelt duidelijk de frustratie en de zorgen binnen het team."

Oude achtervleugel mogelijk terug op RB22

Kravitz sluit niet uit dat Red Bull voor de race alsnog ingrijpt. Volgens hem bestaat de mogelijkheid dat Verstappen en het team teruggrijpen naar de oudere achtervleugel, die misschien minder snel is, maar wel voorspelbaarder presteert dan de huidige specificatie.

"De vraag is of ze de oude achtervleugel terugplaatsen. Die is misschien iets langzamer, maar ze weten tenminste hoe die zich gedraagt. Dat zou voor de race een veiligere keuze kunnen zijn", aldus de Sky Sports-verslaggever.

Toch ziet Kravitz ook een dilemma. Verstappen vertrekt vanaf de zesde plaats, terwijl teamgenoot Hadjar als achtste start. Daardoor is een ingrijpende wijziging niet vanzelfsprekend. Bovendien denkt de Brit dat de huidige technische problemen weinig vertrouwen wekken richting de toekomst. "Met dit soort upgrades ga je Max Verstappen in ieder geval niet overtuigen om ook volgend seizoen bij Red Bull te blijven."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • shakedown

    Posts: 1.921

    Dat wache onder druk staat is al even bekend..dat red bull niet zomaar iemand eruit gooit is een sterk punt. Geen paniek reacties.

    Maar nu al een flink aantal maanden en meerdere updates, krijgt wache en zijn team het niet voor elkaar.

    Ik heb Verstappen ook niet gehoord dat hij achter wache staat... Ik neem aan dat in de zomerstop er een berichtje gaat komen en dat er een verandering in het aero team gaat komen.

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 08:36

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Bahrein
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Australië
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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