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Verstappen krijgt woede-uitbarsting: "Fucking belachelijk!"

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Verstappen krijgt woede-uitbarsting: "Fucking belachelijk!"

Ook Max Verstappen ergerde zich tijdens de Grand Prix van Hongarije dood aan de achterblijvers. Tijdens de race leken er dingen mis te gaan met het marshallsysteem, waardoor de coureurs in het midden- en achterveld niet doorhadden dat de koplopers achter hen reden. Verstappen schold een aantal coureurs de huid vol, en smeekte om tijdstraffen.

De achterblijvers speelden een onbedoelde hoofdrol in de Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend. Mercedes-teambaas Toto Wolff ergerde zich dood aan het feit dat de 'Teletubbies' van de andere teams de coureurs niet waarschuwden, terwijl McLaren-coureur Oscar Piastri werd geraakt door Carlos Sainz. De Spanjaard keek niet goed in zijn spiegels, en tikte Piastri bijna van de baan.

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'Fucking belachelijk!'

Ook Verstappen kwam tijdens de race een groepje achterblijvers tegen, die vooral met elkaar bezig waren. Vlak voor zijn neus vochten Racing Bulls-coureurs Arvid Lindblad en Liam Lawson met elkaar, en ze keken niet wie er achter hen reed. Terwijl er rechts naast de baan overduidelijk het lichtpaneel blauw knipperde.

Verstappen werd helemaal gek van het feit dat Lawson en Lindblad niet aan de kant gingen. Verstappen richtte zich tot zijn race-engineer Gianpiero Lambiase en schold de twee coureurs van het zusterteam de huid vol: "Ze moeten een straf krijgen! Dit is fucking belachelijk! Deze idioten, mijn God!"

Hoe liep het af?

Verstappen, die een frustrerende race reed, kwam uiteindelijk als tweede over de streep met een ruime achterstand op raceleider Lando Norris. Voor Lawson en Lindblad liep de race uiteindelijk ook goed af, want beide coureurs kwamen in de punten over de streep.

Lawson en Lindblad vochten niet alleen met elkaar, maar ook met Audi-coureur Nico Hülkenberg. Lawson kwam met één rondje achterstand als achtste over de streep, en hield Hülkenberg achter zich. Voor Lindblad liep het net goed af, en hij kwam als tiende over de streep. Ze kregen geen straf voor het moment met Verstappen, die de race verder zonder kleerscheuren kon uitrijden.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.805

"Verstappen schold een aantal coureurs de huid vol, en smeekte om tijdstraffen."

"The Dutch naaier" was weer eens niet te spreken hoor.
In plaats van vriendelijk vragen of ze alstublieft aan de kant willen gaan staat bij Max niet in z'n woordenboekje.....nee, die begint te vloeken, tieren en sm�... [Lees verder]

  • 2
  • 27 jul 2026 - 08:34
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (6)

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  • Politik

    Posts: 10.036

    Dit is natuurlijk best een lastige.
    Achterblijvers moeten aan de kant,dat staat buiten kijf.
    Maar het moet wel reëel blijven, want als ze in gevecht zijn met elkaar, kan je moeilijk tijdens zo'n gevecht allebei aan de kant gaan en dan weer verder vechten. Dat gaat geheid ook problemen opleveren.
    Ook kun je niet zomaar op elke plek op het circuit plaats maken i.v.m. de vuile stukken.

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 08:03
    • Di Stefano

      Posts: 397

      Ik kan het mis hebben, maar volgens mij zijn er duidelijk regels voor de achterblijvers. Ze moeten hun gevecht stoppen en binnen een x aantal bochten de coureur voorlaten

      • + 1
      • 27 jul 2026 - 08:25
    • Politik

      Posts: 10.036

      Volgens mij gingen ze uiteindelijk toch ook binnen een x aantal bochten aan de kant?

      Punt is dat het de koplopers in het veld nooit snel genoeg gaat.

      Nu had Verstappen er behoorlijk last van.
      Maar aan het einde van de race speelden de achterblijvers hem weer in de kaart, want Antonelli verloor in zijn jacht op Verstappen 2 seconden t.g.v. achterblijvers.
      Dat was het moment dat Antonelli wist, dat hij Verstappen nooit meer bij zou kunnen gaan halen.

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 08:44
  • Joeppp

    Posts: 8.738

    Ik wou dat ik met de trein was gegaan!

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 08:09
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.805

    "Verstappen schold een aantal coureurs de huid vol, en smeekte om tijdstraffen."

    "The Dutch naaier" was weer eens niet te spreken hoor.
    In plaats van vriendelijk vragen of ze alstublieft aan de kant willen gaan staat bij Max niet in z'n woordenboekje.....nee, die begint te vloeken, tieren en sméken om tijdstraffen.

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 08:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.805

      En de achterblijvers kunnen 'n bezoekje verwachten van die andere Verstappen....je weet wel....die met dat grote rode hoofd.

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 08:36

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2
Ferrari
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Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
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3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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