Ook Max Verstappen ergerde zich tijdens de Grand Prix van Hongarije dood aan de achterblijvers. Tijdens de race leken er dingen mis te gaan met het marshallsysteem, waardoor de coureurs in het midden- en achterveld niet doorhadden dat de koplopers achter hen reden. Verstappen schold een aantal coureurs de huid vol, en smeekte om tijdstraffen.

De achterblijvers speelden een onbedoelde hoofdrol in de Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend. Mercedes-teambaas Toto Wolff ergerde zich dood aan het feit dat de 'Teletubbies' van de andere teams de coureurs niet waarschuwden, terwijl McLaren-coureur Oscar Piastri werd geraakt door Carlos Sainz. De Spanjaard keek niet goed in zijn spiegels, en tikte Piastri bijna van de baan.

'Fucking belachelijk!'

Ook Verstappen kwam tijdens de race een groepje achterblijvers tegen, die vooral met elkaar bezig waren. Vlak voor zijn neus vochten Racing Bulls-coureurs Arvid Lindblad en Liam Lawson met elkaar, en ze keken niet wie er achter hen reed. Terwijl er rechts naast de baan overduidelijk het lichtpaneel blauw knipperde.

Verstappen werd helemaal gek van het feit dat Lawson en Lindblad niet aan de kant gingen. Verstappen richtte zich tot zijn race-engineer Gianpiero Lambiase en schold de twee coureurs van het zusterteam de huid vol: "Ze moeten een straf krijgen! Dit is fucking belachelijk! Deze idioten, mijn God!"

Hoe liep het af?

Verstappen, die een frustrerende race reed, kwam uiteindelijk als tweede over de streep met een ruime achterstand op raceleider Lando Norris. Voor Lawson en Lindblad liep de race uiteindelijk ook goed af, want beide coureurs kwamen in de punten over de streep.

Lawson en Lindblad vochten niet alleen met elkaar, maar ook met Audi-coureur Nico Hülkenberg. Lawson kwam met één rondje achterstand als achtste over de streep, en hield Hülkenberg achter zich. Voor Lindblad liep het net goed af, en hij kwam als tiende over de streep. Ze kregen geen straf voor het moment met Verstappen, die de race verder zonder kleerscheuren kon uitrijden.