Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft hard uitgehaald naar andere teams. De Oostenrijker was niet blij met hoe de andere teams omgingen met de blauwe vlaggen, en stelde dat het marshallsysteem niet goed werkte tijdens de race. Wolff was niet blij met de situatie en de prestaties van zijn team.

Het team van Mercedes beleefde een tegenvallend weekend op de Hungaroring. Andrea Kimi Antonelli wist de schade nog enigszins te herstellen met een derde plaats, terwijl George Russell na een afschuwelijke start niet verder kwam dan de zevende plaats. Bij Mercedes was de teleurstelling groot, en ze waren ook niet blij met het gedrag van de achterblijvers. Veel coureurs uit het achterveld gingen pas op het allerlaatste moment aan de kant, en dat wekte dan weer frustratie op bij de koplopers.

'Die Teletubbies zaten niet op te letten'

Mercedes-teambaas Toto Wolff was niet blij met het gedrag van de andere teams in de race. De Oostenrijker was zwaar gefrustreerd, en hij haalde hard uit toen hij zich na afloop uitsprak bij Sky: "Het marshallsysteem functioneerde niet en de auto's in het achterveld waren aan het verdedigen op het moment dat Kimi met Lewis Hamilton aan het vechten was."

Wolff was kwaad, en haalde met kleurrijke taal uit naar zijn collega's. Hij kwam met een opvallende vergelijking: "Het is echt ronduit belachelijk dat sommige Teletubbie-engineers die aan de pitmuur bij die teams zitten, de coureurs niet vertellen wat er achter hen gebeurt."

Opvallend veel klachten en incidenten

Tijdens de race waren er meerdere opvallende incidenten, en dat zorgde voor frustratie bij de coureurs in de kopgroep. Zo werd Oscar Piastri bijna van de baan geramd door Carlos Sainz, kreeg Oliver Bearman een straf voor het negeren van blauwe vlaggen en liet ook Max Verstappen zien dat hij niet blij was met het gedrag van de achterblijvers. Slechts zeven coureurs finishten in dezelfde ronde als de raceleider, terwijl vijf coureurs op twee rondes achterstand werden gezet.