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Wolff hekelt gedrag F1-teams: "Die Teletubbies letten niet op!"

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Wolff hekelt gedrag F1-teams: "Die Teletubbies letten niet op!"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft hard uitgehaald naar andere teams. De Oostenrijker was niet blij met hoe de andere teams omgingen met de blauwe vlaggen, en stelde dat het marshallsysteem niet goed werkte tijdens de race. Wolff was niet blij met de situatie en de prestaties van zijn team.

Het team van Mercedes beleefde een tegenvallend weekend op de Hungaroring. Andrea Kimi Antonelli wist de schade nog enigszins te herstellen met een derde plaats, terwijl George Russell na een afschuwelijke start niet verder kwam dan de zevende plaats. Bij Mercedes was de teleurstelling groot, en ze waren ook niet blij met het gedrag van de achterblijvers. Veel coureurs uit het achterveld gingen pas op het allerlaatste moment aan de kant, en dat wekte dan weer frustratie op bij de koplopers.

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25 jul

'Die Teletubbies zaten niet op te letten'

Mercedes-teambaas Toto Wolff was niet blij met het gedrag van de andere teams in de race. De Oostenrijker was zwaar gefrustreerd, en hij haalde hard uit toen hij zich na afloop uitsprak bij Sky: "Het marshallsysteem functioneerde niet en de auto's in het achterveld waren aan het verdedigen op het moment dat Kimi met Lewis Hamilton aan het vechten was."

Wolff was kwaad, en haalde met kleurrijke taal uit naar zijn collega's. Hij kwam met een opvallende vergelijking: "Het is echt ronduit belachelijk dat sommige Teletubbie-engineers die aan de pitmuur bij die teams zitten, de coureurs niet vertellen wat er achter hen gebeurt."

Opvallend veel klachten en incidenten

Tijdens de race waren er meerdere opvallende incidenten, en dat zorgde voor frustratie bij de coureurs in de kopgroep. Zo werd Oscar Piastri bijna van de baan geramd door Carlos Sainz, kreeg Oliver Bearman een straf voor het negeren van blauwe vlaggen en liet ook Max Verstappen zien dat hij niet blij was met het gedrag van de achterblijvers. Slechts zeven coureurs finishten in dezelfde ronde als de raceleider, terwijl vijf coureurs op twee rondes achterstand werden gezet.

jd2000

Posts: 7.866

Stoere vent hoor om denigrerend te doen over zijn collega's. Polariseren in de F1 was ooit uitgevonden door Wolff en gaat er gewoon mee door.

  • 6
  • 26 jul 2026 - 19:13
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Hongarije 2026

Reacties (25)

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  • jd2000

    Posts: 7.866

    Stoere vent hoor om denigrerend te doen over zijn collega's. Polariseren in de F1 was ooit uitgevonden door Wolff en gaat er gewoon mee door.

    • + 6
    • 26 jul 2026 - 19:13
    • hennie013

      Posts: 1.875

      En nu hoop ik echt dat die Arabier even fors ingrijpt, Max kreeg al een straf toen hij schelde op zijn eigen auto en Toto heeft het hier over het FIA personeel !
      Dat is toch heel veel meer schandaliger dan wat Max tien deed, dit is gewoon schofterig en zou zwaar gestraft moeten worden, kan toch niet ongestraft blijven !

      • + 2
      • 26 jul 2026 - 20:22
    • HarryLam

      Posts: 5.618

      Moeten ze hun werk maar goed doen, het is geen Bleekemolen kartbaan toch.

      • + 2
      • 26 jul 2026 - 20:33
    • Had ik maar

      Posts: 45

      Wolff had het niet over FIA personeel @Hennie, hij had het over de engineers die aan de pitmuur zitten. Dus de race engineers.
      En hij had hier 100% gelijk.

      • + 3
      • 26 jul 2026 - 21:45
  • Larry Perkins

    Posts: 66.661

    De Teletubbies waren druk bezig met elkaar:
    Tinky Winky was zijn kleine winky in Dipsy zijn donkerste plekje aan het dippen.
    Laa-Laa was de blauwe vlaggen aan het wassen.
    Waarna Po er een jurk voor Tinky Winky van ging naaien...

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 19:17
  • schwantz34

    Posts: 42.520

    Het gehuil van Wolff is volledig onterecht, want er waren technishe problemen met het systeem dat gaat over de lichtpaneel en car-tracker weergave. Waardoor het voor de wedstrijdleiding, en mensen aan de pitmuur één grote onoverzichtelijke bende was geworden van wie waar reed op welk moment, omdat ze simpelweg die informatie niet goed op een rijtje hadden.

    • + 5
    • 26 jul 2026 - 19:30
    • Beemerdude

      Posts: 8.452

      @Schwantz; dan zorg je als wedstrijdleiding maar dat je handmatige backup functioneert. Vroeger ging alles ook niet automatisch en er is 1 ding overeind gebleven; vlaggen aan de baan gaan voor. Dat de heren in de auto’s alleen maar naar hun dashboard kijken of er een blauw lampje oplicht is belachelijk. Engineers weten waar hun auto op de baan is en die moeten doorgeven aan de coureurs dat de kop er aan komt. Marshalls zwaaien blauw en dan ga je aan de kant. Wolff heeft gelijk, alleen z’n Teletubbies opmerking is niet heel handig.

      • + 5
      • 26 jul 2026 - 20:27
    • Need5Speed

      Posts: 4.149

      Maar de coureurs en de teams weten dat er problemen zijn met het systeem en ze weten dan ook dat ze op de vlaggen moeten letten, in de spiegels moeten kijken en instructies via de radio door moeten geven.
      Je weet ook dat je bijna op een ronde zit en de leider in de wedstrijd eraan zit te komen. En dan toch zo'n fout maken...

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 20:47
  • Di Stefano

    Posts: 395

    Ik vind dat ze de achterblijvers eens goed gaan aanpakken, want het was deze race bedroevend. Alleen Alonso trapte vol op zijn rem en liet iedereen netjes voorbij

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 19:31
    • NicoS

      Posts: 21.095

      Ik heb er genoeg gewoon netjes aan de kant zien gaan, maar soms waren de coureurs ook met elkaar in gevecht, en dan gebeurt het wel eens dat ze wat minder makkelijk opzij gaan.
      Iedereen heeft daar wel eens mee te maken, het hoort er ook bij, zeker op dit circuit.

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 20:21
  • Politik

    Posts: 10.034

    Wolff heeft best een punt. Het was chaotisch vandaag met de achterblijvers.
    Zijn collega-teams teletubbies noemen is denigrerend, respectloos en onnodig.
    Wolff moet wel beseffen dat er zonder deze teams geen F1 zou zijn.

    • + 6
    • 26 jul 2026 - 19:34
  • Pietje Bell

    Posts: 35.958

    Verbaast me dat hij nog tijd had om met Sky te praten. Hij arriveerde vrijdag een uur
    voordat VT1 begon op het vliegveld van Budapest en hij vertrok 1 uur en 20 min nadat
    Kimi van het podium afkwam weer vanaf het vliegveld in Boedapest (18:17u) en landt
    straks op vliegveld Olbia in Sardinië.
    Wordt er bij Mercedes niet aan een debrief en viering van Kimi zijn podiumplaats gedaan
    of hoeft hij als teambaas daar niet bij aanwezig te zijn?

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 19:38
    • Pietje Bell

      Posts: 35.958

      Max en de meeste andere coureurs vertrekken meestal 3 - 3,5 uur
      na de finishvlag van het vliegveld richting huis.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 19:40
    • Larry Perkins

      Posts: 66.661

      Is ie op weg naar zijn sloep, en ligt die sloep al lepeltje-lepeltje met de 'Unleash the Lion'?

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 19:42
    • Pietje Bell

      Posts: 35.958

      Beide jachten hebben de transponder uitgezet voordat ze uit Monaco vertrokken. Toto heeft 'm nog even aangehad tot Madalena, ten noorden van Sardinië; dat was 3 weken geleden al. Max zijn jacht is sinds vrijdagavond verdwenen uit de haven van Cap d'Ail. Is te zien op de webcam.

      En zoals ik hierboven al schreef is Max nu na 3 uur en 20 minuten aan het taxiën op de luchthaven van Budapest.

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 20:18
    • Pietje Bell

      Posts: 35.958

      Oh, sorry @Larry, ja, Toto is idd op weg naar zijn sloep en is zojuist geland op vliegveld Olbia op Sardinië.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 20:20
  • Larry Perkins

    Posts: 66.661

    Vroeger in mijn tijd waren er nog geen blauwe vlaggen en kon je als achterblijvert gewoon de strijd aangaan met die verwende coureurs vooraan, bull lol gehad, dat waren nog eens tijden, ook leuk voor het publiek, en matennaaiers zoals het ventje uit King’s Lynn waren flink de Sjaak...

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 19:39
  • schwantz34

    Posts: 42.520

    Bam, Mathieu van der Poel klopt Pogacar,en wint in een zinderende finaklesprint de laatste rit van de Tour op de Champs-Élysées. Sjezus wat een topper is dat zeg!

    • + 5
    • 26 jul 2026 - 19:58
    • jd2000

      Posts: 7.866

      Baas!

      • + 4
      • 26 jul 2026 - 20:06
    • schwantz34

      Posts: 42.520

      Kippenvel van hier tot günther!

      • + 4
      • 26 jul 2026 - 20:08
    • jd2000

      Posts: 7.866

      Trouwens schwantz34, denk jij dat die Pogacar dit naturel doet? Nooit een slechte dag en altijd een klasse apart. Ik geloof er niet in.

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 20:27
    • Had ik maar

      Posts: 45

      @JD2000
      Pogacar rijd iedereen nog meer de moeder dan Armstrong deed en de nachtelijke dopingcontroles in eens zijn er ook niet zomaar. Er zijn er meer die het verdacht vinden denk ik.
      Maar dan kan je ook de eveneens buitengewone verrichtingen van Mathieu benoemen en daar kan en wil ik geen onvertogen woord over horen of zeggen, HELD.

      Overigens zijn er bij alle grote Tour namen wel verdachtmakingen geweest, ook van Merckx, Hinault en Indurain. Toch blijven het helden (alleen niet zo groot als HELD Mathieu), want hun concurrenten zullen van net zo'n onbesproken gedrag zijn geweest.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 22:01
    • da_bartman

      Posts: 6.790

      Merkx heeft drie keer een dopingschorsing gehad. dus dat gaat wel verder dan alleen maar verdachtmakingen

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 22:55
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.145

    Welke straf stond er op het in diskrediet brengen van de sport?

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 20:30
  • elflitso

    Posts: 1.960

    Beetje hypocriet van Wolff, als koploper kreeg Lando ook een blauw licht. Ik zat al te kijken van welke achterligger rijdt er dan voor hem. Niemand dus... Was wel een teken dat het systeem niet goed werkte. Ja en dat ze bij Mercedes eigen software hebben wat baanposities van conculega's weergeeft is al jaren.

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 20:31

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2
Ferrari
285
3
McLaren
195
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Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
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Datum
Grand Prix
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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