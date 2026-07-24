Met de billen bloot: Aston Martin onthult bizar updatepakket

Het team van Aston Martin introduceert dit weekend in Hongarije een reusachtig updatepakket. Ze rijden met bijna een nieuwe auto, en nu is duidelijk geworden wat er precies is veranderd. Aston Martin heeft vrijwel een volledig nieuwe auto meegenomen naar de Hungaroring, zo blijkt uit de documenten van de FIA.

Aston Martin begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen, maar al snel werd duidelijk dat de droom een haast oneindige nachtmerrie was. De eerste Aston Martin van Adrian Newey bleek een onbestuurbaar monster te zijn, en coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll worstelden elk weekend. In Australië konden ze door gevaarlijke trillingen de race niet uitrijden, en de achterstand op de rest van het veld is reusachtig. Dat ze dit weekend een b-spec zouden introduceren, werd al eerder duidelijk. Nu is duidelijk geworden wat ze precies hebben aangepast.

Bij Aston Martin hebben ze het klokje rond gewerkt om de auto's af te krijgen voor de eerste vrije training. Vanochtend vroeg waren de monteurs nog bezig, en het lijkt erop dat ze de curfew hebben gebroken. Op de eerste foto's was te zien dat ze onder meer een flink aangepaste vloer en een bijzondere achtervleugel hebben meegenomen naar de Hungaroring, maar de documenten van de FIA verraden nog veel meer veranderingen.

Enorme veranderingen

Het team heeft maar liefst zestien (!) updates doorgevoerd aan de auto, die allemaal gericht zijn op de performance. Aan de voorkant van de auto hebben ze een volledig nieuwe voorvleugel ontwikkeld, die op alle punten is vernieuwd. Dit moet ervoor zorgen dat de performance wordt verbeterd en de nieuwe voorzijde van de auto is ook aangepast om ervoor te zorgen dat het aansluit bij de andere updates.

Aston Martin heeft namelijk ook de brake ducts aan de voorkant aangepast, en dat is zeker niet de enige verandering. Ze nemen namelijk ook een volledig nieuwe vloer mee, inclusief een sterk aangepaste diffuser. In het document van de FIA stelt het team dat deze veranderingen zijn doorgevoerd om de load te verbeteren, en dat deze nieuwe onderdelen de algehele performance moeten verbeteren.

Ook de sidepods zijn onderhanden genomen, en Aston Martin introduceert hier een volledig nieuw bodywork. Dit zorgt er ook voor dat de cooling louvres zijn aangepast. Wie daarna verder kijkt naar de achterzijde van de auto, ziet dat ook de achterwielophanging is vervangen. Het gaat hier om kleine veranderingen, en volgens het team is dit gedaan om het te laten aansluiten bij de nieuwe vloer.

Bijzondere achtervleugel

Ook de achtervleugel is volledig vernieuwd, iets wat al duidelijk werd op uitgelekte foto's. Op de beelden is te zien dat het systeem om de actieve aerodynamica te activeren, een zeer bijzondere vorm heeft. Waar er eerst een soort knopje op de vleugel zat, is er nu een soort boogconstructie te zien.