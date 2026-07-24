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Met de billen bloot: Aston Martin onthult bizar updatepakket

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Met de billen bloot: Aston Martin onthult bizar updatepakket

Het team van Aston Martin introduceert dit weekend in Hongarije een reusachtig updatepakket. Ze rijden met bijna een nieuwe auto, en nu is duidelijk geworden wat er precies is veranderd. Aston Martin heeft vrijwel een volledig nieuwe auto meegenomen naar de Hungaroring, zo blijkt uit de documenten van de FIA.

Aston Martin begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen, maar al snel werd duidelijk dat de droom een haast oneindige nachtmerrie was. De eerste Aston Martin van Adrian Newey bleek een onbestuurbaar monster te zijn, en coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll worstelden elk weekend. In Australië konden ze door gevaarlijke trillingen de race niet uitrijden, en de achterstand op de rest van het veld is reusachtig. Dat ze dit weekend een b-spec zouden introduceren, werd al eerder duidelijk. Nu is duidelijk geworden wat ze precies hebben aangepast.

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Bij Aston Martin hebben ze het klokje rond gewerkt om de auto's af te krijgen voor de eerste vrije training. Vanochtend vroeg waren de monteurs nog bezig, en het lijkt erop dat ze de curfew hebben gebroken. Op de eerste foto's was te zien dat ze onder meer een flink aangepaste vloer en een bijzondere achtervleugel hebben meegenomen naar de Hungaroring, maar de documenten van de FIA verraden nog veel meer veranderingen.

Enorme veranderingen

Het team heeft maar liefst zestien (!) updates doorgevoerd aan de auto, die allemaal gericht zijn op de performance. Aan de voorkant van de auto hebben ze een volledig nieuwe voorvleugel ontwikkeld, die op alle punten is vernieuwd. Dit moet ervoor zorgen dat de performance wordt verbeterd en de nieuwe voorzijde van de auto is ook aangepast om ervoor te zorgen dat het aansluit bij de andere updates.

Aston Martin heeft namelijk ook de brake ducts aan de voorkant aangepast, en dat is zeker niet de enige verandering. Ze nemen namelijk ook een volledig nieuwe vloer mee, inclusief een sterk aangepaste diffuser. In het document van de FIA stelt het team dat deze veranderingen zijn doorgevoerd om de load te verbeteren, en dat deze nieuwe onderdelen de algehele performance moeten verbeteren.

Ook de sidepods zijn onderhanden genomen, en Aston Martin introduceert hier een volledig nieuw bodywork. Dit zorgt er ook voor dat de cooling louvres zijn aangepast. Wie daarna verder kijkt naar de achterzijde van de auto, ziet dat ook de achterwielophanging is vervangen. Het gaat hier om kleine veranderingen, en volgens het team is dit gedaan om het te laten aansluiten bij de nieuwe vloer.

Bijzondere achtervleugel

Ook de achtervleugel is volledig vernieuwd, iets wat al duidelijk werd op uitgelekte foto's. Op de beelden is te zien dat het systeem om de actieve aerodynamica te activeren, een zeer bijzondere vorm heeft. Waar er eerst een soort knopje op de vleugel zat, is er nu een soort boogconstructie te zien.

Billgates307

Posts: 9.473

Zal SennaS het nog lukken dit jaar om wat zinnigs te schrijven?

  • 14
  • 24 jul 2026 - 11:54
Foto's Grand Prix van Hongarije 2026
F1 Nieuws Aston Martin GP Hongarije 2026

Reacties (11)

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  • Joeppp

    Posts: 8.732

    Hier ben ik wel heel benieuwd naar wat betreft de vrije trainingen. Kijken of Newey het nog heeft.

    • + 3
    • 24 jul 2026 - 11:41
  • SennaS

    Posts: 12.461

    Zal Newey het dan toch weer flikken om weer een Newey raket neer te zetten

    • + 1
    • 24 jul 2026 - 11:45
    • Billgates307

      Posts: 9.473

      Zal SennaS het nog lukken dit jaar om wat zinnigs te schrijven?

      • + 14
      • 24 jul 2026 - 11:54
    • Joeppp

      Posts: 8.732

      Ja, ik stelde mij dezelfde vraag. Dus hierbij het antwoord op je vraag Bill: Ja.

      • + 2
      • 24 jul 2026 - 12:09
    • schwantz34

      Posts: 42.489

      @B De vraag stellen is hem beantwoorden!

      • + 5
      • 24 jul 2026 - 12:11
  • Pietje Bell

    Posts: 35.908

    Het document:

    pbs.twimg.com/medi(...)I_k5?format=jpg&;

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 12:03
  • Larry Perkins

    Posts: 66.541

    "Aston Martin met de billen bloot."

    Had verwacht dat Boring Bottas in zijn blote billetjes bij Aston Martin had getekend...

    • + 1
    • 24 jul 2026 - 12:28
  • Pietje Bell

    Posts: 35.908

    Aangezien Melissa dit weekend hier moet werken voor DASN hebben ze de baby
    meegenomen naar het circuit, en een nan/n.y uiteraard.
    Fernando kon het niet laten om zijn 4 maanden oude zoontje even aan zijn kant
    van de garage te laten zien.

    www.instagram.com/p/DbJtmv3I5Wp/

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 12:29
  • jd2000

    Posts: 7.860

    Vrijwel nieuwe auto, is dat mogelijk met een budgetcap?

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 12:31
    • MacGyver

      Posts: 3.989

      Als je een half jaar aanmoddert en achter de schermen een b-spec in elkaar schroeft? Ik denk het wel

      • + 1
      • 24 jul 2026 - 12:52
  • Pietje Bell

    Posts: 35.908

    Aangezien Melissa dit weekend hier moet werken voor DASN hebben ze de baby
    meegenomen naar het circuit, en een nanny uiteraard.
    Fernando kon het niet laten om zijn 4 maanden oude zoontje even aan zijn kant
    van de garage te laten zien.

    www.instagram.com/p/DbJtmv3I5Wp/

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 12:39

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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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