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Wolff sneert na Antonelli-geruchten: "Ferrari had veel eerder moeten zijn!"

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Wolff sneert na Antonelli-geruchten: "Ferrari had veel eerder moeten zijn!"

Andrea Kimi Antonelli beleeft een droomseizoen in de Formule 1 en dat blijft niet onopgemerkt. De Italiaanse Mercedes-coureur wordt nadrukkelijk gelinkt aan Ferrari, maar volgens teambaas Toto Wolff hoeft de Scuderia daar niet op te rekenen. De Oostenrijker deelde bovendien een stevige sneer uit aan de Italiaanse renstal.

Antonelli staat na zijn overwinning tijdens de Grand Prix van België stevig aan de leiding in het wereldkampioenschap. De Mercedes-coureur heeft inmiddels een voorsprong van 45 punten op Lewis Hamilton, terwijl teamgenoot George Russell nog eens vijf punten verder achter staat. Door die indrukwekkende prestaties wordt de Italiaan steeds vaker genoemd als een mogelijke toekomstige Ferrari-coureur.

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Wolff wijst Ferrari op gemiste kans

Wolff bevestigt dat Mercedes op de hoogte is van de vermeende interesse vanuit Maranello. De teambaas benadrukt in gesprek met RTBF echter dat Antonelli al jarenlang onderdeel uitmaakt van de Mercedes-familie en vindt dat Ferrari veel eerder had moeten toeslaan.

"We weten dat Ferrari belangstelling heeft, maar Kimi rijdt al sinds zijn elfde voor Mercedes. Als ze hem echt hadden gewild, hadden ze zes of zeven jaar geleden in actie moeten komen. Nu ontdekken ze ineens dat er een Italiaanse toprijder rondloopt. Natuurlijk snap ik dat Ferrari graag een Italiaan in de auto wil hebben, maar voor ons is hij al heel lang een Mercedes-coureur", aldus Wolff.

Ferrari wacht al decennia op Italiaanse held

Dat Ferrari aast op een Italiaanse coureur is niet verrassend. De Scuderia heeft sinds Giancarlo Fisichella in 2009 geen Italiaan meer in een Formule 1-auto gehad. De laatste vaste Italiaanse Ferrari-coureur was Ivan Capelli in 1992, maar dat avontuur liep uit op een teleurstelling.

Ook qua successen wacht Ferrari al decennialang op een nieuwe nationale held. Michele Alboreto was in 1985 de laatste Italiaan die een Grand Prix voor de Scuderia wist te winnen, terwijl Alberto Ascari nog altijd de laatste Italiaanse wereldkampioen van Ferrari is. Hij pakte de wereldtitel in 1952 en 1953. Tegen die achtergrond is het niet vreemd dat de naam van Antonelli steeds nadrukkelijker rondzingt in Maranello, al lijkt Mercedes voorlopig niet van plan zijn grote talent te laten gaan.

mr.Monza

Posts: 10.179

"Nu ontdekken ze ineens dat er een Italiaanse toprijder rondloopt"
Dat wisten ze al, ze twijfelden vanwege zijn leeftijd.

Massimo Rivola, nu Aprilia in MotoGP, haalde Kimi naar Ferrari in 2017, als 11 jarig kart talent.
Doorstond glansrijk alle tests, waaronder de simulator, Rivola adviseerde he... [Lees verder]

  • 5
  • 23 jul 2026 - 13:11
F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes Ferrari

Reacties (9)

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  • Regenrace

    Posts: 2.787

    Antonelli zit daar wel goed op zijn plaats - ook voor de Italianen. Zo kunnen zij keer juichen - hetzij voor hem, hetzij voor Ferrari.

    • + 1
    • 23 jul 2026 - 12:43
  • hennie013

    Posts: 1.873

    Ik denk dat als Ferrari Kimi echt wil hebben dat ze dit ook kan gaan lukken, zal alleen een flinke duit gaan kosten.
    Ik heb geen idee wat hij nu bij Mercedes verdiend maar heb al vaker in verschillende artikelen gelezen dat de salarissen bij Mercedes niet zo hoog liggen als bij diverse andere teams het geval is.
    Als je bedenkt dat " iedere " coureur droomt van het rijden voor Ferrari zullen ze Kimi een aanbod moeten doen wat Mercedes niet kan of wil evenaren !
    Ik denk dat als ze een aanbod geven van de hoogte van wat Hamilton nu krijgt er niet lang over nagedacht word, ik zie Kimi Antonelli ( en zijn team incl z'n vader ) niet in zo toegewijd en/of loyaal is/zijn aan het Mercedes team.
    Eerlijk is eerlijk, wat is er nu mooier voor een Italiaanse coureur om bij Ferrari mogelijk wereld kampioen te kunnen worden, gaat automatisch levenslang de geschiedenis boeken in !

    • + 4
    • 23 jul 2026 - 12:48
    • F1jos

      Posts: 5.493

      Lewis zou graag een switch willen aangaan.

      • + 1
      • 23 jul 2026 - 13:01
    • hennie013

      Posts: 1.873

      @ F1jos : Misschien dat Hamilton die switch ( terug naar Mercedes ) wel graag zou willen maar financieel zeker niet, 1 van de redenen van zijn overstap naar Ferrari is dat astronomische bedrag wat hij jaarlijks krijgt, dat kon of wilde Mercedes niet evenaren !

      • + 2
      • 23 jul 2026 - 13:11
  • mr.Monza

    Posts: 10.179

    "Nu ontdekken ze ineens dat er een Italiaanse toprijder rondloopt"
    Dat wisten ze al, ze twijfelden vanwege zijn leeftijd.

    Massimo Rivola, nu Aprilia in MotoGP, haalde Kimi naar Ferrari in 2017, als 11 jarig kart talent.
    Doorstond glansrijk alle tests, waaronder de simulator, Rivola adviseerde hem onmiddellijk in het driver academy programma op te nemen, toenmalig teambaas Arrivabene aarzelde en vond 11 jaar wel erg jong om vast te leggen, Toto rook zijn kans en rest is geschiedenis.

    • + 5
    • 23 jul 2026 - 13:11
    • racepace1

      Posts: 915

      Heel dom van Arrivabene (non e arrivato bene)
      Maar natuurlijk weten kimi en papa dat om als Italiaan in een Ferrari kampioen worden je je zelf onsterfelijk maakt in Italia, en mooier kan het niet worden als Italiaanse F1 coureur.

      • + 1
      • 23 jul 2026 - 15:08
    • mr.Monza

      Posts: 10.179

      Het zou hem een Goddelijke status opleveren.

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 15:14
  • TylaHunter

    Posts: 10.832

    Eigenlijk is de huidige line-up gewoon oudsher Ferrari. Een groot kampioen en een talentvolle GP winnaar.

    De combinatie Leclerc Sainz was misschien wel de meest des Ferrari.

    Maar een Antonelli hadden ze nooit aangedurfd. Kijk maar naar de Bearman behandeling dat gewoon het Massa traject volgt. (Alleen Leclerc is erg snel doorgestoten)

    • + 0
    • 23 jul 2026 - 13:49
  • Larry Perkins

    Posts: 66.527

    Kimi heeft nog genoeg tijd om Ferrari te laten wachten totdat het legendarische scharlakenrode team met het steigerende paard uit Maranello toonaangevend en structureel meedoet voor de wereldtitel...

    • + 0
    • 23 jul 2026 - 15:25

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2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
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Williams
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Mercedes
Mercedes
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