Andrea Kimi Antonelli beleeft een droomseizoen in de Formule 1 en dat blijft niet onopgemerkt. De Italiaanse Mercedes-coureur wordt nadrukkelijk gelinkt aan Ferrari, maar volgens teambaas Toto Wolff hoeft de Scuderia daar niet op te rekenen. De Oostenrijker deelde bovendien een stevige sneer uit aan de Italiaanse renstal.

Antonelli staat na zijn overwinning tijdens de Grand Prix van België stevig aan de leiding in het wereldkampioenschap. De Mercedes-coureur heeft inmiddels een voorsprong van 45 punten op Lewis Hamilton, terwijl teamgenoot George Russell nog eens vijf punten verder achter staat. Door die indrukwekkende prestaties wordt de Italiaan steeds vaker genoemd als een mogelijke toekomstige Ferrari-coureur.

Wolff wijst Ferrari op gemiste kans

Wolff bevestigt dat Mercedes op de hoogte is van de vermeende interesse vanuit Maranello. De teambaas benadrukt in gesprek met RTBF echter dat Antonelli al jarenlang onderdeel uitmaakt van de Mercedes-familie en vindt dat Ferrari veel eerder had moeten toeslaan.

"We weten dat Ferrari belangstelling heeft, maar Kimi rijdt al sinds zijn elfde voor Mercedes. Als ze hem echt hadden gewild, hadden ze zes of zeven jaar geleden in actie moeten komen. Nu ontdekken ze ineens dat er een Italiaanse toprijder rondloopt. Natuurlijk snap ik dat Ferrari graag een Italiaan in de auto wil hebben, maar voor ons is hij al heel lang een Mercedes-coureur", aldus Wolff.

Ferrari wacht al decennia op Italiaanse held

Dat Ferrari aast op een Italiaanse coureur is niet verrassend. De Scuderia heeft sinds Giancarlo Fisichella in 2009 geen Italiaan meer in een Formule 1-auto gehad. De laatste vaste Italiaanse Ferrari-coureur was Ivan Capelli in 1992, maar dat avontuur liep uit op een teleurstelling.

Ook qua successen wacht Ferrari al decennialang op een nieuwe nationale held. Michele Alboreto was in 1985 de laatste Italiaan die een Grand Prix voor de Scuderia wist te winnen, terwijl Alberto Ascari nog altijd de laatste Italiaanse wereldkampioen van Ferrari is. Hij pakte de wereldtitel in 1952 en 1953. Tegen die achtergrond is het niet vreemd dat de naam van Antonelli steeds nadrukkelijker rondzingt in Maranello, al lijkt Mercedes voorlopig niet van plan zijn grote talent te laten gaan.