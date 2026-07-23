Volgens George Russell klopt er niets van de beweringen dat Mercedes zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli voortrekt. De Brit is bezig met een lastig seizoen waarin regelmatig wordt verslagen door Antonelli, maar dat betekent niet dat de jonge Italiaan wordt voorgetrokken.

Russell weet zeker dat hij dezelfde kansen krijgt als Antonelli. Hij wist dit seizoen al twee races te winnen, waaronder de seizoensopener in Australië, terwijl Antonelli al zes keer won. De Italiaan geldt halverwege het seizoen dan ook als titelfavoriet, maar dat betekent niet dat Russell in dienst van hem gaat rijden.

Russell krijgt dezelfde behandeling

Volgens Russell klopt het niet dat Antonelli binnen Mercedes wordt voorgetrokken. De geruchten om een voorkeursbehandeling voor de Italiaan noemt hij dan ook onterecht. "Ik vind dat onzin. Kimi wordt niet bevoordeeld. Kijk: de media zijn op zoek naar het best mogelijke verhaal om zoveel mogelijk clicks te genereren en veel kranten te verkopen. Als ze de waarheid zouden vertellen, zouden ze waarschijnlijk moeite hebben om hun doelstellingen te halen", zo stelt Russell tegenover het Duitse Bild.

De Mercedes-coureur benadrukt dat Wolff geen duidelijke favoriet heeft binnen het team. Volgens Russell volgt hij de berichtgeving rondom de vermeende voorkeuren dan ook nauwelijks, omdat hij zelf weet hoe de situatie werkelijk in elkaar zit. "Toto Wolff heeft geen favoriete coureur." Wolff liet eerder zelf weten dat Mercedes bereid is om teamorders te gebruiken wanneer dat de kans op een overwinning vergroot. Daarbij wordt echter geen specifieke coureur bevoordeeld: degene die op dat moment de beste kansen heeft om de race te winnen, krijgt de steun van het team.

Russell blijft bij de zilverpijlen

Ondanks de aanhoudende geruchten rondom een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes, ziet Russell zijn toekomst nog altijd bij de Duitse renstal. "Ik rijd in 2027 nog steeds voor Mercedes. Het is daar hetzelfde: veel mensen denken de waarheid te kennen, maar in werkelijkheid zijn dat er maar weinigen. Ik heb een contract voor volgend jaar. Daarmee is de zaak afgedaan."