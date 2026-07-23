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Russell ontkracht geruchten over voortrekken Antonelli

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Russell ontkracht geruchten over voortrekken Antonelli

Volgens George Russell klopt er niets van de beweringen dat Mercedes zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli voortrekt. De Brit is bezig met een lastig seizoen waarin regelmatig wordt verslagen door Antonelli, maar dat betekent niet dat de jonge Italiaan wordt voorgetrokken.

Russell weet zeker dat hij dezelfde kansen krijgt als Antonelli. Hij wist dit seizoen al twee races te winnen, waaronder de seizoensopener in Australië, terwijl Antonelli al zes keer won. De Italiaan geldt halverwege het seizoen dan ook als titelfavoriet, maar dat betekent niet dat Russell in dienst van hem gaat rijden.

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Russell krijgt dezelfde behandeling

Volgens Russell klopt het niet dat Antonelli binnen Mercedes wordt voorgetrokken. De geruchten om een voorkeursbehandeling voor de Italiaan noemt hij dan ook onterecht. "Ik vind dat onzin. Kimi wordt niet bevoordeeld. Kijk: de media zijn op zoek naar het best mogelijke verhaal om zoveel mogelijk clicks te genereren en veel kranten te verkopen. Als ze de waarheid zouden vertellen, zouden ze waarschijnlijk moeite hebben om hun doelstellingen te halen", zo stelt Russell tegenover het Duitse Bild.

De Mercedes-coureur benadrukt dat Wolff geen duidelijke favoriet heeft binnen het team. Volgens Russell volgt hij de berichtgeving rondom de vermeende voorkeuren dan ook nauwelijks, omdat hij zelf weet hoe de situatie werkelijk in elkaar zit. "Toto Wolff heeft geen favoriete coureur." Wolff liet eerder zelf weten dat Mercedes bereid is om teamorders te gebruiken wanneer dat de kans op een overwinning vergroot. Daarbij wordt echter geen specifieke coureur bevoordeeld: degene die op dat moment de beste kansen heeft om de race te winnen, krijgt de steun van het team.

Russell blijft bij de zilverpijlen

Ondanks de aanhoudende geruchten rondom een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes, ziet Russell zijn toekomst nog altijd bij de Duitse renstal. "Ik rijd in 2027 nog steeds voor Mercedes. Het is daar hetzelfde: veel mensen denken de waarheid te kennen, maar in werkelijkheid zijn dat er maar weinigen. Ik heb een contract voor volgend jaar. Daarmee is de zaak afgedaan."

F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.279

    "Russell ontkracht geruchten over voortrekken Antonelli"
    Max ontkracht geruchten niet dat hij werd voortgetrokken door Hadjar tijdens Q3.

    • + 0
    • 23 jul 2026 - 14:19
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.597

    Met zijn interviews net na vorige race leek het toch meer dat hij zelfd twijfelde of hij zelfde matriaal heeft omdat hij zoveel tijd verliest op rechte stukken. Heeft Toto hem een uitbrander gegeven dat hij nu dit moet zeggen.

    • + 0
    • 23 jul 2026 - 14:54
  • Larry Perkins

    Posts: 66.528

    Russell: "Ik heb een contract voor volgend jaar. Daarmee is de zaak afgedaan."

    Wellicht moet Russell ff aan Wolff vragen dat in de media te bevestigen, want tot nu toe is hij de enige die dit gezegd heeft...

    • + 0
    • 23 jul 2026 - 15:03
    • schwantz34

      Posts: 42.483

      Denk dat Toto dat zogenaamde contract van Sjors direct naast de papierversnipperaar heeft liggen in afwachting van wat Max gaat doen....

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 15:47

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Canada
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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