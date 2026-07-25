Het team van Red Bull Racing probeert naar verluidt de talentvolle Amerikaan Ugo Ugochukwu toe te voegen aan hun opleidingsteam. De voormalig McLaren-junior maakt momenteel veel indruk in de Formule 3, en hij zou de aandacht hebben gewekt van de teams uit de Formule 1.

Red Bull staat bekend om hun sterke opleidingsteam. Onder leiding van Helmut Marko leidde het team veel grote talenten op, en momenteel is Nikola Tsolov in de Formule 2 het grootste talent. Marko vertrok eind vorig jaar bij Red Bull, en de Oostenrijkers hebben Mercedes-man Gwen Lagrue op het oog om deze taak op zich te nemen. In de tussentijd scant Red Bull de markt, en ze lijken hun oog nu te hebben laten vallen op Ugochukwu.

Wat is Red Bull van plan?

Volgens PlanetF1 lijkt het erop dat de negentienjarige coureur op weg is naar het Red Bull Junior Team. De Amerikaan maakte eerder onderdeel uit van de opleidingsploeg van McLaren, en presteert dit jaar zeer sterk in de Formule 3. Hij voert momenteel het kampioenschap aan met een kleine voorsprong op Audi-talent Freddie Slater.

Veel interesse

Met zijn goede prestaties heeft Ugochukwu zich in de kijker gereden van de teams uit de Formule 1. Hij werkte eerder dit jaar een TPC-test af voor het team van Alpine op het circuit van Monza, en volgens PlanetF1 werd hij ook in verband gebracht met het team van Cadillac.

Het lijkt er echter op dat Red Bull de strijd om zijn handtekening heeft gewonnen. Het plan zou dan ook zijn om hem voor 2027 te promoveren naar de Formule 2, waar hij waarschijnlijk aanblijft bij het team van Campos. Hij rijdt momenteel ook voor de Spaanse renstal in de Formule 3.

Kijken naar de toekomst

Wanneer de deal officieel wordt gepresenteerd, is niet bekend. Wat wel duidelijk is, is dat Red Bull op zoek is naar nieuw talent. Max Verstappen is al jaren het boegbeeld van het team, en Red Bull heeft een nieuwe grote naam nodig. Arvid Lindblad maakt momenteel veel indruk in zijn debuutseizoen, terwijl Tsolov al in verband werd gebracht met een F1-debuut.