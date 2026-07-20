Lewis Hamilton heeft door zijn vierde plaats in de Belgische Grand Prix van afgelopen weekend iets opmerkelijks gepresteerd. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nu namelijk al meer punten gescoord dan in zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari. Het laat zien hoe groot de stappen zijn die hij en zijn team hebben gezet.

Hamilton maakte vorig jaar de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal wilde hij nieuwe successen boeken, maar in zijn eerste seizoen in het scharlakenrood veranderde die droom in een nachtmerrie. Hamilton worstelde met zijn uit, raakte hopeloos uit vorm en stond zelfs geen enkele keer op het podium. De teleurstelling was dan ook groot, en hij kwam niet verder dan de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 156 WK-punten.

Nu al meer punten dan vorig jaar

Dit jaar lijkt Hamilton haast herboren, en wordt hij zelfs gezien als een outsider voor de wereldtitel. Afgelopen weekend kwam hij op het circuit van Spa-Francorchamps als vierde over de streep, waardoor hij nu op 159 WK-punten staat. Daarmee heeft hij al voor de zomerstop meer punten bij elkaar gereden dan in zijn eerste volledige seizoen in dienst van Ferrari.

Hamilton zag zich niet zoveel bezighouden met deze cijfers, maar het geeft wel aan dat Ferrari de weg naar boven heeft ingezet. Ze worden gezien als de sterkste uitdager van Mercedes, en ze wisten ook afgelopen weekend weer Andrea Kimi Antonelli uit te dagen. Ferrari heeft dit seizoen al twee Grands Prix gewonnen: Leclerc schreef recent de Britse Grand Prix op zijn naam en Hamilton won in Barcelona.

Stijgende lijn duidelijk zichtbaar

Hamiltons zege in Barcelona was zijn eerste overwinning in dienst van Ferrari. Voor Hamilton is het een succesvolle eerste seizoenshelft, waarin hij al vijf keer op het podium heeft gestaan. Dat zijn vijf podiumplekken meer dan in 2025, want toen kwam hij niet verder dan een sprintzege in China. Het was tevens de eerste keer in zijn F1-loopbaan dat hij in een seizoen het podium niet wist te bereiken.

Hamilton staat nu op de tweede plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij passeerde Mercedes-coureur George Russell, die afgelopen weekend in de openingsronde uitviel na een incident met diezelfde Hamilton.