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Herboren Hamilton presteert iets bijzonders

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Herboren Hamilton presteert iets bijzonders

Lewis Hamilton heeft door zijn vierde plaats in de Belgische Grand Prix van afgelopen weekend iets opmerkelijks gepresteerd. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nu namelijk al meer punten gescoord dan in zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari. Het laat zien hoe groot de stappen zijn die hij en zijn team hebben gezet.

Hamilton maakte vorig jaar de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal wilde hij nieuwe successen boeken, maar in zijn eerste seizoen in het scharlakenrood veranderde die droom in een nachtmerrie. Hamilton worstelde met zijn uit, raakte hopeloos uit vorm en stond zelfs geen enkele keer op het podium. De teleurstelling was dan ook groot, en hij kwam niet verder dan de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 156 WK-punten.

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Nu al meer punten dan vorig jaar

Dit jaar lijkt Hamilton haast herboren, en wordt hij zelfs gezien als een outsider voor de wereldtitel. Afgelopen weekend kwam hij op het circuit van Spa-Francorchamps als vierde over de streep, waardoor hij nu op 159 WK-punten staat. Daarmee heeft hij al voor de zomerstop meer punten bij elkaar gereden dan in zijn eerste volledige seizoen in dienst van Ferrari.

Hamilton zag zich niet zoveel bezighouden met deze cijfers, maar het geeft wel aan dat Ferrari de weg naar boven heeft ingezet. Ze worden gezien als de sterkste uitdager van Mercedes, en ze wisten ook afgelopen weekend weer Andrea Kimi Antonelli uit te dagen. Ferrari heeft dit seizoen al twee Grands Prix gewonnen: Leclerc schreef recent de Britse Grand Prix op zijn naam en Hamilton won in Barcelona.

Stijgende lijn duidelijk zichtbaar

Hamiltons zege in Barcelona was zijn eerste overwinning in dienst van Ferrari. Voor Hamilton is het een succesvolle eerste seizoenshelft, waarin hij al vijf keer op het podium heeft gestaan. Dat zijn vijf podiumplekken meer dan in 2025, want toen kwam hij niet verder dan een sprintzege in China. Het was tevens de eerste keer in zijn F1-loopbaan dat hij in een seizoen het podium niet wist te bereiken.

Hamilton staat nu op de tweede plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij passeerde Mercedes-coureur George Russell, die afgelopen weekend in de openingsronde uitviel na een incident met diezelfde Hamilton.

Snelrondje

Posts: 9.129

Lewis heeft er weer lol in en levert weer. Gaaf om dit te zien.

  • 10
  • 20 jul 2026 - 13:39
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP België 2026

Reacties (11)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.240

    Na de grootse reglementswijziging ooit heeft het toch helemaal geen zin om met het pre- wijzigingsjaar te vergelijken? Hoeveel punten had Lewis in 2013 en hoeveel in 2014….. Appels und pederen

    • + 2
    • 20 jul 2026 - 13:24
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.097

    Als leclerc deze lijn doorzet dan speelt Lewis weer de tweede viool

    • + 3
    • 20 jul 2026 - 13:35
    • SennaS

      Posts: 12.422

      Als als,
      Lecler is ook geen koorknaapje a la Hadjar he,

      • + 1
      • 20 jul 2026 - 17:26
    • Wibautstraat

      Posts: 28

      “De Vogel is Geland”

      Dat gaat dit seizoen echt niet gebeuren, al helemaal niet hoe Leclerc met Hamilton’s set up rijdt en CI. Leclerc kan het team niet vooruit stimuleren/pushen. Deze Ferrari is sterk door Hamilton en Loïc Serra, beiden van Mercedes gekomen en Serra weet wat Hamilton’s input waard is.

      • + 1
      • 20 jul 2026 - 18:00
    • Robin

      Posts: 3.389

      Hoop je 😉

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 20:05
  • f(1)orum

    Posts: 10.261

    Of Lewis doet het dit jaar erg goed of hij deed het vorig jaar erg slecht.
    Een combinatie van beide kan natuurlijk ook ;-)

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 13:38
    • hupholland

      Posts: 10.094

      Auto is ook beter, duidelijk de 2e auto van het veld. En betrouwbaar. Hamilton zelf doet het ook beter, maar de lat lag ook wel erg laag.

      • + 1
      • 20 jul 2026 - 15:12
    • hupholland

      Posts: 10.094

      Overigens is Antonelli al een paar weken over zn totaal van vorig jaar heen. Colapinto in China al en Gasly in Monaco.

      • + 2
      • 20 jul 2026 - 15:18
    • SennaS

      Posts: 12.422

      Vorig jaar 1e jaar bij een team en tegen een topcoureur als Lecler opnemen in je nadagen, ga daar maar aan staan.

      • + 1
      • 20 jul 2026 - 17:28
    • hupholland

      Posts: 10.094

      dan nog was het zeer matig. Sainz deed het in 2021 wat dat betreft een stuk beter. En Sainz is geen 7-voudig WK. We hoeven niet altijd alles goed te praten. Hamilton is ook maar gewoon een mens. Dit jaar lijkt het weer Ferrari waardig.

      • + 2
      • 20 jul 2026 - 19:15
  • Snelrondje

    Posts: 9.129

    Lewis heeft er weer lol in en levert weer. Gaaf om dit te zien.

    • + 10
    • 20 jul 2026 - 13:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.680
  • Podiums 137
  • Grand Prix 241
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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