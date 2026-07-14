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Alonso waarschuwt voor GP België: "Het wordt nog slechter dan Formule 2"

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Alonso waarschuwt voor GP België: "Het wordt nog slechter dan Formule 2"

Fernando Alonso verwacht dat de Grand Prix van België dit weekend opnieuw de zwakke punten van de nieuwe Formule 1-reglementen zal blootleggen. Volgens de Spanjaard wordt energiebeheer op Spa-Francorchamps een enorme uitdaging, waarbij coureurs zelfs een volledig sector zonder elektrische ondersteuning moeten afwerken.

De 2026-motoren bestaan voor bijna de helft uit elektrische aandrijving, waardoor slim omgaan met de beschikbare energie belangrijker is dan ooit. Op circuits met lange rechte stukken en weinig zware remzones, zoals Silverstone en Spa-Francorchamps, is het echter lastig om voldoende energie terug te winnen.

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Alonso ziet groot probleem op Spa

Volgens Alonso moeten de coureurs op Spa zorgvuldig kiezen waar ze hun elektrische vermogen inzetten. Wie alles vroeg in de ronde gebruikt, betaalt daar later een hoge prijs voor.

"Silverstone en Spa vragen enorm veel van de energievoorraad. Je kunt niet op elk recht stuk volledig gebruikmaken van de elektrische ondersteuning", legt Alonso uit tegenover PlanetF1. "Als je op Spa vanaf bocht één tot en met bocht vijf alles inzet, is het daarna klaar voor de rest van de ronde."

De tweevoudig wereldkampioen legt uit dat de ideale strategie juist inhoudt dat er vroeg in de ronde energie wordt gespaard. "Je moet een deel bewaren om tussen bocht veertien en de Bus Stop nog over extra vermogen te beschikken. Dat is de optimale aanpak, maar dan rijd je wel de volledige tweede sector zonder elektrische ondersteuning."

'Zelfs minder vermogen dan een F2-auto'

Volgens Alonso wordt dan pas echt duidelijk hoe afhankelijk de nieuwe Formule 1-auto's zijn geworden van hun hybride systeem. Zonder elektrische ondersteuning blijft er volgens hem verrassend weinig vermogen over.

"Zodra de elektrische ondersteuning wegvalt, hebben we dit jaar aanzienlijk minder vermogen dan vorig seizoen. Sterker nog, op dat moment hebben we zelfs minder vermogen dan een Formule 2-auto", aldus de Aston Martin-coureur. "Dat maakt het voor de coureurs een enorme uitdaging."

De opmerkingen van Alonso sluiten aan bij de zorgen die eerder dit seizoen al werden geuit over de nieuwe krachtbronnen. Lewis Hamilton vreesde voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië eveneens voor grote problemen met het energiebeheer op Silverstone, al bleek dat tijdens het raceweekend uiteindelijk minder ernstig dan verwacht. Intussen werkt de FIA al aan aanpassingen voor 2027, waarbij het aandeel van de verbrandingsmotor opnieuw groter moet worden en de afhankelijkheid van elektrische energie wordt verminderd.

BoerTeun

Posts: 1.589

Waar ze vroeger voorbij kwamen janken zijn ze nu om te janken

  • 13
  • 14 jul 2026 - 13:55
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin GP België 2026

Reacties (13)

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  • The Wolf

    Posts: 1.240

    ga ik daar m'n tijd aan verdoen? hmm moeilijk

    • + 2
    • 14 jul 2026 - 13:28
    • Starscreamer

      Posts: 1.478

      Tuurlijk je bent fan of niet... zelfs met de huidige k*t motoren.

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 13:35
    • NicoS

      Posts: 20.988

      Natuurlijk ga ik kijken…. hoe de koningsklasse van de autosport volledig op z’n b.k gaat….;)

      • + 8
      • 14 jul 2026 - 13:39
    • The Wolf

      Posts: 1.240

      @Starscreamer, ja maar vroeger was ik een trotse F1 fan. Tegenwoordig kijk ik stiekem. Als iemand mij vraagt; volg jij F1? Zeg ik; tuurlijk niet man die batterij-meuk, is voor watjes

      • + 7
      • 14 jul 2026 - 13:40
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.168

      @ thewolf Ik kijk F1 uit traditie, Indycar vanwege de interesse en Nascar voor de beleving

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 15:47
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.168

    De "echte" f1 is overleden bij de introductie van het die hybride meuk. De die-hard fans blijven kijken al zou het veld met met een 1 cilindertje aangevuld met pedaaltrapondersteuning rondrijden, dus niet zo mekkeren! Ik heb in de nacht van zondag op maandag een echt geweldige Nascar race gezien op de minisuperspeedway van Atlanta, dus als je old school racen wil zien, met het bijbehorende geluid gewoon Nascar volgen (GO SVG!!!)

    • + 3
    • 14 jul 2026 - 13:38
  • BoerTeun

    Posts: 1.588

    Waar ze vroeger voorbij kwamen janken zijn ze nu om te janken

    • + 13
    • 14 jul 2026 - 13:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.722

    Fernando is nog 'n echte ouderwetse racer.
    Stuur, gaspedaal en vermogen uit 'n brandstof motor en minimale elektrische ondersteuning.
    Hij is te oud voor deze moderne shit....

    • + 3
    • 14 jul 2026 - 15:14
    • The Wolf

      Posts: 1.240

      "I'm too old for this shit!"

      -Detective Roger Murtaugh, Lethal Weapon-

      • + 4
      • 14 jul 2026 - 15:18
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.722

      Het lichtpuntje van die films met die druktemaker van 'n Gibson.
      Ik vond de latere carrière van Gibson beter te pruimen dan in die Lethal films.

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 16:11
  • Flexwing

    Posts: 459

    Dit hadden ze toch moeten weten max zei het ook al 2 jaar geleden.
    Wat een afgang voor F1

    • + 2
    • 14 jul 2026 - 16:47
    • schwantz34

      Posts: 42.382

      Ach niks aan het handje, als die Belgen massaal F1 auto's van het gas zien gaan op kemmel straight denkt dat volk gewoon dat het aan de torenhoge brandstofprijzen ligt....

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 16:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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