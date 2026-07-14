Fernando Alonso verwacht dat de Grand Prix van België dit weekend opnieuw de zwakke punten van de nieuwe Formule 1-reglementen zal blootleggen. Volgens de Spanjaard wordt energiebeheer op Spa-Francorchamps een enorme uitdaging, waarbij coureurs zelfs een volledig sector zonder elektrische ondersteuning moeten afwerken.

De 2026-motoren bestaan voor bijna de helft uit elektrische aandrijving, waardoor slim omgaan met de beschikbare energie belangrijker is dan ooit. Op circuits met lange rechte stukken en weinig zware remzones, zoals Silverstone en Spa-Francorchamps, is het echter lastig om voldoende energie terug te winnen.

Alonso ziet groot probleem op Spa

Volgens Alonso moeten de coureurs op Spa zorgvuldig kiezen waar ze hun elektrische vermogen inzetten. Wie alles vroeg in de ronde gebruikt, betaalt daar later een hoge prijs voor.

"Silverstone en Spa vragen enorm veel van de energievoorraad. Je kunt niet op elk recht stuk volledig gebruikmaken van de elektrische ondersteuning", legt Alonso uit tegenover PlanetF1. "Als je op Spa vanaf bocht één tot en met bocht vijf alles inzet, is het daarna klaar voor de rest van de ronde."

De tweevoudig wereldkampioen legt uit dat de ideale strategie juist inhoudt dat er vroeg in de ronde energie wordt gespaard. "Je moet een deel bewaren om tussen bocht veertien en de Bus Stop nog over extra vermogen te beschikken. Dat is de optimale aanpak, maar dan rijd je wel de volledige tweede sector zonder elektrische ondersteuning."

'Zelfs minder vermogen dan een F2-auto'

Volgens Alonso wordt dan pas echt duidelijk hoe afhankelijk de nieuwe Formule 1-auto's zijn geworden van hun hybride systeem. Zonder elektrische ondersteuning blijft er volgens hem verrassend weinig vermogen over.

"Zodra de elektrische ondersteuning wegvalt, hebben we dit jaar aanzienlijk minder vermogen dan vorig seizoen. Sterker nog, op dat moment hebben we zelfs minder vermogen dan een Formule 2-auto", aldus de Aston Martin-coureur. "Dat maakt het voor de coureurs een enorme uitdaging."

De opmerkingen van Alonso sluiten aan bij de zorgen die eerder dit seizoen al werden geuit over de nieuwe krachtbronnen. Lewis Hamilton vreesde voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië eveneens voor grote problemen met het energiebeheer op Silverstone, al bleek dat tijdens het raceweekend uiteindelijk minder ernstig dan verwacht. Intussen werkt de FIA al aan aanpassingen voor 2027, waarbij het aandeel van de verbrandingsmotor opnieuw groter moet worden en de afhankelijkheid van elektrische energie wordt verminderd.