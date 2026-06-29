Red Bull Racing heeft zaterdag opnieuw gesproken met Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. De Oostenrijkse renstal wil graag snel duidelijkheid, maar een definitieve toezegging van Verstappen lijkt voorlopig nog uit te blijven.

Kort voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk werd Oliver Mintzlaff, de topman die binnen Red Bull verantwoordelijk is voor onder meer het Formule 1-project, gezien bij een overleg met Vermeulen in het Red Bull Energy Station. Daarbij stond de toekomst van Verstappen centraal.

Red Bull wil snel duidelijkheid van Verstappen

Voor Red Bull is de situatie urgent. Door zijn positie in het kampioenschap lijkt het onwaarschijnlijk dat Verstappen tijdens de zomerstop nog in de top twee staat. Daardoor kan hij gebruikmaken van een prestatieclausule in zijn contract en ondanks zijn verbintenis tot eind 2028 zonder problemen vertrekken.

De leiding van Red Bull hoopt daarom dat Verstappen zich al vóór die periode committeert aan het team. Volgens verschillende berichten zou de energiedrankgigant zelfs bereid zijn daar financieel ver voor te gaan om de Nederlander ook de komende seizoenen aan boord te houden.

Prestaties wegen zwaarder dan miljoenen

Toch lijkt geld niet de doorslaggevende factor te zijn voor Verstappen. De Nederlander wil eerst zien of Red Bull Racing met de recente updates de aansluiting bij de top daadwerkelijk weet terug te vinden. Pas als hij voldoende vertrouwen heeft in de sportieve toekomst van het team, zal hij een beslissing nemen over zijn eigen toekomst.

Daarom wordt het als onwaarschijnlijk beschouwd dat Vermeulen tijdens het overleg toezeggingen heeft gedaan. Verstappen en zijn management lijken voorlopig vast te houden aan hun standpunt: eerst afwachten hoe competitief Red Bull zich de komende races ontwikkelt, voordat er een definitieve keuze wordt gemaakt.

Red Bull zet alles op alles om Verstappen langer te behouden. Eerder deze maand werd de Nederlander, in het bijzijn van Vermeulen, gespot in Oostenrijk voor een overleg met dezelfde Red Bull-top. Mocht de viervoudig wereldkampioen besluiten om zijn team te verlaten, lijkt McLaren voorlopig de meest logische optie.