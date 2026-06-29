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'Geruchten gaan door rondom Verstappen: Red Bull-top wéér in gesprek met Vermeulen'

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'Geruchten gaan door rondom Verstappen: Red Bull-top wéér in gesprek met Vermeulen'

Red Bull Racing heeft zaterdag opnieuw gesproken met Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. De Oostenrijkse renstal wil graag snel duidelijkheid, maar een definitieve toezegging van Verstappen lijkt voorlopig nog uit te blijven.

Kort voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk werd Oliver Mintzlaff, de topman die binnen Red Bull verantwoordelijk is voor onder meer het Formule 1-project, gezien bij een overleg met Vermeulen in het Red Bull Energy Station. Daarbij stond de toekomst van Verstappen centraal.

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Red Bull wil snel duidelijkheid van Verstappen

Voor Red Bull is de situatie urgent. Door zijn positie in het kampioenschap lijkt het onwaarschijnlijk dat Verstappen tijdens de zomerstop nog in de top twee staat. Daardoor kan hij gebruikmaken van een prestatieclausule in zijn contract en ondanks zijn verbintenis tot eind 2028 zonder problemen vertrekken.

De leiding van Red Bull hoopt daarom dat Verstappen zich al vóór die periode committeert aan het team. Volgens verschillende berichten zou de energiedrankgigant zelfs bereid zijn daar financieel ver voor te gaan om de Nederlander ook de komende seizoenen aan boord te houden.

Prestaties wegen zwaarder dan miljoenen

Toch lijkt geld niet de doorslaggevende factor te zijn voor Verstappen. De Nederlander wil eerst zien of Red Bull Racing met de recente updates de aansluiting bij de top daadwerkelijk weet terug te vinden. Pas als hij voldoende vertrouwen heeft in de sportieve toekomst van het team, zal hij een beslissing nemen over zijn eigen toekomst.

Daarom wordt het als onwaarschijnlijk beschouwd dat Vermeulen tijdens het overleg toezeggingen heeft gedaan. Verstappen en zijn management lijken voorlopig vast te houden aan hun standpunt: eerst afwachten hoe competitief Red Bull zich de komende races ontwikkelt, voordat er een definitieve keuze wordt gemaakt.

Red Bull zet alles op alles om Verstappen langer te behouden. Eerder deze maand werd de Nederlander, in het bijzijn van Vermeulen, gespot in Oostenrijk voor een overleg met dezelfde Red Bull-top. Mocht de viervoudig wereldkampioen besluiten om zijn team te verlaten, lijkt McLaren voorlopig de meest logische optie. 

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.577

Max wil graag bij Redbull blijven, maar doet geen toezeggingen.
Vermeulen doet daar volgens mij nog 'n schepje bovenop om het contract wat te verstevigen.
Immers hoe meer geld Max krijgt, hoe meer geld Vermeulen krijgt.

Het is allemaal 'n kwestie van de munten.

  • 6
  • 29 jun 2026 - 09:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing

Reacties (14)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.577

    Max wil graag bij Redbull blijven, maar doet geen toezeggingen.
    Vermeulen doet daar volgens mij nog 'n schepje bovenop om het contract wat te verstevigen.
    Immers hoe meer geld Max krijgt, hoe meer geld Vermeulen krijgt.

    Het is allemaal 'n kwestie van de munten.

    • + 6
    • 29 jun 2026 - 09:12
    • TheStijg

      Posts: 4.047

      Ik denk het niet ouw..
      Wat heeft Max aan een grotere privéjet als hij met Cadillac strijdt? Misschien voor Vermeulen belangrijk (geen idee eigenlijk), maar Max wil vooral een winnende auto.

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 10:59
    • The Wolf

      Posts: 1.109

      @TheStijg, wat heeft hij aan een grotere jet? Simpel, de Kel heeft een verslaving, shoppen.. daarnaast leent Jos 'm nogal eens, en die is van het bier zuipen. Passen gewoon meer kratten in een grotere jet...

      • + 1
      • 29 jun 2026 - 11:59
  • Dale U

    Posts: 1.975

    Aannames daar zijn we sterk in........ wie is daar bij geweest bij dat gesprek, we weten het niet. Max heeft wel de nodige privileges bij RB dat is wel zeker, kan me voorstellen dat zij bij RB niet blij zijn dat hij met MB rijdt met zijn GT avontuur.

    • + 2
    • 29 jun 2026 - 09:24
    • da_bartman

      Posts: 6.703

      "kan me voorstellen dat zij bij RB niet blij zijn dat hij met MB rijdt met zijn GT avontuur" Hoezo? Heeft RBR dan GT auto's? Max heeft een contract met RBR dat al veel ouder is dan het contract dat RBR heeft met Ford. En in beide contracten zal niets staan dat rijders van RBR niet in een Mercedes mogen rijden in hun vrije tijd. want dat is het: Max rijdt in die Mercedes in zijn eigen vrije tijd en niet indiest van RBR. Nogmaals Ford is niet meer dan een Sponsor/Badger voor RBR met een naderhand bijkomende kleine bijdrage in de ontwikkeling in het electrische gedeelte van de motor.

      • + 3
      • 29 jun 2026 - 09:37
    • snailer

      Posts: 33.648

      Ga er van uit dat dit allemaal ruim van tevoren is afgetikt. Ver voor het bekend werd was al lang de fabrieksstatus overeengekomen met Mercedes. En daar naast, waarschijnlijk in het zelfde proces is een dik vet sponsor contract afgesloten met RBR.

      Degene die mogelijk er wat minder over denkt is Ford. Maar die staan volledig ver buiten deze deal. Zijn nooit involved geweest.

      Het heeft wel geleid tot onderhandelingen voor volgend jaar. Ik begreep dat Ford nu een super car wil inzetten samen met Verstappen. En dat daar gesprekken over zijn gestart.

      Er is er maar 1 die deze agenda runt. Dat is Verstappen.

      EN je hoeft alleen maar te kijken naar de laatste race in F1 dat hij een krachtig argument heeft zonder dat uit te spreken. In de laatste stint was Verstappen in vrije lucht tussen de 0,7 en 1.8 seconde sneller dan Hadjar in vrije lucht.

      Met de huidige budget cap is dat niet in geld uit te drukken.

      • + 2
      • 29 jun 2026 - 10:56
  • shakedown

    Posts: 1.874

    Denk dat het heel simpel is:
    1. Een bijzonder goed loon, alles op alles zetten en ervoor zorgen dat alle faciliteiten top notch zijn en blijven. Commitment uitspreken.

    2. Daarnaast een garantie dat Red Bull alle race activiteiten van Verstappen 100% steunt buiten de F1. GT3? Red Bull sponsort, LeMans? Red Bul sponsort, E-sport? Red Bull sponsort. Eigenlijk dusdanig dat wat Verstappen ok wil doen naast en na de F1, dat hij voorzien is van adequate sponsoring voor al zijn plannen.

    Doen ze dat, dan tekent Verstappen direct. Ik bedoel, alleen Mercedes staat op het niveau van Red Bull (en visa versa) Alle andere teams is altijd een stap terug in potentieel. Er zijn geen teams welke betere faciliteiten en meer potentieel hebben dan Mercedes en Red Bull. Waarom zou hij dat weg gaan?

    Het is een kwestie van de juiste mensen aantrekken, alle mensen goed genoeg laten functioneren en ze doen weer mee. Het lijkt erop dat ze na dit weekeinde weer enigszins de goede weg op gaan. (1 zwaluw maakt nog geen zomer).
    Als absolute top man van Red Bull, heeft hij enorm veel te zeggen binnen het team. En zolang hij de resultaten neerzet die verwacht worden, is er niets aan de hand.

    Het is gebleken dat de woorden van verstappen hard zijn, maar dat hij ze ook altijd waar heeft gemaakt. Ik zie dan ook niet waarom hij weg wil of gaat. Ik bedoel, garanties op titels heb je nergens. Garanties op meedoen om overwinningen heb je bij 4 teams. Het is aan de rijders om dit verder uit te bouwen en die overwinningen te consolideren. De basis (stabiliteit) waarin dat het beste kan is Mercedes of Red Bull. (misschien Mercedes heel iets stabieler vanwege Wolff?????) Ik zie maar weinig redenen om over te stappen, als je je als rijder en mens gewaardeerd voelt bij Red Bull

    • + 4
    • 29 jun 2026 - 09:25
  • Sander

    Posts: 1.803

    Oliver Mintzlaff, gezien bij een overleg met Vermeulen
    Daarbij stond de toekomst van Verstappen centraal.

    Best knap dat iemand dan het het onderwerp van het gesprek zo stellig weet te bevestigen.

    Dat ze zaken te bespreken hebben is duidelijk maar het kan zomaar zijn dat het niet altijd over de toekomst van Max gaat. Tenzij Vermeulen is gezien met Toto, ja want dan weet je het wel. Of met Zak. of met Ferrari. Of zo.

    • + 3
    • 29 jun 2026 - 09:48
    • da_bartman

      Posts: 6.703

      Ja , de GP vondt plaats op het circuit van Red Bull zelf. En zoals ieder jaar is de top van Red Bull Oostenrijk dan op het circuit aanwezig. Niet heel gek dat je dan her en der een babbeltje maakt.

      • + 2
      • 29 jun 2026 - 10:50
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.028

    Ik voel weer een zware week aankomen vol met onzin speculaties, ik kijk gewoon uit naar Silverstone, zullen we ons daar eens op focussen?

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 10:38
    • The Wolf

      Posts: 1.109

      Op naar Silverstone! MoOrDaAnSlAg. 52G!

      • + 2
      • 29 jun 2026 - 10:43
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.577

      Minimaal 55G.
      52G kunnen ze makkelijk hebben....schijnt.

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 11:51
    • gridiron

      Posts: 3.561

      Het record staat op 75G

      • + 0
      • 29 jun 2026 - 12:09
  • snailer

    Posts: 33.648

    Ik denk dat ze nu VCARB gaan weggeven voor 51%, ipv 50,5%

    • + 0
    • 29 jun 2026 - 10:50

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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