Het team van McLaren heeft flinke kritiek ontvangen van voormalig Haas-teambaas Günther Steiner. De Britse renstal is regerend constructeurskampioen, maar ze rijden wel met klantenmotoren van Mercedes. Steiner vindt dit een vreemde situatie, en stelt dat ze als autofabrikant 'gewoon' een eigen krachtbron moeten maken.

Het team van McLaren heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Regerend wereldkampioen Lando Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri liepen regelmatig tegen betrouwbaarheidsproblemen aan, en hierbij ging het ook vaak om iets met de motor. McLaren rijdt met klantenmotoren van Mercedes, wat op de baan één van de concurrenten is van de papajakleurige renstal. McLaren reed in Silverstone ook niet met de nieuwste versie van de Mercedes-motor, wat voor kritiek zorgde. Aankomend weekend rijden ze in België wél met die krachtbron.

'Je moet een keer volwassen worden'

Voormalig Haas-teambaas Steiner is van mening dat ze bij McLaren deze situatie compleet verkeerd aanpakken. In de Red Flags Podcast reageert hij op deze situatie: "Ze zijn een autofabrikant. Ze zouden eigenlijk hun eigen motor moeten bouwen. Dan houdt het ook op dat ze iedere keer als het misgaat zeggen: 'Het ligt aan de motor, we krijgen niet dezelfde krachtbron als Mercedes.' Ze hebben eerder problemen gehad met Renault en daarvoor ook met Honda. Er is altijd wel iets."

Geld moet volgens Brown geen rol spelen: "Op een gegeven moment moet je ook volwassen worden. Ze hebben gewoon genoeg geld. CEO Zak Brown is heel erg goed in het verkopen van het team en het binnenhalen van sponsoren. Gebruik dat geld om je eigen motor te bouwen in plaats van het alleen op de bank te zetten."

Het voorbeeld van Red Bull

Dit jaar zijn er met Red Bull Powertrains en Audi al twee nieuwe motorleveranciers bijgekomen, terwijl Honda is teruggekeerd. Daarnaast wil Cadillac op termijn met eigen krachtbronnen gaan rijden, iets waar General Motors op de achtergrond al mee bezig is.

Steiner vindt dit dan ook een goede ontwikkeling: "Red Bull heeft die stap ook gezet en ze doen het behoorlijk goed. Audi heeft ook hetzelfde gedaan. Ze zijn een autofabrikant en ze willen ook geen Ferrari-motor gaan kopen. Ze willen graag op eigen benen staan en serieus genomen worden."