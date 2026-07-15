user icon
icon

McLaren aangevallen na Mercedes-kritiek: "Ga je eigen motor bouwen"

<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren aangevallen na Mercedes-kritiek: "Ga je eigen motor bouwen"

Het team van McLaren heeft flinke kritiek ontvangen van voormalig Haas-teambaas Günther Steiner. De Britse renstal is regerend constructeurskampioen, maar ze rijden wel met klantenmotoren van Mercedes. Steiner vindt dit een vreemde situatie, en stelt dat ze als autofabrikant 'gewoon' een eigen krachtbron moeten maken.

Het team van McLaren heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Regerend wereldkampioen Lando Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri liepen regelmatig tegen betrouwbaarheidsproblemen aan, en hierbij ging het ook vaak om iets met de motor. McLaren rijdt met klantenmotoren van Mercedes, wat op de baan één van de concurrenten is van de papajakleurige renstal. McLaren reed in Silverstone ook niet met de nieuwste versie van de Mercedes-motor, wat voor kritiek zorgde. Aankomend weekend rijden ze in België wél met die krachtbron.

Meer over Mercedes Russell gefileerd in Engeland: "Wanneer was hij sneller dan Antonelli?"

Russell gefileerd in Engeland: "Wanneer was hij sneller dan Antonelli?"

10 jul
 'Ferrari zet Mercedes onder druk met financiële meesterzet'

'Ferrari zet Mercedes onder druk met financiële meesterzet'

14 jul

'Je moet een keer volwassen worden'

Voormalig Haas-teambaas Steiner is van mening dat ze bij McLaren deze situatie compleet verkeerd aanpakken. In de Red Flags Podcast reageert hij op deze situatie: "Ze zijn een autofabrikant. Ze zouden eigenlijk hun eigen motor moeten bouwen. Dan houdt het ook op dat ze iedere keer als het misgaat zeggen: 'Het ligt aan de motor, we krijgen niet dezelfde krachtbron als Mercedes.' Ze hebben eerder problemen gehad met Renault en daarvoor ook met Honda. Er is altijd wel iets."

Geld moet volgens Brown geen rol spelen: "Op een gegeven moment moet je ook volwassen worden. Ze hebben gewoon genoeg geld. CEO Zak Brown is heel erg goed in het verkopen van het team en het binnenhalen van sponsoren. Gebruik dat geld om je eigen motor te bouwen in plaats van het alleen op de bank te zetten."

Het voorbeeld van Red Bull

Dit jaar zijn er met Red Bull Powertrains en Audi al twee nieuwe motorleveranciers bijgekomen, terwijl Honda is teruggekeerd. Daarnaast wil Cadillac op termijn met eigen krachtbronnen gaan rijden, iets waar General Motors op de achtergrond al mee bezig is.

Steiner vindt dit dan ook een goede ontwikkeling: "Red Bull heeft die stap ook gezet en ze doen het behoorlijk goed. Audi heeft ook hetzelfde gedaan. Ze zijn een autofabrikant en ze willen ook geen Ferrari-motor gaan kopen. Ze willen graag op eigen benen staan en serieus genomen worden."

schwantz34

Posts: 42.389

Van iemand die van 2016 tot zijn ontslag in 2024 teambaas was bij Haas, waar ze sinds het begin (en nu nog steeds) elk jaar afhankelijk waren van Ferrari motoren die ze in een chassis lepelden van een eveneens externe producent (Dallara) raakt deze kritiek op McLaren van hier tot günther kant no... [Lees verder]

  • 9
  • 15 jul 2026 - 16:38
F1 Nieuws Guenther Steiner Mercedes McLaren

Reacties (28)

Login om te reageren
  • vroegerwasallesbeter

    Posts: 18

    hey gunther. FUCK OFF

    • + 3
    • 15 jul 2026 - 16:32
    • koppie toe

      Posts: 5.454

      Wat zeg je?
      Je hele tekst heb je verborgen.

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 16:39
    • hennie013

      Posts: 1.869

      Je kunt ervan denken wat je wilt, maar hij heeft zeker een punt !
      Als ik me niet vergis zijn McLaren en Aston Martin de enige autofabrikanten die zelf geen eigen PU hebben in de Formule 1 !
      McLaren klaagt steen en been over de Mercedes krachtbron ! en
      Aston Martin doet hetzelfde over Honda.
      Dus wat dat betreft vind ik dat Steiner 100% gelijk heeft !

      • + 7
      • 15 jul 2026 - 16:46
    • Kampsie

      Posts: 1.701

      @Hennie, kuch Alpine

      • + 3
      • 15 jul 2026 - 17:19
    • Pietje Bell

      Posts: 35.766

      Verkouden @Kampsie?

      • + 3
      • 15 jul 2026 - 18:06
    • Larry Perkins

      Posts: 66.329

      @Kampsie moest hoesten door de rooksignalen van Klukkluk...

      Zie "Pipo de Clown en de Lachplaneet."

      • + 3
      • 15 jul 2026 - 18:30
  • Patrace

    Posts: 6.834

    McLaren loopt wel een risico met deze werkwijze, want ik kan me niet voorstellen dat Mercedes er heel vrolijk van wordt als ze een paar jaar op rij om de oren worden gereden door een concurrent die met hun eigen Mercedes motoren rijdt.
    Dus als Mercedes het zat is, kunnen ze zomaar besluiten om McLaren niet langer van motoren te voorzien. Die zijn dan genoodzaakt om bij Honda aan te kloppen en met de huidige Honda motoren word je op dit moment zeker geen kampioen.

    McLaren zou wat dat betreft inderdaad moeten overwegen om zelf motoren te gaan bouwen. Dan ben je onafhankelijk van de grillen van een motorleverancier.

    • + 5
    • 15 jul 2026 - 16:33
  • HarryLam

    Posts: 5.596

    Max contracteren is goedkoper en levert meer tijdwinst op beste Guenther.

    • + 2
    • 15 jul 2026 - 16:38
  • schwantz34

    Posts: 42.389

    Van iemand die van 2016 tot zijn ontslag in 2024 teambaas was bij Haas, waar ze sinds het begin (en nu nog steeds) elk jaar afhankelijk waren van Ferrari motoren die ze in een chassis lepelden van een eveneens externe producent (Dallara) raakt deze kritiek op McLaren van hier tot günther kant noch wal.

    • + 9
    • 15 jul 2026 - 16:38
    • Larry Perkins

      Posts: 66.329

      Helemaal waar maar met de kanttekening dat Günther in naam de teambaas was maar in de praktijk de jolige loopjongen van de niet zo ambitieuze Gene Haas was, die Steiner het hazenpad opschopte toen Gene de grapjurk zat was...

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 17:46
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.522

      Zowel de kritiek van Steiner qua argumentatie is krom, alsook deze argumenten van schwantz.

      Alsof je geen kritiek mag hebben of alleen serieus genomen wordt als je tenminste teambaas van een motorenfabrikant bent geweest. Flauwekul natuurlijk.

      Steiner maakt ook een vreemde conclusie. Het is alsof hij zegt “Ik heb een tv gekocht, was er niet tevreden mee, dus Sony nam mij niet serieus en zei dat ik zelf maar een tv moest bouwen dan”. Totale onzin.

      Je mag als afnemer en betalende consument, net zoals Mclaren hier, kritiek of ongenoegen uiten op het product wat je afneemt.

      • + 6
      • 15 jul 2026 - 17:58
  • shakedown

    Posts: 1.914

    Hij heeft gelijk. McLaren is een groot merk met een enorme historie. Ze moeten gewoon hun eigen motor bouwen.

    Red Bull heeft al laten zien dat het mogelijk is om eens redelijk competitieve motor zelfstandig te bouwen. Waarom zou een merk als McLaren dat dan niet kunnen? Geld is er genoeg, het enige wat ze moeten doen is de juiste mensen inhuren en de juiste resources te genereren. Kost een hoop tijd, geld en energie. Maar als merk zijn ze dat eigenlijk aan hun stand verplicht.

    • + 4
    • 15 jul 2026 - 16:53
    • Joeppp

      Posts: 8.719

      Omdat Mclaren een piepkleine autofabrikant is die een paar auto's verkopen doordat ze hun F1 activiteiten gebruiken als pr machine. De kosten wegen absoluut niet op tegen de baten, ze worden nooit een merk als Ferrari.

      • + 5
      • 15 jul 2026 - 17:18
    • shakedown

      Posts: 1.914

      Ze bouwen meende ik rond de 3000 auto's per jaar. Ferrari rond de 5000. Ja ze Ijn een stukje kleiner, maar niet dusdanig dat het niet zou kunnen.

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 17:46
    • Joeppp

      Posts: 8.719

      Scheelt alleen een miljard of 6 aan omzet.

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 18:06
    • bvonk2

      Posts: 258

      Ferrari is 90% eigendom van Fiat en samen maken ze wel wat meer auto's per jaar.
      Aston Martin heeft Honda nodig.
      Red Bull had Honda en nu Ford nodig.

      Is niet alleen geld, je moet ook een organisatie hebben die motors kan bouwen. Zal niet zeggen dat het onmogelijk is maar het blijft een keuze met voor en zeker ook nadelen.

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 18:11
    • gridiron

      Posts: 3.636

      In principe hebben ze de connectie met Ricardo die hun "straat motoren" bouwt.

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 18:16
    • Need5Speed

      Posts: 4.090

      McLaren bouwt tussen de 2000 en 5000 auto's per jaar, Ferrari 13,000.
      McLaren is pas in 2010 begonnen met de grotere aantallen straatauto's, Ferrari bouwt al sinds de jaren 50 straatauto's. Ferrari heeft altijd zelf motoren gebouwd, McLaren niet.

      McLaren is veel te klein en onervaren om zelf motoren te bouwen die dezelfde prestaties kunnen leveren als die in de auto's die ze nu bouwen.

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 18:26
    • shakedown

      Posts: 1.914

      Red Bull bouwt 50 auto's.... Maakt geen hol uit hoeveel ze er bouwen. Het gaat op het merk.

      Bij een merk als McLaren past het om een eigen motor te bouwen. Ik bedoel McLaren maakt hypercars. Supercars. Het is een race merk. Waarom zouden ze dan niet hun eigen motor bouwen? Het past veel beter bij hun imago dan een klanten motor van Mercedes!

      • + 4
      • 15 jul 2026 - 18:53
    • StevenQ

      Posts: 10.658

      McLaren bouwt tegenwoordig tussen 2000 en 3000 auto's per jaar, dan ben je geen kleine autofabrikant meer

      Kijk Koenigsegg bouwt 30 tot 40 auto's per jaar en Pagani 30 to 50, DAT zijn piepkleine fabrikanten


      Ferrari verkoopt pas sinds 2005 meer auto's dan McLaren nu doet en bouwde altijd hun eigen motor, ook in de jaren 50 toen ze nog minder dan 100 auto's per jaar verkochten

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 19:02
    • Joeppp

      Posts: 8.719

      Natuurlijk maakt het wel een hol uit Shakedown. RedBull is een veel groter bedrijf met een veel hogere omzet en veel meer winst. Mclaren heeft domweg het geld niet om een eigen F1 motor te bouwen net zoals Aston Martin.

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 19:51
    • shakedown

      Posts: 1.914

      @Joeppp. Kijk even wie de aandeelhouders/eigenaren zijn van McLaren... Bahreinse staatsfonds Bahrain Mumtalakat Holding Company en CYVN Holdings. Gezamelijk goed voor pak hem beet $318 miljard dollar... Geld is het issue niet...

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 19:55
    • Joeppp

      Posts: 8.719

      Nee, want ze investeren om verlies te maken! Ze vinden het gewoon leuk om geld te steken in een bodemloze put en alles weg te gooien. Maar laat maar, we zitten nie op dezelfde golflengte.

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 20:02
    • Need5Speed

      Posts: 4.090

      Er is ook nog een verschil of je het over F1 motoren hebt of over motoren voor straatauto's. Die zijn niet te vergelijken omdat de regels waaraan ze moeten voldoen complex en totaal verschillend zijn.

      Elke F1 motor wordt in een zeer beperkte oplage gemaakt. De kosten zijn ruwweg gelijk voor alle fabrikanten, en ook de mogelijke opbrengst.
      Red Bull is daar min of meer in gerold, door de tegenvallende prestaties van Renault hebben ze zelf steeds meer onderzoek gedaan ook in een poging Renault te helpen. Dat leek overbodig met Honda tot die aangaven te stoppen.

      Voor straatauto's is het volume allesbepalend, of je moet in de astronomische prijsklasse gaan zitten waar handwerk nog een rol kan spelen met zulke kleine oplages dat daar uitzonderingsregels voor gelden.

      Ferrari's zijn relatief duur voor wat ze te bieden hebben als je de uitstraling niet meetelt. McLaren heeft als Britse autofabrikant een beetje last van het stigma dat Britse sportwagens vaak vooral relatief betaalbaar (TVR, Jaguar, Lotus, enz) waren, dat maakt het lastiger om de hoge prijzen te verantwoorden.

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 20:07
    • bvonk2

      Posts: 258

      Dat de aandeelhouders/eigenaren van McLaren geld hebben wil nog niet zeggen dat ze dat hiervoor willen gebruiken als er ook andere mogelijkheden zijn. En die zijn niet alleen goedkoper maar vaak ook beter en betrouwbaarder. Andere teams hebben een grotere partij/samenwerking (Fiat, Mercedes, Ford, Honda, Audi) nodig en dat is echt niet voor niets.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 01:58
  • Tra893SDk

    Posts: 155

    McLaren is weliswaar een autofabrikant, maar ze bouwen de motor voor hun straatauto's niet zelf. Dus dit is een war vreemde uitspraak van Steiner. En problemen met Renault? Het was geen snelle motor en ze kozen uitiendelijk voor Mercedes. Maar problemen heb ik nooit wat over gehoord destijds.

    Dat hun chassis troep was en ze jaren niet vooruit kwamen is wat anders.

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 17:17
  • Larry Perkins

    Posts: 66.329

    Voor wie de podcast van de flapdrol wel wil zien...

    Guenther Steiner's Spa PREDICTIONS | Vankah Hours S3E13
    (The Red Flags Podcast, 25,04 minuten)

    https://youtu.be/XauaAYigXPw

    CHAPTERS:
    00:00 - INTRO
    3:01 - SPA 101
    7:54 - SPA ROCKSTAR?
    9:43 - SPA WANKER?
    16:20 - WHO'S IN THE HOT SEAT?
    19:08 - MCLAREN RUMORS
    23:36 - PODIUM PREDICTIONS

    Bekijk het maar.

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 17:31
  • Wibautstraat

    Posts: 20

    Steiner heeft wel gelijk.
    Als je McLaren bent dan moet je gewoon je eigen motoren bouwen en hebben, er is geen reden om dat niet te doen.

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 19:05

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Guenther Steiner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 7 apr 1965 (61)
  • Geb. plaats Merano, Italy, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar