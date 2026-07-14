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'Ferrari zet Mercedes onder druk met financiële meesterzet'

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'Ferrari zet Mercedes onder druk met financiële meesterzet'

Het lijkt erop dat de beweringen van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de updates van Ferrari nergens opslaan. Wolff vroeg zich recent af hoe Ferrari grote updatepakketten kon blijven introduceren zonder tegen problemen met de budgetcap aan te lopen. Het lijkt erop dat Ferrari hun budget simpelweg anders heeft ingezet dan concurrent Mercedes.

Ferrari is in de afgelopen weken uitgegroeid tot de grote rivaal van koploper Mercedes. In Barcelona was Ferrari-coureur Lewis Hamilton de eerste die de Mercedessen wist te verslaan in de race, terwijl zijn teamgenoot Charles Leclerc anderhalve week geleden de Britse Grand Prix op zijn naam schreef. Bij Ferrari hebben ze al een flink aantal updates doorgevoerd, terwijl ze ook al hun eerste ADUO-update hebben doorgevoerd aan de motor.

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De tactische zet van Ferrari

Bij Mercedes vroegen ze zich dan ook af of Ferrari dit vol kan houden met de budgetcap. Het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer stelt dat de twee teams de situatie anders aanpakken. Ferrari kan nu veel updates doorvoeren, omdat ze hun budget simpelweg anders gebruiken dan Mercedes. Bij Mercedes hebben ze de hele winter hard doorgewerkt om een razendsnelle auto te ontwikkelen, terwijl Ferrari's technisch directeur Loïc Serra volgens AutoRacer heeft aangegeven dat de SF-26 een basisplatform is met veel ruimte voor ontwikkeling.

Volgens AutoRacer heeft Ferrari in de wintermaanden wat 'bespaard' qua budget, en dat ze daardoor al grote updatepakketten konden doorvoeren in Miami en Barcelona. Daar zal het volgens het Italiaanse medium niet bij blijven, want het is de verwachting dat Ferrari in Zandvoort een derde groot updatepakket introduceert. Daarnaast is ook de tweede ADUO-update aan de motor aanstaande, wat Ferrari ook veel tijdwinst kan gaan opleveren.

Mercedes gedwongen tot nieuwe tactiek

Op de baan komt Ferrari steeds dichter en dichterbij, en dat zou volgens AutoRacer voor zorgen bij Mercedes hebben gezorgd. Het originele plan was volgens het medium dat ze na de zomerstop zouden stoppen met het ontwikkelen van grote updates, en dat ze zich meer zouden gaan focussen op 2027. Dat zou nu zijn veranderd, en Mercedes lijkt na de zomerstop ook door te gaan met het updaten van de auto.

Larry Perkins

Posts: 66.321

Dus Ferrari kan nu wèl goed doorontwikkelen?
Dat zou een radicale breuk zijn met het (recente) verleden...
Maar, hoop dat het lukt!

  • 8
  • 14 jul 2026 - 17:02
F1 Nieuws Mercedes Ferrari

Reacties (7)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.305

    Dus Ferrari kan nu wèl goed doorontwikkelen?
    Dat zou een radicale breuk zijn met het (recente) verleden...
    Maar, hoop dat het lukt!

    • + 8
    • 14 jul 2026 - 17:02
    • Pietje Bell

      Posts: 35.752

      Dat hadden ze vorig jaar ook gekund, maar toen hebben ze heel veel geld uitgegeven aan de ontwikkeling van de huidige wagen. Vandaar dat ze het nu een stuk ruimer hebben qua budget.

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 19:59
    • elflitso

      Posts: 1.949

      Ik vind het wel een slimme aanpak van Ferrari om de SF26 als basis te nemen en gedurende het seizoen ontwikkelen. De kans dat je de verkeerde kant op ontwikkeld is dan wel kleiner.

      • + 2
      • 14 jul 2026 - 20:08
    • Larry Perkins

      Posts: 66.305

      Het plan is inderdaad niet slecht @Pietje, maar de uitwerking of uitvoering ervan, daar heb ik in het geval Ferrari niet al te hoge verwachtingen van, gezien het (recente) verleden. Afwachten...

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 21:08
    • Pietje Bell

      Posts: 35.752

      Mee eens @Larry, maar ze hebben daardoor dus nu wel meer budget voor updates.

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 21:25
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.724

    Natuurlijk moet Mercedes de boel blijven updaten.
    Er is Mercedes veel aan gelegen om Kimi de jongste kampioen ooit te laten worden.
    En de Italiaanse fans, tifosi, zullen dat beamen.

    • + 8
    • 14 jul 2026 - 17:05
    • schwantz34

      Posts: 42.384

      Forza Kimi, met die arrogante dubbel ll knuppell heb ik echt helemaal niks nada noppes!

      • + 5
      • 14 jul 2026 - 17:56

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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