Het lijkt erop dat de beweringen van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de updates van Ferrari nergens opslaan. Wolff vroeg zich recent af hoe Ferrari grote updatepakketten kon blijven introduceren zonder tegen problemen met de budgetcap aan te lopen. Het lijkt erop dat Ferrari hun budget simpelweg anders heeft ingezet dan concurrent Mercedes.

Ferrari is in de afgelopen weken uitgegroeid tot de grote rivaal van koploper Mercedes. In Barcelona was Ferrari-coureur Lewis Hamilton de eerste die de Mercedessen wist te verslaan in de race, terwijl zijn teamgenoot Charles Leclerc anderhalve week geleden de Britse Grand Prix op zijn naam schreef. Bij Ferrari hebben ze al een flink aantal updates doorgevoerd, terwijl ze ook al hun eerste ADUO-update hebben doorgevoerd aan de motor.

De tactische zet van Ferrari

Bij Mercedes vroegen ze zich dan ook af of Ferrari dit vol kan houden met de budgetcap. Het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer stelt dat de twee teams de situatie anders aanpakken. Ferrari kan nu veel updates doorvoeren, omdat ze hun budget simpelweg anders gebruiken dan Mercedes. Bij Mercedes hebben ze de hele winter hard doorgewerkt om een razendsnelle auto te ontwikkelen, terwijl Ferrari's technisch directeur Loïc Serra volgens AutoRacer heeft aangegeven dat de SF-26 een basisplatform is met veel ruimte voor ontwikkeling.

Volgens AutoRacer heeft Ferrari in de wintermaanden wat 'bespaard' qua budget, en dat ze daardoor al grote updatepakketten konden doorvoeren in Miami en Barcelona. Daar zal het volgens het Italiaanse medium niet bij blijven, want het is de verwachting dat Ferrari in Zandvoort een derde groot updatepakket introduceert. Daarnaast is ook de tweede ADUO-update aan de motor aanstaande, wat Ferrari ook veel tijdwinst kan gaan opleveren.

Mercedes gedwongen tot nieuwe tactiek

Op de baan komt Ferrari steeds dichter en dichterbij, en dat zou volgens AutoRacer voor zorgen bij Mercedes hebben gezorgd. Het originele plan was volgens het medium dat ze na de zomerstop zouden stoppen met het ontwikkelen van grote updates, en dat ze zich meer zouden gaan focussen op 2027. Dat zou nu zijn veranderd, en Mercedes lijkt na de zomerstop ook door te gaan met het updaten van de auto.