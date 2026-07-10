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Verstappen had Mercedes niet moeten afwijzen: "Heeft hij spijt van"

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Verstappen had Mercedes niet moeten afwijzen: "Heeft hij spijt van"

Günther Steiner denkt dat Max Verstappen spijt heeft dat hij vorig jaar een aanbod van Mercedes heeft afgewezen. De viervoudig wereldkampioen werd vorig jaar veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar hij besloot bij Red Bull te blijven. Nu de prestaties van Red Bull wéér tegenvallen, denkt Steiner dat Verstappen de verkeerde keuze heeft gemaakt.

Er kwam afgelopen weekend stoom uit de oren van Verstappen nadat hij was uitgevallen op het circuit van Silverstone. Hij was van de baan geschoten nadat de actieve aerodynamica op zijn achtervleugel niet op tijd was gesloten. Het was de tweede keer dat een probleem met de achtervleugel een crash van Verstappen veroorzaakte, terwijl hij ook zwaar ontevreden was over het feit dat Red Bull niet naar hem had geluisterd. De viervoudig wereldkampioen werd in de dagen daarna veelvuldig in verband gebracht met een vertrek, en die geruchten zijn niet verdwenen.

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Heeft Verstappen een fout gemaakt?

Verstappen werd precies een jaar geleden veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar dat feestje ging niet door. Voormalig Haas-teambaas Steiner stelt in de Red Flags Podcast dat Verstappen Mercedes niet had moeten afwijzen: "Ik weet zeker dat hij daar spijt van heeft, absoluut. Dat was tijdens al die onderhandelingen die Mercedes voerde met George Russell, dat is niet heel lang geleden."

Steiner wijst naar de rol van Verstappen in de onderhandelingen met Russell: "Het alternatief zou Max zijn geweest, maar Max wist niet zeker wat er in de toekomst zou gebeuren en toen dreef die kans bij hem weg. De kans lag er toen."

'Nu is het te laat'

Volgens de Italiaanse oud-teambaas bleef Verstappen vertrouwen houden in Red Bull. Dat lijkt nu echter niet de juiste keuze te zijn geweest: "Hij had dat jaar onder zijn contract uit kunnen komen, maar hij was overtuigd van waar hij was, en hij wachtte de nieuwe regels af. En nu ziet het eruit alsof het te laat is."

Grote achterstand van Verstappen

Verstappen heeft een lastige openingsfase van het seizoen achter de rug, en staat nu op de zevende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft slechts 76 punten achter zijn naam staan, terwijl WK-leider Andrea Kimi Antonelli al 179 punten bij elkaar heeft gereden.

F1 Nieuws Max Verstappen Guenther Steiner Mercedes Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • misstappen

    Posts: 3.607

    Gunther..., de grote vriend van Jos... De man die van alles schrijft/zegt/oreert en eigenlijnlijk niet weet waar de klepel hangt, die Gunther?

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 10:39

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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