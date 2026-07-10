Günther Steiner denkt dat Max Verstappen spijt heeft dat hij vorig jaar een aanbod van Mercedes heeft afgewezen. De viervoudig wereldkampioen werd vorig jaar veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar hij besloot bij Red Bull te blijven. Nu de prestaties van Red Bull wéér tegenvallen, denkt Steiner dat Verstappen de verkeerde keuze heeft gemaakt.

Er kwam afgelopen weekend stoom uit de oren van Verstappen nadat hij was uitgevallen op het circuit van Silverstone. Hij was van de baan geschoten nadat de actieve aerodynamica op zijn achtervleugel niet op tijd was gesloten. Het was de tweede keer dat een probleem met de achtervleugel een crash van Verstappen veroorzaakte, terwijl hij ook zwaar ontevreden was over het feit dat Red Bull niet naar hem had geluisterd. De viervoudig wereldkampioen werd in de dagen daarna veelvuldig in verband gebracht met een vertrek, en die geruchten zijn niet verdwenen.

Heeft Verstappen een fout gemaakt?

Verstappen werd precies een jaar geleden veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar dat feestje ging niet door. Voormalig Haas-teambaas Steiner stelt in de Red Flags Podcast dat Verstappen Mercedes niet had moeten afwijzen: "Ik weet zeker dat hij daar spijt van heeft, absoluut. Dat was tijdens al die onderhandelingen die Mercedes voerde met George Russell, dat is niet heel lang geleden."

Steiner wijst naar de rol van Verstappen in de onderhandelingen met Russell: "Het alternatief zou Max zijn geweest, maar Max wist niet zeker wat er in de toekomst zou gebeuren en toen dreef die kans bij hem weg. De kans lag er toen."

'Nu is het te laat'

Volgens de Italiaanse oud-teambaas bleef Verstappen vertrouwen houden in Red Bull. Dat lijkt nu echter niet de juiste keuze te zijn geweest: "Hij had dat jaar onder zijn contract uit kunnen komen, maar hij was overtuigd van waar hij was, en hij wachtte de nieuwe regels af. En nu ziet het eruit alsof het te laat is."

Grote achterstand van Verstappen

Verstappen heeft een lastige openingsfase van het seizoen achter de rug, en staat nu op de zevende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft slechts 76 punten achter zijn naam staan, terwijl WK-leider Andrea Kimi Antonelli al 179 punten bij elkaar heeft gereden.