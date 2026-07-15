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McLaren kondigt ingrijpende updates aan

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McLaren kondigt ingrijpende updates aan

Het team van McLaren heeft een aantal updates aangekondigd voor de Belgische Grand Prix van aankomend weekend. De Britse renstal zal op het circuit van Spa-Francorchamps de beschikking krijgen over de nieuwste motor van Mercedes, en daarnaast kondigen ze ook de komst van een nieuwe achtervleugel aan.

Het team van McLaren heeft een lastige Britse Grand Prix achter de rug. Anderhalve week geleden kwamen ze niet in het stuk voor op het circuit van Silverstone, en dat zorgde vanzelfsprekend voor frustratie. Daarnaast ging het veelvuldig over hun krachtbronnen, want het was duidelijk geworden dat ze nog niet reden met de nieuwste variant van de Mercedes-motor. Dit leverde het team een kleine achterstand op, en het zorgde voor de nodige vraagtekens.

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Verse motoren

McLaren schuift die verhalen nu aan de kant, want ze hebben laten weten dat ze in België gebruik gaan maken van de nieuwste Mercedes-motoren. De Duitse fabrikant reed zelf al met deze motoren in Oostenrijk, en McLaren zal deze achterstand nu gaan wegpoetsen. Het lijkt erop dat zowel Oscar Piastri als Lando Norris de beschikking krijgt over deze nieuwe motor.

Eindelijk een nieuwe vleugel

Dit is echter niet het enige, want McLaren kondigt ook een belangrijke update aan de achtervleugel aan. Technisch directeur Neil Houdley stelt in de preview van McLaren dat ze een update aan de rear wing assembly meenemen, een onderdeel dat al geruime tijd in de pijplijn zit. McLaren zou al eerder met deze vleugel gaan rijden, maar dat plan ging uiteindelijk niet door.

Het lijkt er sterk op dat McLaren doelt op hun variant van de veelbesproken macaranavleugel. Sinds dit jaar is de actieve aerodynamica teruggekeerd in de Formule 1, en de teams krijgen hierbij veel ontwikkelingsvrijheid. Bij de macaranavleugel roteert het bovenste vleugelelement van de achtervleugel helemaal, waardoor er een groot gat ontstaat. Het team van Ferrari testte deze innovatie voor het eerst uit tijdens de testweek in Bahrein, waarna Red Bull hun variant van de vleugel presenteerde.

Wat zijn de plannen van McLaren?

McLaren zal hun nieuwe achtervleugel gaan uittesten tijdens de vrije trainingen van aankomende vrijdag. In hoeverre ze daar profijt van zullen hebben, valt nog te bezien. Er bestaat namelijk de kans dat het flink gaat regenen op de vrijdag in de Ardennen.

Onrustige start van het seizoen

Regerend constructeurskampioen McLaren heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Ze staan nu derde in het constructeurskampioenschap met 179 WK-punten, terwijl Mercedes de titelstrijd aanvoert met 333 punten. McLaren-coureurs Norris en Piastri verspeelden dit jaar al veel punten door betrouwbaarheidsproblemen en pech.

Larry Perkins

Posts: 66.328

Brown: "Onze belangrijkste ingrijpende update in 2027 wordt Max Verstappen."

  • 1
  • 15 jul 2026 - 15:22
F1 Nieuws McLaren GP België 2026

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.310

    Brown: "Onze belangrijkste ingrijpende update in 2027 wordt Max Verstappen."

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 15:22
  • f(1)orum

    Posts: 10.233

    Grootste update wordt de Mclarena wing.

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 15:36

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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