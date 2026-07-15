Het team van McLaren heeft een aantal updates aangekondigd voor de Belgische Grand Prix van aankomend weekend. De Britse renstal zal op het circuit van Spa-Francorchamps de beschikking krijgen over de nieuwste motor van Mercedes, en daarnaast kondigen ze ook de komst van een nieuwe achtervleugel aan.

Het team van McLaren heeft een lastige Britse Grand Prix achter de rug. Anderhalve week geleden kwamen ze niet in het stuk voor op het circuit van Silverstone, en dat zorgde vanzelfsprekend voor frustratie. Daarnaast ging het veelvuldig over hun krachtbronnen, want het was duidelijk geworden dat ze nog niet reden met de nieuwste variant van de Mercedes-motor. Dit leverde het team een kleine achterstand op, en het zorgde voor de nodige vraagtekens.

Verse motoren

McLaren schuift die verhalen nu aan de kant, want ze hebben laten weten dat ze in België gebruik gaan maken van de nieuwste Mercedes-motoren. De Duitse fabrikant reed zelf al met deze motoren in Oostenrijk, en McLaren zal deze achterstand nu gaan wegpoetsen. Het lijkt erop dat zowel Oscar Piastri als Lando Norris de beschikking krijgt over deze nieuwe motor.

Eindelijk een nieuwe vleugel

Dit is echter niet het enige, want McLaren kondigt ook een belangrijke update aan de achtervleugel aan. Technisch directeur Neil Houdley stelt in de preview van McLaren dat ze een update aan de rear wing assembly meenemen, een onderdeel dat al geruime tijd in de pijplijn zit. McLaren zou al eerder met deze vleugel gaan rijden, maar dat plan ging uiteindelijk niet door.

Het lijkt er sterk op dat McLaren doelt op hun variant van de veelbesproken macaranavleugel. Sinds dit jaar is de actieve aerodynamica teruggekeerd in de Formule 1, en de teams krijgen hierbij veel ontwikkelingsvrijheid. Bij de macaranavleugel roteert het bovenste vleugelelement van de achtervleugel helemaal, waardoor er een groot gat ontstaat. Het team van Ferrari testte deze innovatie voor het eerst uit tijdens de testweek in Bahrein, waarna Red Bull hun variant van de vleugel presenteerde.

Wat zijn de plannen van McLaren?

McLaren zal hun nieuwe achtervleugel gaan uittesten tijdens de vrije trainingen van aankomende vrijdag. In hoeverre ze daar profijt van zullen hebben, valt nog te bezien. Er bestaat namelijk de kans dat het flink gaat regenen op de vrijdag in de Ardennen.

Onrustige start van het seizoen

Regerend constructeurskampioen McLaren heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Ze staan nu derde in het constructeurskampioenschap met 179 WK-punten, terwijl Mercedes de titelstrijd aanvoert met 333 punten. McLaren-coureurs Norris en Piastri verspeelden dit jaar al veel punten door betrouwbaarheidsproblemen en pech.