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Red Bull ontvangt dringend advies na crash Verstappen

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Red Bull ontvangt dringend advies na crash Verstappen

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner raadt het team van Red Bull Racing aan om hun macarena-vleugel van de auto te halen voor de Belgische Grand Prix. Max Verstappen crashte afgelopen weekend voor de tweede keer door een probleem met zijn vleugel, en Red Bull laat alles open om het probleem op te lossen.

Verstappen leek afgelopen weekend op weg te zijn naar een verrassende podiumplaats in de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone. Vlak voor het einde van de race vloog hij echter van de baan, omdat zijn achtervleugel niet goed sloot. Eén week eerder was hetzelfde gebeurd in de kwalificatie in Oostenrijk, waar Verstappen in de voorlaatste bocht van de baan schoot toen zijn achtervleugel te laat dichtging.

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'Het is supergevaarlijk!'

Het was een pijnlijk moment voor Red Bull, en voormalig Haas-teambaas Steiner is zeer kritisch. De Italiaan deelt zijn mening over de vleugel-zaak in de Red Flags Podcast: "We moeten Red Bull wel de verliezer van dat raceweekend noemen. Het gebeurde al voor de tweede keer."

Steiner vindt dat Red Bull geen risico moet nemen: "Er werken heel erg veel goede mensen bij Red Bull en ze zullen hier een oplossing voor moeten vinden. Het is precies zoals Max zelf al aangaf: supergevaarlijk! En ja, het kan inderdaad heel erg gevaarlijk zijn."

Moet Red Bull de vleugel van de auto halen?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies stelde eerder al dat ze overwegen om de macarena-vleugel van de auto te halen voor de komende Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. Steiner vindt dat een heel verstandig besluit, en wijst naar de andere teams: "McLaren heeft hun versie nog niet op de auto gezet. Mogelijk omdat ze er ook wat problemen mee hadden. Als je het nu aan Max vraagt, dan levert de macarena-vleugel absoluut meer problemen op."

Steiner stelt dat Red Bull hier naar Verstappen moet luisteren: "Je kunt er zeker van zijn dat je van hem een eerlijk antwoord gaat krijgen. Ik ben er ook zeker van dat ze die vleugel voor de race in Spa thuis zullen laten. Daar durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken."

StevenQ

Posts: 10.650

Zoveel scheelt het echt niet anders zouden alle teams het gebruiken

  • 3
  • 11 jul 2026 - 11:24
F1 Nieuws Max Verstappen Guenther Steiner Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (9)

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  • F1jos

    Posts: 5.453

    Steiner brand zijn handen, RBR luistert naar niemand.

    • + 0
    • 11 jul 2026 - 10:51
  • Knalpijp

    Posts: 2.495

    Halve seconde langzamer als ze hem achterwege houden, 1 plus seconde langzamer dan Mercedes en Ferrari.

    • + 0
    • 11 jul 2026 - 10:59
    • StevenQ

      Posts: 10.650

      Zoveel scheelt het echt niet anders zouden alle teams het gebruiken

      • + 3
      • 11 jul 2026 - 11:24
  • Erwinnaar

    Posts: 5.767

    Hele andere optie:

    Er schiet me een ander vleugel gebeuren te binnen, Schumacher in Hongarije!
    Hele achtervleugel eraf. Zoek maar eens op.

    Zoiets moet je ook niet willen natuurlijk.

    Moet er niet aan denken als zoiets dus gebeurd in Saudi Arabie.....of Bakou dat wel doorgaat.

    Wel apart dat Hadjar er WEL mee om kan gaan ogenschijnlijk.

    • + 1
    • 11 jul 2026 - 11:25
    • snailer

      Posts: 33.841

      Hadjar is ook een aantal maal gecrashed. We geven nu de spageti vleugel de schuld, of hoe heet dat ding. Maar wie weet is het 'gewoon' het mechanisme dat de vleugel doet open en dicht gaan.

      Bij de laatste crash heeft Verstappen verteld dat het nu om een andere issue zou gaan met het zelfde gevolg.

      • + 1
      • 11 jul 2026 - 11:44
  • powered by bye

    Posts: 529

    Hadden ze ferrari maar beter moeten kopieren dan was er nu niks aan de hand

    • + 1
    • 11 jul 2026 - 12:03
    • snailer

      Posts: 33.841

      Het is een misverstand dat RBR de vleugel van Ferrari of zelfs het idee had gekopieerd. RBR was al ver voor Ferrari er mee kwam aan deze vleugel aan designen. Ze hadden zelf het idee, maar hun weg was 260 graden tegenovergesteld. Het is niet eens de zelfde vleugel. Bekijk maar eens welke kant de vleugel opdraait. Tegenovergestelde richting.
      De manier van RBR geeft een groter verschil in downforce tussen open en dicht. Maar blijkbaar is de constructie lastig stabiel te krijgen.

      • + 3
      • 11 jul 2026 - 12:16
    • powered by bye

      Posts: 529

      Ja oke van dat draaien wist ik wel maar ik dacht dat ze het idee van Ferrari hadden maar Ferrari heeft wel een beter werkende vergrendeling

      • + 0
      • 11 jul 2026 - 12:28
  • Need5Speed

    Posts: 4.071

    Hey Macarena, ay...

    • + 0
    • 11 jul 2026 - 13:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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