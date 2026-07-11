Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner raadt het team van Red Bull Racing aan om hun macarena-vleugel van de auto te halen voor de Belgische Grand Prix. Max Verstappen crashte afgelopen weekend voor de tweede keer door een probleem met zijn vleugel, en Red Bull laat alles open om het probleem op te lossen.

Verstappen leek afgelopen weekend op weg te zijn naar een verrassende podiumplaats in de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone. Vlak voor het einde van de race vloog hij echter van de baan, omdat zijn achtervleugel niet goed sloot. Eén week eerder was hetzelfde gebeurd in de kwalificatie in Oostenrijk, waar Verstappen in de voorlaatste bocht van de baan schoot toen zijn achtervleugel te laat dichtging.

'Het is supergevaarlijk!'

Het was een pijnlijk moment voor Red Bull, en voormalig Haas-teambaas Steiner is zeer kritisch. De Italiaan deelt zijn mening over de vleugel-zaak in de Red Flags Podcast: "We moeten Red Bull wel de verliezer van dat raceweekend noemen. Het gebeurde al voor de tweede keer."

Steiner vindt dat Red Bull geen risico moet nemen: "Er werken heel erg veel goede mensen bij Red Bull en ze zullen hier een oplossing voor moeten vinden. Het is precies zoals Max zelf al aangaf: supergevaarlijk! En ja, het kan inderdaad heel erg gevaarlijk zijn."

Moet Red Bull de vleugel van de auto halen?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies stelde eerder al dat ze overwegen om de macarena-vleugel van de auto te halen voor de komende Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. Steiner vindt dat een heel verstandig besluit, en wijst naar de andere teams: "McLaren heeft hun versie nog niet op de auto gezet. Mogelijk omdat ze er ook wat problemen mee hadden. Als je het nu aan Max vraagt, dan levert de macarena-vleugel absoluut meer problemen op."

Steiner stelt dat Red Bull hier naar Verstappen moet luisteren: "Je kunt er zeker van zijn dat je van hem een eerlijk antwoord gaat krijgen. Ik ben er ook zeker van dat ze die vleugel voor de race in Spa thuis zullen laten. Daar durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken."