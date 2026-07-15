Isack Hadjar kijkt met gemengde gevoelens vooruit naar de Grand Prix van België. De Red Bull Racing-coureur heeft vertrouwen in zijn eigen vorm, maar verwacht dat het iconische Spa-Francorchamps onder de huidige reglementen geen eenvoudig weekend zal worden voor zijn team. Toch hoopt de Fransman de lessen van Silverstone mee te nemen en opnieuw punten te scoren.

Afgelopen weekend was Hadjar nog actief tijdens het Goodwood Festival of Speed, waar hij achter het stuur kroop van de RB17 en de iconische RB9. De teamgenoot van Max Verstappen genoot zichtbaar van die ervaring, voordat de focus volledig op het raceweekend in de Belgische Ardennen ging.

Hadjar wil goede vorm vasthouden richting zomerstop

"Ik heb afgelopen weekend enorm genoten op Goodwood. Ik mocht met de RB17 en de RB9 rijden en als coureur leef je voor het geluid van zulke auto's. Dat maakte het een bijzondere ervaring", vertelt Hadjar.

Met de Grand Prix van België en vervolgens de Grand Prix van Hongarije voor de boeg wil de Red Bull-coureur, die zich redelijk staande weet te houden naast Verstappen, zijn reeks voortzetten. "Voor de zomerstop gaan we er als team alles aan doen om het maximale eruit te halen. In de Europese races ben ik behoorlijk constant geweest en dat wil ik vasthouden. Tegelijkertijd hoop ik natuurlijk opnieuw belangrijke WK-punten te pakken."

Red Bull rekent niet op topresultaat in België

Hoewel Spa-Francorchamps tot de favoriete circuits van veel coureurs behoort, verwacht Hadjar geen eenvoudig weekend. Volgens de Fransman lijkt het karakter van het circuit veel op dat van Silverstone, waar Red Bull het lastig had.

"Spa is een klassiek circuit en onder deze reglementen wordt het weer een compleet andere uitdaging. De baan heeft veel overeenkomsten met Silverstone, dus we verwachten eerlijk gezegd niet dat we daar de snelste zullen zijn. Hopelijk hebben we voldoende geleerd van dat weekend en kunnen we die inzichten gebruiken om in België een beter resultaat neer te zetten."