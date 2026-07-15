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Hadjar gaat mee met Verstappen: "Spa wordt lastig met deze auto's"

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Hadjar gaat mee met Verstappen: "Spa wordt lastig met deze auto's"

Isack Hadjar kijkt met gemengde gevoelens vooruit naar de Grand Prix van België. De Red Bull Racing-coureur heeft vertrouwen in zijn eigen vorm, maar verwacht dat het iconische Spa-Francorchamps onder de huidige reglementen geen eenvoudig weekend zal worden voor zijn team. Toch hoopt de Fransman de lessen van Silverstone mee te nemen en opnieuw punten te scoren.

Afgelopen weekend was Hadjar nog actief tijdens het Goodwood Festival of Speed, waar hij achter het stuur kroop van de RB17 en de iconische RB9. De teamgenoot van Max Verstappen genoot zichtbaar van die ervaring, voordat de focus volledig op het raceweekend in de Belgische Ardennen ging.

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Hadjar wil goede vorm vasthouden richting zomerstop

"Ik heb afgelopen weekend enorm genoten op Goodwood. Ik mocht met de RB17 en de RB9 rijden en als coureur leef je voor het geluid van zulke auto's. Dat maakte het een bijzondere ervaring", vertelt Hadjar.

Met de Grand Prix van België en vervolgens de Grand Prix van Hongarije voor de boeg wil de Red Bull-coureur, die zich redelijk staande weet te houden naast Verstappen, zijn reeks voortzetten. "Voor de zomerstop gaan we er als team alles aan doen om het maximale eruit te halen. In de Europese races ben ik behoorlijk constant geweest en dat wil ik vasthouden. Tegelijkertijd hoop ik natuurlijk opnieuw belangrijke WK-punten te pakken."

Red Bull rekent niet op topresultaat in België

Hoewel Spa-Francorchamps tot de favoriete circuits van veel coureurs behoort, verwacht Hadjar geen eenvoudig weekend. Volgens de Fransman lijkt het karakter van het circuit veel op dat van Silverstone, waar Red Bull het lastig had.

"Spa is een klassiek circuit en onder deze reglementen wordt het weer een compleet andere uitdaging. De baan heeft veel overeenkomsten met Silverstone, dus we verwachten eerlijk gezegd niet dat we daar de snelste zullen zijn. Hopelijk hebben we voldoende geleerd van dat weekend en kunnen we die inzichten gebruiken om in België een beter resultaat neer te zetten."

TylaHunter

Posts: 10.817

Heb t meeste medelijden met Alonso en Stroll.

275 over kemmel en ook richting de busstop niet meer aantikken dan 275... vervolgens in de busstop en La Source helemaal het stuur over moeten pakken alsof je de casino hairpin van Monaco doet...

Een van de mooiste circuits met een gedrocht van een... [Lees verder]

  • 2
  • 15 jul 2026 - 18:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.333

    "Hadjar gaat mee met Verstappen."

    Op de bruiloft was kabouter Hadjar onder de trouwjurk van Victoria de bruid aan het 'plezieren' en hield er een ingedeukte neus aan over. Bekijk de beelden op @LP-aujourd'hui.

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 17:59
    • Pietje Bell

      Posts: 35.770

      Die jurk bestond uit zoveel stof dat er nog wel meer coureurs
      onder konden verblijven.

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 18:04
    • Larry Perkins

      Posts: 66.333

      Maar Kabouter Hadjar was de enige die het stof deed opwaaien...

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 18:22
  • TylaHunter

    Posts: 10.817

    Heb t meeste medelijden met Alonso en Stroll.

    275 over kemmel en ook richting de busstop niet meer aantikken dan 275... vervolgens in de busstop en La Source helemaal het stuur over moeten pakken alsof je de casino hairpin van Monaco doet...

    Een van de mooiste circuits met een gedrocht van een auto rijden vind ik zelfs sneu voor Stroll.

    • + 2
    • 15 jul 2026 - 18:58
  • snailer

    Posts: 33.866

    "Hadjar gaat mee met Verstappen:"

    Tot nu toe in de races niet.

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 09:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 93
  • Podiums 1
  • Grand Prix 32
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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